Πολεμική Αεροπορία: Διελεύσεις αεροσκαφών πάνω από την Αττική το πρωί της Τετάρτης

Διελεύσεις σχηματισμών αεροσκαφών πραγματοποιήθηκαν στον αέρα της Αττικής το πρωί της Τετάρτης 8 Ιουλίου.

Πρόκειται για προγραμματισμένες δραστηριότητες της Πολεμικής Αεροπορίας, που θα εκτελεστούν στα πλαίσια της τελετής ορκωμοσίας Νέων Σμηνιών & Λοχιών της 7ης Σειράς ΣΜΥΑ.

Τα αεροσκάφη πέρασαν από τον αέρα της Αττικής λίγο πριν τις 09:00 το πρωί.

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