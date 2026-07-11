Δύο φωτιές στην Παραμυθιά Θεσπρωτίας - Στη μάχη και δύο αεροσκάφη
Συναγερμός στην Πυροσβεστική
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Δύο φωτιές ξέσπασαν το απόγευμα του Σαββάτου (11/7) στην Παραμυθιά Θεσπρωτίας.
Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστική, έχουν σπεύσει και επιχειρούν 25 πυροσβέστες, 1 πεζοπόρο τμήμα, επτά οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν δύο αεροσκάφη.
Μεγαλύτερη ανησυχία εμπνέι το μέτωπο που καίει κοντά στον οικισμό Κάμπο στην άνω Παραμυθιά, όπου έχει δοθεί η μεγαλύτερη προσοχή.
Ελεγχόμενη η κατάσταση στο δεύτερο μέτωπο, στην Κάτω Παραμυθιά.
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