Σφακιά: Τραγικός επίλογος στην αναζήτηση του 65ρονου ψαροντουφεκά - Εντοπίστηκε νεκρός

Snapshot Ο 65χρονος ψαροντουφεκάς εντοπίστηκε νεκρός στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Φραγκοκάστελλου και Ροδάκινου στα Σφακιά.

Η σορός του άνδρα ανασύρθηκε μετά από επιχείρηση του Λιμενικού Σώματος με τη συνδρομή της Frontex και άλλων μέσων.

Ο άνδρας είχε εξαφανιστεί από το απόγευμα της Τρίτης, ενώ είχε μεταβεί για υποβρύχιο ψάρεμα.

Νωρίτερα βρέθηκαν το ψαροντούφεκό του και ο πλωτός σημαντήρας του ανοιχτά του Πλακιά, που οδήγησαν τις έρευνες στη συγκεκριμένη περιοχή.

Ακολουθεί η διαδικασία αναγνώρισης της σορού του 65χρονου, που καταγόταν από την Πελοπόννησο και επισκεπτόταν τα Σφακιά κάθε καλοκαίρι. Snapshot powered by AI

Τραγικός ήταν ο επίλογος στην επιχείρηση αναζήτησης του 65χρονου υποβρύχιου αλιέα, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από το απόγευμα της Τρίτης στα νότια της Κρήτης, στην περιοχή των Σφακίων.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, ο άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ του λιμανιού του Φραγκοκάστελλου και του λιμανιού του Ροδάκινου, στα όρια του Ρεθύμνου με τα Σφακιά.

Για την προσέγγιση και την ανάσυρση της σορού οργανώθηκε επιχείρηση από το Λιμενικό Σώμα, με τη συμμετοχή περιπολικού και ναυαγοσωστικού σκάφους, ενώ στις έρευνες συνέδραμαν επίσης εναέριο μέσο της Frontex και αλιευτικό σκάφος, τα οποία συμμετείχαν από την πρώτη στιγμή στις προσπάθειες εντοπισμού του αγνοούμενου.

Ο 65χρονος καταγόταν από την Πελοπόννησο, ωστόσο επισκεπτόταν κάθε καλοκαίρι τα Σφακιά μαζί με τη σύζυγό του, η οποία έχει καταγωγή από την Κρήτη.

Νωρίτερα μέσα στην ημέρα είχαν εντοπιστεί στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Πλακιά το ψαροντούφεκό του, καθώς και ο πλωτός σημαντήρας που χρησιμοποιούσε, ευρήματα που είχαν στρέψει τις έρευνες στη συγκεκριμένη θαλάσσια ζώνη.

Ο άτυχος άνδρας είχε μεταβεί για υποβρύχιο ψάρεμα το μεσημέρι της Τρίτης. Όταν δεν επέστρεψε και δεν επικοινώνησε με τη σύζυγό του, εκείνη ενημέρωσε τις Αρχές το βράδυ της ίδιας ημέρας, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει εκτεταμένη επιχείρηση αναζήτησης, η οποία δυστυχώς ολοκληρώθηκε με τον εντοπισμό του χωρίς τις αισθήσεις του.

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