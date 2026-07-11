Λάρισα: Οριοθετήθηκε η φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Κιλελέρ – Καταγγελίες για εμπρησμό

Οι φλόγες περιορίστηκαν εντός της επιχείρησης, ενώ, οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα για τα αίτια της πυρκαγιάς

Επιμέλεια - Γιάννης Νικηφοράκης

Λάρισα: Οριοθετήθηκε η φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Κιλελέρ – Καταγγελίες για εμπρησμό
EUROKINISSI.
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Κιλελέρ περιορίστηκε εντός της επιχείρησης μετά από ολονύχτια μάχη της Πυροσβεστικής.
  • Οι εστίες συνεχίζουν να καίνε μεγάλες σωρούς ελαστικών, ενώ ο καπνός κινείται προς τη Λάρισα, προκαλώντας προειδοποιήσεις για τοξικούς καπνούς.
  • Δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος για το κοντινό Ομορφοχώρι, αλλά εστάλη μήνυμα από το «112» λόγω των πυκνών καπνών.
  • Στο σημείο επιχειρούν 22 πυροσβεστικά οχήματα και πάνω από 50 πυροσβέστες με στόχο την αποτροπή επέκτασης της φωτιάς.
  • Εξετάζεται το ενδεχόμενο εμπρησμού μετά από καταγγελίες, ενώ το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λάρισας διερευνά τα αίτια.
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Σε εξέλιξη είναι ακόμη η επιχείρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την κατάσβεση της φωτιάς που «ξέσπασε» το βράδυ της Παρασκευής (11/07) σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Κιλελέρ.

Οι πυροσβέστες έδωσαν ολονύχτια μάχη με τις φλόγες και κατάφεραν να περιορίσουν τις φλόγες εντός της επιχείρησης.

Ωστόσο, οι εστίες εξακολουθούν να καίνε μεγάλες σωρούς ελαστικών, ενώ, ο πυκνός καπνός κινείται προς τα βόρεια, στην κατεύθυνση της Λάρισας. Το θετικό είναι ότι οι άνεμοι πνέουν ασθενείς.

Οι Αρχές αναφέρουν ότι δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος για το Ομορφοχώρι, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από το σημείο της πυρκαγιάς, ωστόσο, προειδοποιούν για το νέφος που έχει δημιουργηθεί από την καύση πλαστικού και ελαστικών.

Μήνυμα από το «112» εστάλη στους κατοίκους του Ομορφοχωρίου, για τους πυκνούς και τοξικούς καπνούς.

Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 22 πυροσβεστικά οχήματα, περισσότεροι από 50 πυροσβέστες, τέσσερις υδροφόρες των Δήμων και χωματουργικά μηχανήματα, με στόχο να αποτραπεί η επέκταση της φωτιάς σε γειτονικές επιχειρήσεις και καλλιεργήσιμες εκτάσεις.

Παράλληλα, το ενδεχόμενο εμπρησμού εξετάζεται μετά τις καταγγελίες του οικογενειακού περιβάλλοντος των ιδιοκτητών της επιχείρησης. Ακόμη, υποστήριξαν ότι ο ιδιοκτήτης και η γυναίκα του βρίσκονταν στο σημείο την ώρα που εκδηλώθηκε η φωτιά, καθώς διέμεναν σε οικίσκο εντός του χώρου της επιχείρησης.

Στην περιοχή μεταβαίνει ήδη το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λάρισας, το οποίο θα αναλάβει τη διενέργεια προανάκρισης για τη διερεύνηση των ακριβών αιτιών που προκάλεσαν το συμβάν.

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