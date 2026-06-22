«Επανάσταση» στον αυτόνομο πόλεμο με τα FQ-44 «Fury» και FQ-42 «Dark Merlin»

Snapshot Η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ επέλεξε τα FQ44 «Fury» και FQ42 «Dark Merlin» ως μέρος του προγράμματος Collaborative Combat Aircraft (CCA) για την αναβάθμιση της αεροπορικής ισχύος της.

Τα ημιαυτόνομα μη επανδρωμένα αεροσκάφη λειτουργούν ως «πιστοί συνοδοί» επανδρωμένων μαχητικών, αυξάνοντας την αποδοτικότητα και μειώνοντας τον κίνδυνο για τους πιλότους.

Τα CCA θα επιχειρούν παράλληλα με επανδρωμένα μαχητικά όπως το F47, F35 και F22, μοιράζοντας αισθητήρες και εκτελώντας επιθέσεις ή παραπλανητικές αποστολές.

Το FQ44 «Fury» διαθέτει σχεδιασμό χαμηλής παρατηρησιμότητας και αρθρωτή αρχιτεκτονική που επιτρέπει γρήγορες αναβαθμίσεις και ενσωμάτωση πολλαπλών αποστολών.

Παρά το προσιτό κόστος και τις τεχνολογικές καινοτομίες, αναλυτές εκφράζουν αμφιβολίες ότι τα νέα drones θα αρκούν για να αντιμετωπίσουν την αριθμητική υπεροχή της Κίνας. Snapshot powered by AI

Την περασμένη εβδομάδα, η αμερικανική Πολεμική Αεροπορία ανέθεσε συμβάσεις παραγωγής στην General Atomics για το FQ-42A Dark Merlin και στην Anduril για το FQ-44A Fury, στο πλαίσιο του προγράμματος Collaborative Combat Aircraft (CCA).

Πρόκειται κυριολεκτικά για μια επανάσταση στον αυτόνομο πόλεμο. Ο αυτόνομος πόλεμος είναι η χρήση συστημάτων που βασίζονται στην Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) για τον αυτόνομο εντοπισμό, επιλογή και εξουδετέρωση στόχων χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Αποτελώντας το επίκεντρο των σύγχρονων αμυντικών στρατηγικών (με τη χρηματοδότηση να φτάνει σε δεκάδες δισ. δολάρια), αξιοποιεί drones, ρομποτικά οχήματα και λογισμικό ταχείας στόχευσης

Αυτά τα ημιαυτόνομα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, που λειτουργούν ως «πιστοί συνοδοί», σηματοδοτούν ένα σημαντικό βήμα προόδου στην προσπάθεια της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ για την απόκτηση οικονομικά προσιτών, αναλώσιμων μη επανδρωμένων μαχητικών αεροσκαφών.

Αυτή η διπλή απόφαση «διαχωρισμένης αγοράς» συγκαταλέγεται μεταξύ των σημαντικότερων συμβάσεων της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ τα τελευταία χρόνια — δεύτερη μόνο μετά την επιλογή της Boeing πέρυσι για την ανάπτυξη της πλατφόρμας Next Generation Air Dominance (NGAD), του επανδρωμένου F-47 (που μερικές φορές αναφέρεται ως Phoenix), του πρώτου μαχητικού έκτης γενιάς των ΗΠΑ.

Τα επόμενα χρόνια, αυτά τα CCA θα πετούν παράλληλα με το F-47 και άλλα επανδρωμένα μαχητικά, όπως τα F-35 και F-22. Θα μοιράζονται αισθητήρες, θα λειτουργούν ως πολλαπλασιαστές δύναμης, θα διεξάγουν επιθέσεις, θα χρησιμεύουν ως παραπλανητικά μέσα ή θα κατακλύζουν τις εχθρικές άμυνες, εγκαινιάζοντας μια νέα εποχή συνεργασίας επανδρωμένων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών που επεκτείνει δραματικά τη μαχητική δύναμη, μειώνει τον κίνδυνο για τους πιλότους και αναδιαμορφώνει τον εναέριο πόλεμο.

Πώς λειτουργούν

Η επιλογή των Anduril FQ-44 «Fury» και General Atomics FQ-42 «Dark Merlin» από την Πολεμική Αεροπορία των Ηνωμένων Πολιτειών σηματοδοτεί τη μεγαλύτερη μεταμόρφωση του δόγματος εκσυγχρονισμού της αεροπορικής ισχύος από την εποχή των stealth μαχητικών, με κύρια εστίαση την σύγκρουση Ινδο-Ειρηνικού και την κινεζική απειλή.

Πρόκειται ουσιαστικά για ρομπότ-υποστηρικτικά αεροσκάφη που οι ΗΠΑ ελπίζουν ότι θα αντέξουν περισσότερο από τους πυραύλους της Κίνας.

Αναλυτές ωστόσο εκτιμούν ότι ναι μεν τα FQ-42 Dark Merlin και FQ-44 Fury υπόσχονται προσιτό κόστος παραγωγής, αλλά ίσως να μην αρκούν για να αντισταθμίσουν την αριθμητική υπεροχή της Κίνας.

Το FQ-44 "Fury" έχει σχεδιαστεί ως ένα ημιαυτόνομο μη επανδρωμένο αεροσκάφος μάχης, βελτιστοποιημένο για επιχειρήσεις ομαδικής λειτουργίας επανδρωμένων-μη επανδρωμένων αεροσκαφών μάχης.

Η ιδέα του «πιστού χειριστή» επιτρέπει στους πιλότους να κατευθύνουν, να συντονίζουν ή να συνεργάζονται με πολλαπλές αυτόνομες πλατφόρμες ταυτόχρονα σε εναέριες αποστολές υψηλής έντασης.

Αυτή η προσέγγιση διευρύνει την επίγνωση του πεδίου της μάχης, αυξάνει την επιβίωση του σχηματισμού, αυξάνει το επιχειρησιακό βεληνεκές και μειώνει τους κινδύνους για τους πιλότους σε επικίνδυνο εναέριο χώρο.

Η αρθρωτή αρχιτεκτονική του αεροσκάφους επιτρέπει την ταχεία ενσωμάτωση ωφέλιμων φορτίων αποστολής, όπως υπηρεσίες πληροφοριών, επιτήρησης, αναγνώρισης, ηλεκτρονικού πολέμου, συστήματα δολωμάτων και πυραύλους αέρος-αέρος.

Οι διαθέσιμες πληροφορίες δείχνουν ότι το FQ-44 διαθέτει στοιχεία σχεδιασμού χαμηλής παρατηρησιμότητας για τη μείωση του κινδύνου ανίχνευσης κατά τη διείσδυση σε ολοκληρωμένα συστήματα αεράμυνας του εχθρού.

Η πλατφόρμα χρησιμοποιεί επίσης μια ανοιχτή αρχιτεκτονική συστήματος που επιτρέπει γρήγορες αναβαθμίσεις λογισμικού μέσω του αυτόνομου οικοσυστήματος Lattice της Anduril.

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