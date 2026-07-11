Φωτιά στο Περιβολάκι Θεσσαλονίκης - Ήχησε το 112

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου (11/7) σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Περιβολάκι, του δήμου Λαγκαδά στην Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς 42 πυροσβέστες, 1 ομάδα πεζοπόρου της 2ης #ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα, ενώ από αέρος έχουν συνδράμει 2 ελικόπτερα.



Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήμτα έργου ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση, στην περιοχή Περιβολάκι, του δήμου Λαγκαδά #Θεσσαλονίκη.

Κινητοποιήθηκαν 42 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 2ης #ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα και 2 Ε/Π.

Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήμτα έργου #ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 11, 2026

Άμεσα εστάλη μήνυμα 112 προς τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των Αρχών.

⚠️ Activation 1️⃣1️⃣2️⃣



? Fire in the area #Perivolaki of the regional unit of #Thessaloniki



‼️ Stay alert and follow the instructions of the Authorities



ℹ️ https://t.co/GY26GrlKvl@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 11, 2026

Στο μεταξύ ενισχύθηκαν οι δυνάμεις κατάσβεσης της φωτιάς που ξέσπασε λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι. Επί τόπου επιχειρούν 65 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 20 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη.

Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Η πυρκαγιά εξελίσσεται κοντά σε αρδευτικό κανάλι σε χαμηλή βλάστηση και σε απορρίμματα κοντά στον οικισμό.

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