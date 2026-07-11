Φωτιά στο Περιβολάκι Θεσσαλονίκης - Ήχησε το 112
Συναγερμός στην Πυροσβεστική
Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου (11/7) σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Περιβολάκι, του δήμου Λαγκαδά στην Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς 42 πυροσβέστες, 1 ομάδα πεζοπόρου της 2ης #ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα, ενώ από αέρος έχουν συνδράμει 2 ελικόπτερα.
Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήμτα έργου ΟΤΑ.
Άμεσα εστάλη μήνυμα 112 προς τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των Αρχών.
Στο μεταξύ ενισχύθηκαν οι δυνάμεις κατάσβεσης της φωτιάς που ξέσπασε λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι. Επί τόπου επιχειρούν 65 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 20 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη.
Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Η πυρκαγιά εξελίσσεται κοντά σε αρδευτικό κανάλι σε χαμηλή βλάστηση και σε απορρίμματα κοντά στον οικισμό.