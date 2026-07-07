Πολεμική Αεροπορία: Μαχητικά αεροσκάφη θα πετάξουν πάνω από την Αττική την Τετάρτη λόγω ορκωμοσίας

Τα αεροσκάφη πρόκειται να περάσουν από τον ουρανό της Αττικής μεταξύ 09:00 και 10:00 το πρωί. 

Επιμέλεια - Ελένη Ευστρατίου

Πολεμική Αεροπορία: Μαχητικά αεροσκάφη θα πετάξουν πάνω από την Αττική την Τετάρτη λόγω ορκωμοσίας

Φώτο Αρχείου

SOOC
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα πραγματοποιηθούν διελεύσεις σχηματισμών μαχητικών αεροσκαφών πάνω από την Αττική.
  • Οι διελεύσεις θα γίνουν μεταξύ 09:00 και 10:00 το πρωί.
  • Η πτήση των αεροσκαφών είναι προγραμματισμένη και σχετίζεται με την τελετή ορκωμοσίας Νέων Σμηνιών και Λοχιών της 7ης Σειράς ΣΜΥΑ.
  • Η δραστηριότητα αποτελεί μέρος των επίσημων εκδηλώσεων της Πολεμικής Αεροπορίας.
Snapshot powered by AI

Διελεύσεις σχηματισμών αεροσκαφών πρόκειται να πραγματοποιηθούν στον αέρα της Αττικής αύριο, Τετάρτη 8 Ιουλίου.

Πρόκειται για προγραμματισμένες δραστηριότητες της Πολεμικής Αεροπορίας, που θα εκτελεστούν στα πλαίσια της τελετής ορκωμοσίας Νέων Σμηνιών & Λοχιών της 7ης Σειράς ΣΜΥΑ.

Τα αεροσκάφη πρόκειται να περάσουν από τον ουρανό της Αττικής μεταξύ 09:00 και 10:00 το πρωί.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:33ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Posokanei.gov.gr: Πώς να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή σύγκρισης τιμών σε σούπερ μάρκετ

19:31ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Εγκαινιάστηκε το myPoint Κηφισιάς - Πάνω από 4.000 επισκέφτηκαν τα νέα σημεία εξυπηρέτησης

19:23ΚΟΣΜΟΣ

Νέα αμυντική συμφωνία ανάμεσα σε Τουρκία και Μεγάλη Βρετανία - Η ρήτρα για αμυντική συνδρομή

19:18ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξανδρούπολη: Εξαφανίστηκε 14χρονος - Missing Alert από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

19:17ΚΟΣΜΟΣ

Στενό του Ορμούζ: Τρία πλήγματα σε δεξαμενόπλοια μέσα σε 24 ώρες - Τι απαντά το Ιράν

19:13ΕΘΝΙΚΑ

Ελλάδα: Ιδρυτικό Μέλος της Παγκόσμιας Τράπεζας για την Άμυνα και Ασφάλεια (DSRB)

19:11ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αίγιο: Τα νέα στοιχεία ανατρέπουν τα έως τώρα δεδομένα – Εξετάζεται η μητέρα να σκότωσε τον γιο και να αυτοκτόνησε

19:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κοινωνικός Τουρισμός: Πώς και σε ποιες περιοχές χρησιμοποιείται το voucher

19:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιώτα Πούλου: Αποχώρησε από τους Δημοκράτες του Κασσελάκη

18:55ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Παρέμβαση 18 βουλευτών στο Κογκρέσο κατά της επανένταξης της Τουρκίας στα F-35

18:52ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Καθίζηση ουρανοξύστη στη Νέα Υόρκη, εκκενώθηκαν πολλοί δρόμοι στο Μανχάταν

18:41ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Σκάλα Ερεσσού - Στη μάχη τέσσερα εναέρια μέσα

18:29ΥΓΕΙΑ

Μύθοι και αλήθειες για την μαγιονέζα: Οι ειδικοί εξηγούν τι πρέπει να προσέχετε

18:17ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φονική συμπλοκή με έναν νεκρό στην Κουλούρα Ημαθίας - Η στιγμή που ο 47χρονος μαχαιρώνει θανάσιμα το θύμα

18:15ΕΛΛΑΔΑ

Πολεμική Αεροπορία: Μαχητικά αεροσκάφη θα πετάξουν πάνω από την Αττική την Τετάρτη λόγω ορκωμοσίας

18:12LIFESTYLE

Άλκηστις Πρωτοψάλτη: Καρπούζι, παραλία και καλοκαιρινή ανάσα - Τα στιγμιότυπα από τις διακοπές της

