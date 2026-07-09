Όταν το Telekom Center Athens γίνεται σημείο συνάντησης αθλητισμού, εκπαίδευσης και μουσικής

Οι τελευταίες ημέρες έδειξαν τις δυνατότητές του καθώς τρεις εντελώς διαφορετικές διοργανώσεις, με απήχηση εντός κι εκτός Ελλάδας, πραγματοποιήθηκαν ταυτόχρονα στις εγκαταστάσεις του

Newsbomb

Όταν το Telekom Center Athens γίνεται σημείο συνάντησης αθλητισμού, εκπαίδευσης και μουσικής
ΕΛΛΑΔΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το Telekom Center Athens επιβεβαιώνει διαρκώς πως είναι ένας από τους πλέον ευέλικτους και πολυχρηστικούς χώρους εκδηλώσεων στην Ευρώπη. Οι τελευταίες ημέρες έδειξαν τις δυνατότητές του καθώς τρεις εντελώς διαφορετικές διοργανώσεις, με απήχηση εντός κι εκτός Ελλάδας, πραγματοποιήθηκαν ταυτόχρονα στις εγκαταστάσεις του, αναδεικνύοντας την ικανότητά του να φιλοξενεί με επιτυχία εκδηλώσεις διαφορετικής φύσης και απαιτήσεων.

Το Sports Hall στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού μπάσκετ

Από τις 27 Ιουνίου έως τις 7 Ιουλίου το Sports Hall του Telekom Center Athens φιλοξένησε το 13ο FIMBA Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Maxibasketball Athens 2026, μία από τις σημαντικότερες ευρωπαϊκές διοργανώσεις βετεράνων του μπάσκετ, που έφερε στην Αθήνα αθλητές, ομάδες και φίλους του μπάσκετ από πολλές χώρες. Για περισσότερες από δέκα ημέρες, οι εγκαταστάσεις του χώρου μετατράπηκαν σε ένα διεθνές sports hub, προσφέροντας υψηλού επιπέδου υποδομές και μια οργανωτικά άρτια εμπειρία τόσο για τους συμμετέχοντες όσο και για τους θεατές.

nick3749.jpg

Η Main Arena φιλοξένησε για 2η συνεχόμενη χρονιά το EHBC Coaches Congress

Από τις 2 έως τις 5 Ιουλίου η Main Arena του Telekom Center Athens υποδέχθηκε το EHBC Coaches Congress 2026, ένα από τα σημαντικότερα εκπαιδευτικά συνέδρια για προπονητές μπάσκετ στην Ευρώπη. Η διοργάνωση, που πραγματοποιήθηκε από το EuroLeague Head Coaches Board, έφερε κοντά περισσότερους από 600 προπονητές από όλο τον κόσμο, επιβεβαιώνοντας τον διεθνή χαρακτήρα και το υψηλό επίπεδό της.

Κατά τη διάρκεια του τετραήμερου συνεδρίου, οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν masterclasses, εξειδικευμένα workshops και διαδραστικές παρουσιάσεις από κορυφαίους προπονητές της EuroLeague και του NBA. Μέσα από την ανταλλαγή γνώσεων, σύγχρονων προπονητικών μεθόδων και βέλτιστων πρακτικών, το συνέδριο ανέδειξε τη σημασία της διαρκούς εκπαίδευσης και της επαγγελματικής εξέλιξης στον χώρο του μπάσκετ.

sak00521.jpg

Μια συναυλία που έγραψε ιστορία στο P5

Το highlight αυτής της ξεχωριστής περιόδου ήταν στις 4 Ιουλίου, όταν το υπαίθριο venue P5 φιλοξένησε τους Logos Timis σε μία από τις μεγαλύτερες συναυλίες του καλοκαιριού.

Περισσότεροι από 30.000 θεατές κατέκλυσαν τον χώρο, δημιουργώντας μια εντυπωσιακή ατμόσφαιρα γεμάτη ενέργεια, ενθουσιασμό και δυνατές στιγμές.

Με ένα πρόγραμμα που συνδύαζε τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους και τη χαρακτηριστική σκηνική τους παρουσία, οι Λόγος Τιμής χάρισαν στο κοινό μια αξέχαστη μουσική εμπειρία, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική τους και τον ισχυρό δεσμό που έχουν αναπτύξει με το κοινό τους όλα αυτά τα χρόνια. Η άρτια παραγωγή, ο σύγχρονος σχεδιασμός του venue και η εξαιρετική οργάνωση συνέβαλαν στη δημιουργία μιας διοργάνωσης υψηλών προδιαγραφών που έδωσε έμφαση στην ασφάλεια, την άνεση και τη συνολική εμπειρία των επισκεπτών.

