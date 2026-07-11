Τροχαίο στο Ηράκλειο: Σφοδρή σύγκρουση ΙΧ με μηχανή κοντά στις Μοίρες
Στο Κέντρο Υγείας Μοιρών δικυκλιστής μετά από σοβαρό τροχαίο
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Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στο Ηράκλειο, σε δρόμο κοντά στις Μοίρες.
Επιβατικό αυτοκίνητο και μοτοσικλέτα συγκρούστηκαν με μεγάλη σφοδρότητα, κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του cretalive.
Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο οδηγός της μοτοσικλέτας, ο οποίος δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Μοιρών για ιατρική αξιολόγηση και περίθαλψη.
Τα ακριβή αίτια του τροχαίου διερευνώνται, ενώ οι αρμόδιες Αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.
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