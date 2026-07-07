Πολεμική Αεροπορία: Μαχητικά αεροσκάφη θα πετάξουν πάνω από την Αττική την Τετάρτη λόγω ορκωμοσίας

Snapshot Την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα πραγματοποιηθούν διελεύσεις σχηματισμών μαχητικών αεροσκαφών πάνω από την Αττική.

Οι διελεύσεις θα γίνουν μεταξύ 09:00 και 10:00 το πρωί.

Η πτήση των αεροσκαφών είναι προγραμματισμένη και σχετίζεται με την τελετή ορκωμοσίας Νέων Σμηνιών και Λοχιών της 7ης Σειράς ΣΜΥΑ.

Η δραστηριότητα αποτελεί μέρος των επίσημων εκδηλώσεων της Πολεμικής Αεροπορίας. Snapshot powered by AI

Διελεύσεις σχηματισμών αεροσκαφών πρόκειται να πραγματοποιηθούν στον αέρα της Αττικής αύριο, Τετάρτη 8 Ιουλίου.

Πρόκειται για προγραμματισμένες δραστηριότητες της Πολεμικής Αεροπορίας, που θα εκτελεστούν στα πλαίσια της τελετής ορκωμοσίας Νέων Σμηνιών & Λοχιών της 7ης Σειράς ΣΜΥΑ.

Τα αεροσκάφη πρόκειται να περάσουν από τον ουρανό της Αττικής μεταξύ 09:00 και 10:00 το πρωί.

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