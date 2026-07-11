Λάρισα: Μάχη με τις εκρήξεις στο εργοστάσιο ανακύκλωσης - Οι καταγγελίες για εμπρησμό

Η πυρκαγιά έχει αναπτύξει ισχυρό πυροθερμικό φορτίο  - Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση της πυρκαγιάς 

Newsbomb

Λάρισα: Μάχη με τις εκρήξεις στο εργοστάσιο ανακύκλωσης - Οι καταγγελίες για εμπρησμό

Πηγή: Newsbomb

ΕΛΛΑΔΑ
3'
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  • Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Ομορφοχώρι Λάρισας, με ισχυρό πυροθερμικό φορτίο και συνεχείς εκρήξεις από φιάλες προπανίου.
  • Η Πυροσβεστική επιχειρεί με 22 οχήματα και πάνω από 50 πυροσβέστες, ενώ η πλήρης κατάσβεση αναμένεται να διαρκέσει αρκετές ημέρες λόγω της φύσης των υλικών.
  • Οι καπνοί κατευθύνονται προς την πόλη της Λάρισας, και έχει εκδοθεί μήνυμα μέσω του 112 για τους κατοίκους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους κλείνοντας πόρτες και παράθυρα.
  • Υπάρχει υπό διερεύνηση το ενδεχόμενο εμπρησμού, με ανακριτικό κλιμάκιο από τη Λάρισα και πιθανή συνδρομή ειδικών ερευνητών από την Αθήνα.
  • Η φωτιά περιορίστηκε εντός του χώρου της επιχείρησης, χωρίς άμεση απειλή για το κοντινό Ομορφοχώρι που απέχει περίπου 500 μέτρα.
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Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες δίνουν πυροσβέστες μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε εγκαταστάσεις εταιρείας ανακύκλωσης στο Ομορφοχώρι Λάρισας. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να περιορίσουν τις φλόγες μέσα στον χώρο της επιχείρησης, ωστόσο οι εστίες συνεχίζουν να καίνε μεγάλους σωρούς από ελαστικά.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, η απουσία ισχυρών ανέμων διευκολύνει το έργο της κατάσβεσης, την ώρα που ο πυκνός μαύρος καπνός κατευθύνεται βόρεια, προς την πόλη της Λάρισας. Οι αρχές ξεκαθαρίζουν ότι δεν υπάρχει άμεση απειλή για το Ομορφοχώρι, το οποίο απέχει περίπου 500 μέτρα από το σημείο.

Κίνδυνος από συνεχείς εκρήξεις και ισχυρές δυνάμεις στο σημείο

Η επιχείρηση παραμένει εξαιρετικά επικίνδυνη για τους πυροσβέστες, καθώς στο εσωτερικό των εγκαταστάσεων σημειώνονται διαδοχικές εκρήξεις από φιάλες προπανίου και άλλα εύφλεκτα υλικά. Στελέχη της Πυροσβεστικής επισημαίνουν ότι το ενδεχόμενο μιας νέας ισχυρής έκρηξης είναι ορατό ανά πάσα στιγμή, κάτι που μπορεί να προκαλέσει αναζωπυρώσεις. Για τον λόγο αυτό, στην περιοχή επιχειρεί μια τεράστια δύναμη με 22 οχήματα και περισσότερους από 50 πυροσβέστες από τη Λάρισα, τη Λαμία και γειτονικούς νομούς. Μαζί τους βρίσκονται τέσσερις υδροφόρες δήμων και χωματουργικά μηχανήματα, ώστε να μην επεκταθεί η φωτιά σε διπλανές επιχειρήσεις και χωράφια. Παρά την οριοθέτηση, η πλήρης κατάσβεση θα καθυστερήσει λόγω της φύσης των υλικών και αναμένεται να απαιτηθούν αρκετές ημέρες.

Στο μικροσκόπιο το σενάριο του εμπρησμού

Πάντως, η υπόθεση παίρνει άλλη τροπή μετά από σοβαρές καταγγελίες από το οικογενειακό περιβάλλον των ιδιοκτητών. Συγγενείς του ιδιοκτήτη υποστηρίζουν ανοιχτά ότι πρόκειται για εμπρηστική ενέργεια, σημειώνοντας μάλιστα ότι ο ίδιος και η σύζυγός του βρίσκονταν εκεί την ώρα που ξεκίνησε η φωτιά, αφού έμεναν σε οικίσκο μέσα στο εργοστάσιο. Κι όμως, η Πυροσβεστική Υπηρεσία δεν έχει προχωρήσει σε κάποια επίσημη ανακοίνωση, καθώς η έρευνα βρίσκεται σε αρχικό στάδιο. Στο σημείο βρίσκεται ήδη ανακριτικό κλιμάκιο από τη Λάρισα για τη συλλογή στοιχείων, ενώ αναμένεται ενίσχυση από δεύτερο κλιμάκιο, με ανοιχτό το ενδεχόμενο να φτάσουν στην περιοχή και ειδικοί ερευνητές από την Αθήνα.

Υπενθυμίζεται πως έχει αποσταλεί από την Πολιτική Προστασία μήνυμα μέσω του 112 για να παραμείνουν οι κάτοικοι σε εσωτερικούς χώρους, κλείνοντας παράθυρα και πόρτες καθώς οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή τους.

φωτιά

Η φωτιά εκδηλώθηκε στον υπαίθριο χώρο της επιχείρησης, όπου λόγω των υλικών που βρίσκονταν στο σημείο δημιουργήθηκε έντονο θερμικό φορτίο, δυσκολεύοντας το έργο της κατάσβεσης.

φωτιά

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