18:01ΚΟΣΜΟΣ

Λισαβόνα: Δύο γυναίκες νεκρές και 14 τραυματίες από σύγκρουση λεωφορείου σε στάση

17:59LIFESTYLE

Σαρλίζ Θερόν: Η αποκαλυπτική φωτογραφία της πριν το afterparty για την πρεμιέρα της «Οδύσσειας»

17:54ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ θέλει ακόμη τη Γροιλανδία - «Έπρεπε να ελέγχεται από τις ΗΠΑ» - Παραδέχθηκε ότι βλάπτει τις σχέσεις με το ΝΑΤΟ

17:51ΚΟΣΜΟΣ

Νέα επίθεση Τραμπ σε Μελόνι, Μακρόν, Μερτς, Στάρμερ και φιλοφρονήσεις στον Ερντογάν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καλοκαίρι διαρκείας φέτος στην Ελλάδα - Πότε θα τελειώσει σύμφωνα με το ECMWF

18:17ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φονική συμπλοκή με έναν νεκρό στην Κουλούρα Ημαθίας - Η στιγμή που ο 47χρονος μαχαιρώνει θανάσιμα το θύμα

19:11ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αίγιο: Τα νέα στοιχεία ανατρέπουν τα έως τώρα δεδομένα – Εξετάζεται η μητέρα να σκότωσε τον γιο και να αυτοκτόνησε

11:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ακραίο καύσωνα φέρνει το GFS στην Ελλάδα - Τι δείχνει το ECMWF για το ίδιο διάστημα

18:15ΕΛΛΑΔΑ

Πολεμική Αεροπορία: Μαχητικά αεροσκάφη θα πετάξουν πάνω από την Αττική την Τετάρτη λόγω ορκωμοσίας

18:41ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Σκάλα Ερεσσού - Στη μάχη τέσσερα εναέρια μέσα

18:55ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Παρέμβαση 18 βουλευτών στο Κογκρέσο κατά της επανένταξης της Τουρκίας στα F-35

12:38LIFESTYLE

Σάλος με το σχόλιο της Λουπίτα Νιόνγκο κατά του... Ομήρου - «Δείξε λίγο σεβασμό» της σχολιάζουν στα social media

17:59LIFESTYLE

Σαρλίζ Θερόν: Η αποκαλυπτική φωτογραφία της πριν το afterparty για την πρεμιέρα της «Οδύσσειας»

13:25ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Συγκλονιστικό βίντεο από το χτύπημα των 7,5 Ρίχτερ στην Λα Γκουάιρα - Άδειασε πισίνα από την ταλάντωση

17:22ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος στον Βόλο: Φίδι δύο μέτρων «μπούκαρε» σε επιχείρηση - Δείτε βίντεο

14:07ΚΟΣΜΟΣ

Επιστροφή από τους νεκρούς: Στην κηδεία Χαμενεΐ ο πρώην πρόεδρος του Ιράν Αχμαντινετζάντ - Είχε ανακοινωθεί ότι σκοτώθηκε στο πρώτο χτύπημα

18:52ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Καθίζηση ουρανοξύστη στη Νέα Υόρκη, εκκενώθηκαν πολλοί δρόμοι στο Μανχάταν

10:05ΚΟΣΜΟΣ

Νεπάλ: Ελέφαντας σκότωσε άλλα δύο μέλη της ίδιας οικογένειας 14 χρόνια μετά και 17 χιλιόμετρα μακριά από το μέρος που σκότωσε τους δύο πρώτους

16:33ΕΛΛΑΔΑ

Πανσέληνος Ιουλίου: Πότε θα δούμε το πιο λαμπερό φεγγάρι του καλοκαιριού

11:15ΚΟΣΜΟΣ

Εκτέλεσαν την ύποπτη που ανατίναξε τον Ουκρανό ολιγάρχη στο Μονακό - Βρέθηκε θαμμένη στο Κίεβο

17:51ΚΟΣΜΟΣ

Νέα επίθεση Τραμπ σε Μελόνι, Μακρόν, Μερτς, Στάρμερ και φιλοφρονήσεις στον Ερντογάν

16:44LIFESTYLE

Η προκλητική εμφάνιση της Κιάρα Φεράνι με nude φόρεμα στην Εβδομάδα Υψηλής Ραπτικής στο Παρίσι

06:52LIFESTYLE

Τα πήγαινε-έλα των παρουσιαστών, οι ανακοινώσεις και ο ΑΝΤ1 σε καλοκαιρινό αναβρασμό

17:30ΕΥ ΖΗΝ

Σε ποιο μέρος του σώματος ξεχνούν οι περισσότεροι να βάλουν αντηλιακό;

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