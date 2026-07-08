Πολεμική Αεροπορία: Διελεύσεις αεροσκαφών πάνω από την Αττική το πρωί της Τετάρτης
Τα αεροσκάφη θα εκτελέσουν διελεύσεις λόγω τελετής ορκωμοσίας στη ΣΜΥΑ
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Διελεύσεις σχηματισμών αεροσκαφών πραγματοποιήθηκαν στον αέρα της Αττικής το πρωί της Τετάρτης 8 Ιουλίου.
Πρόκειται για προγραμματισμένες δραστηριότητες της Πολεμικής Αεροπορίας, που θα εκτελεστούν στα πλαίσια της τελετής ορκωμοσίας Νέων Σμηνιών & Λοχιών της 7ης Σειράς ΣΜΥΑ.
Τα αεροσκάφη πέρασαν από τον αέρα της Αττικής λίγο πριν τις 09:00 το πρωί.
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