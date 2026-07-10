Τραγωδία στο Μεσολόγγι: Νεκρή 73χρονη λουόμενη
Από το Λιμεναρχείο Μεσολογγίου, που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών
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Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (10/7) στο Μεσολόγγι, όταν 73χρονη λουόμενη ανασύρθηκε νεκρή από την παραλία «Αγία Τριάδα» της Λιμνοθάλασσας Κλεισόβας.
Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ όπου παρέλαβε την άτυχη γυναίκα.
Η 73χρονη διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Μεσολογγίου «Χατζηκώστα», όπου διαπιστώθηκε και επίσημα ο θάνατός της.
Από το Λιμεναρχείο Μεσολογγίου, που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών.
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