Η επιτυχία της συναυλίας ανέδειξε για ακόμη μία φορά τη δυνατότητα του P5 να φιλοξενεί μεγάλες μουσικές παραγωγές και εκδηλώσεις μεγάλης κλίμακας, ενισχύοντας τη θέση του Telekom Center Athens ως ενός από τους κορυφαίους προορισμούς για live events στην Ελλάδα.

1783586223343-149908659-sak00911.jpg

Η δύναμη της ευελιξίας

Το γεγονός ότι πραγματοποιήθηκαν το ίδιο διάστημα μια διεθνής αθλητική διοργάνωση, ένα εξειδικευμένο επαγγελματικό συνέδριο και μια συναυλία με δεκάδες χιλιάδες θεατές αποτελεί την καλύτερη απόδειξη της ευελιξίας και της επιχειρησιακής αριστείας του Telekom Center Athens. Χάρη στους διαφορετικούς χώρους που διαθέτει, τις σύγχρονες υποδομές και την εξειδικευμένη ομάδα διοργάνωσης εκδηλώσεων, το Telekom Center Athens προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε παραγωγής, ανεξάρτητα από το μέγεθος ή τον χαρακτήρα της. Από διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις και επαγγελματικά συνέδρια έως μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις, αποτελεί έναν προορισμό που συνδυάζει τεχνογνωσία, αξιοπιστία και μοναδικές εμπειρίες.

Η ταυτόχρονη φιλοξενία τριών τόσο διαφορετικών διοργανώσεων επιβεβαιώνει ότι το Telekom Center Athens δεν είναι απλώς ένας χώρος εκδηλώσεων. Είναι ένας σύγχρονος, διαρκώς εξελισσόμενος πολυχώρος που δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για κάθε είδους διοργάνωση, αποδεικνύοντας στην πράξη τη σημασία της ευελιξίας, της πολυμορφίας και της οργανωτικής αριστείας.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:00ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Viper: Ποιο είναι το ελληνικό F-16 που κυριαρχεί στο Αιγαίο - Σε τι διαφέρει από τα υπόλοιπα

15:53ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστική ιστορία αγάπης και αφοσίωσης: Ξύπνησε τον σύζυγό της από 7ετές κώμα δαγκώνοντας τα δάχτυλα των ποδιών του

15:48ΕΘΝΙΚΑ

Νέο βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή που το F-16 κάνει αναγκαστική προσγείωση στη Ζάκυνθο

15:44ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Μεγάλη φωτιά σε εξέλιξη στο Καλοχώρι

15:41WHAT THE FACT

Η φώκια που έμαθε να μιλά: Η απίστευτη ιστορία του Hoover που άφησε άφωνους τους επιστήμονες

15:41ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα LIVE: Δείτε όλα τα ενεργά μέτωπα

15:40ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Δημητρακόπουλος για ενοχή Λιόλιου: Υπάρχουν άνθρωποι που ενόρκως φωτίσουν πράξεις και σχέσεις, που έχουν ποινικό ενδιαφέρον και αφορούν τη διαιτησία στο μπάσκετ

15:37LIFESTYLE

Η ανακοίνωση του STAR για τη Ζήνα Κουτσελίνη και τη νέα εκπομπή

15:37ΕΛΛΑΔΑ

Διευθυντής Μετρό Θεσσαλονίκης: «Με κάρτα ή με κινητό η είσοδος πιθανόν πριν το τέλος του έτους»

15:34ΕΛΛΑΔΑ

Σοφία Κασπίρη: Συγχαρητήρια Κικίλια στη ναυαγοσώστρια για τη διάσωση 6 ανθρώπων στην Κεφαλονιά

15:30ΚΟΣΜΟΣ

Αγγλία: Τρίτη σερί χρονιά το «Μοχάμεντ» παραμένει το πιο δημοφιλές αγορίστικο όνομα - Ποιο κυριαρχεί στα κορίτσια

15:30ΕΥ ΖΗΝ

Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για να μακρύνουν τα μαλλιά σας πιο γρήγορα

15:27LIFESTYLE

Τζένιφερ Λόπεζ: Απαστράπτουσα στο fashion show της Σήλιας Κριθαριώτη στο Παρίσι

15:27ΕΘΝΙΚΑ

Στις φλόγες F-16 στη Ζάκυνθο: Ήταν Viper, από τα πιο εξελιγμένα μαχητικά της Πολεμικής Αεροπορίας

