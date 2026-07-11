Λάρισα: Εκρήξεις στη μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Κιλελέρ - 112 στους κατοίκους

Η πυρκαγιά έχει αναπτύξει ισχυρό πυροθερμικό φορτίο  - Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση της πυρκαγιάς 

Newsbomb

Λάρισα: Εκρήξεις στη μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Κιλελέρ - 112 στους κατοίκους

Πηγή: Newsbomb

ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ξέσπασε μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Ομορφοχώρι του Δήμου Κιλελέρ, Λάρισας, με ισχυρό πυροθερμικό φορτίο.
  • Στην κατάσβεση συμμετέχουν 29 πυροσβέστες με 12 οχήματα και υδροφόρα του Δήμου Κιλελέρ και της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
  • Το 112 ενημέρωσε τους κατοίκους της Λάρισας να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα λόγω καπνού που κατευθύνεται προς την πόλη.
  • Το Ανακριτικό Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λάρισας ερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς.
  • Δεν έχουν ανακοινωθεί πληροφορίες για ζημιές ή τραυματισμούς μέχρι στιγμής.
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Εκρήξεις καταγράφονται στο εργοστάσιο ανακύκλωσης, το οποίο έχει τυλιχθεί στις φλόγες στο Κιλελέρ της Λάρισας. Η κατάσταση με τους καπνούς είναι αποπνικτική και γι' αυτό το 112 έχει στείλει μήνυμα στους κατοίκους της περιοχής να κρατήσουν τα τζάμια τους κλειστά.

Συνιστά στους κατοίκους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες, παράθυρα, καθώς ο καπνός κατευθύνεται προς την πόλη.

Η κατάσταση που διαμορφώνεται οδήγησε στηνενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων που επιχειρούν. Αυτήν τη στιγμή επιχειρούν 37 πυροσβέστες με 15 οχήματα, καθώς και ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Υπενθυμίζεται πως έχει αποσταλεί από την Πολιτική Προστασία μήνυμα μέσω του 112 για να παραμείνουν οι κάτοικοι σε εσωτερικούς χώρους, κλείνοντας παράθυρα και πόρτες καθώς οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή τους.

φωτιά

Παράλληλα, στην περιοχή μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λάρισας, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά.

Πυρκαγιά ξέσπασε το βράδυ της Παρασκευής σε χώρο επιχείρησης ανακύκλωσης στο Ομορφοχώρι του Δήμου Κιλελέρ, στη Λάρισα, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στον υπαίθριο χώρο της επιχείρησης, όπου λόγω των υλικών που βρίσκονταν στο σημείο δημιουργήθηκε έντονο θερμικό φορτίο, δυσκολεύοντας το έργο της κατάσβεσης.

Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, εκδηλώθηκε φωτιά σε μάντρα ανακύκλωσης στο Ομορφοχώρι Λάρισας.

Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι οποίες αυτή τη στιγμή επιχειρούν την κατάσβεση της.

Στην επιχείρηση αντιμετώπισης της πυρκαγιάς συμμετέχουν 29 πυροσβέστες με 12 οχήματα, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρα οχήματα του Δήμου Κιλελέρ και της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

φωτιά

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν για τον περιορισμό της εξάπλωσης της φωτιάς και την πλήρη κατάσβεσή της, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για πιθανές ζημιές ή τραυματισμούς.

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