Πολεμική Αεροπορία: Μαχητικά αεροσκάφη θα πετάξουν πάνω από την Αττική την Τετάρτη λόγω ορκωμοσίας
Τα αεροσκάφη πρόκειται να περάσουν από τον ουρανό της Αττικής μεταξύ 09:00 και 10:00 το πρωί.
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- Την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα πραγματοποιηθούν διελεύσεις σχηματισμών μαχητικών αεροσκαφών πάνω από την Αττική.
- Οι διελεύσεις θα γίνουν μεταξύ 09:00 και 10:00 το πρωί.
- Η πτήση των αεροσκαφών είναι προγραμματισμένη και σχετίζεται με την τελετή ορκωμοσίας Νέων Σμηνιών και Λοχιών της 7ης Σειράς ΣΜΥΑ.
- Η δραστηριότητα αποτελεί μέρος των επίσημων εκδηλώσεων της Πολεμικής Αεροπορίας.
Διελεύσεις σχηματισμών αεροσκαφών πρόκειται να πραγματοποιηθούν στον αέρα της Αττικής αύριο, Τετάρτη 8 Ιουλίου.
Πρόκειται για προγραμματισμένες δραστηριότητες της Πολεμικής Αεροπορίας, που θα εκτελεστούν στα πλαίσια της τελετής ορκωμοσίας Νέων Σμηνιών & Λοχιών της 7ης Σειράς ΣΜΥΑ.
Τα αεροσκάφη πρόκειται να περάσουν από τον ουρανό της Αττικής μεταξύ 09:00 και 10:00 το πρωί.
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