15:23ΕΘΝΙΚΑ

Φλεγόμενο F-16 στη Ζάκυνθο: Ο πιλότος εγκατέλειψε πεζός το μαχητικό

15:19ΕΛΛΑΔΑ

Κλειστό τουλάχιστον μέχρι τις 7 το αεροδρόμιο της Ζακύνθου μετά την αναγκαστική προσγείωση του F-16

15:17ΕΛΛΑΔΑ

Σισμανόγλειο: Παραδέχθηκε τον εμπρησμό ο 76χρονος-«Έγινε κατά λάθος με τον αναπτήρα, όχι από το τσιγάρο»

15:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αναγκαστική προσγείωση F-16 στη Ζάκυνθο: Ο Δένδιας θα συναντήσει τον πιλότο του φλεγόμενου μαχητικού

15:03LIFESTYLE

Aryna Sabalenka: Ινκόγκνιτο στη Μύκονο η καλύτερη τενίστρια στον κόσμο - Χαλαρές στιγμές στo Nammos

15:02ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη Λιγνάδη: «Όλα έγιναν χωρίς προειδοποίηση», είπε ο 29χρονος για τον βιασμό του από τον ηθοποιό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:47ΕΘΝΙΚΑ

Αποκλειστικό βίντεο Newsbomb: Tο F-16 στη Ζάκυνθο φλέγεται ολοσχερώς στο αεροδρόμιο

07:08ΕΥ ΖΗΝ

Ο καλύτερος τρόπος να παίρνετε Βιταμίνη D για μέγιστη απορρόφηση

09:43ΕΛΛΑΔΑ

Βρέθηκε το «αντίδοτο» για τους λαγοκέφαλους - Η φυσική «ασπίδα» απέναντι στο τοξικό ψάρι

13:13ΥΓΕΙΑ

Bonnie Tyler: Από τι πέθανε η τραγουδίστρια - Τι πέρασε τους τελευταίους δύο μήνες

08:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τα πρώτα σημάδια για έναν ακραίο χειμώνα φέτος στην Ευρώπη - Πώς επηρεάζεται η Ελλάδα

15:23ΕΘΝΙΚΑ

Φλεγόμενο F-16 στη Ζάκυνθο: Ο πιλότος εγκατέλειψε πεζός το μαχητικό

13:01ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αυτή θα είναι η πιο θερμή ημέρα της εβδομάδας - Η πρόγνωση της Όλγας Παπαβγούλη

15:48ΕΘΝΙΚΑ

Νέο βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή που το F-16 κάνει αναγκαστική προσγείωση στη Ζάκυνθο

11:41ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Ο Κολίνα απαντά στην Αίγυπτο για το γκολ που ακυρώθηκε και το πέναλτι στον Σαλάχ

15:44ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Μεγάλη φωτιά σε εξέλιξη στο Καλοχώρι

13:40ΚΟΣΜΟΣ

«Συμφωνία αυτοκτονίας»: Τραγικές λεπτομέρειες για την οικογένεια Ινδών που πήδηξε από τον 36ο όροφο ουρανοξύστη στο Λονδίνο

15:02ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη Λιγνάδη: «Όλα έγιναν χωρίς προειδοποίηση», είπε ο 29χρονος για τον βιασμό του από τον ηθοποιό

12:30ΕΛΛΑΔΑ

Ασπρόπυργος: Συγκλονιστικό βίντεο από τη στιγμή της έκρηξης

13:38ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Σισμανόγλειο: Ομολόγησε την πράξη του ο 76χρονος και συνελήφθη για εμπρησμό

13:16ΕΛΛΑΔΑ

Σισμανόγλειο: Εικόνες απόλυτης καταστροφής στην Α' Παθολογική Κλινική του νοσοκομείου

15:01ΕΘΝΙΚΑ

Αναγκαστική προσγείωση F-16 στη Ζάκυνθο: Η ανακοίνωση της Πολεμικής Αεροπορίας για τη φωτιά

14:11ΕΛΛΑΔΑ

Αναγκαστική προσγείωση μαχητικού F-16 στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου - Σώος ο πιλότος

10:21ΚΟΣΜΟΣ

Οι Φούγκεϊτς του Κεντάκι - Η ζοφερή παράδοση αιμομιξίας μιας οικογένειας που γέννησε μπλε παιδιά

15:17ΕΛΛΑΔΑ

Σισμανόγλειο: Παραδέχθηκε τον εμπρησμό ο 76χρονος-«Έγινε κατά λάθος με τον αναπτήρα, όχι από το τσιγάρο»

15:01ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Καταιγίδα αυτή την ώρα στην Αττική - Δείτε βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