Aνατροπή αυτοκινήτου μετά από σύγκρουση με φορτηγό στον Κηφισό

Τροχαίο ατύχημα αναστάτωσε την κυκλοφορία στη λεωφόρο Κηφισού τις πρώτες πρωινές ώρες, όταν ένα επιβατικό αυτοκίνητο συγκρούστηκε με φορτηγό όχημα. Το συμβάν έλαβε χώρα λίγο μετά τις 03:00 τα ξημερώματα, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρχών.

Το περιστατικό καταγράφηκε στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά, ακριβώς στο ύψος της γέφυρας Δροσίνη. Όπως ανακοινώθηκε από τις πρώτες αναφορές των στελεχών της Τροχαίας που έσπευσαν στο σημείο, η πρόσκρουση ανάμεσα στο ΙΧ αυτοκίνητο και το φορτηγό ήταν τόσο σφοδρή που είχε ως αποτέλεσμα την ανατροπή του επιβατικού οχήματος στη μέση του οδοστρώματος.

Η κυκλοφορία των οχημάτων στο συγκεκριμένο τμήμα της λεωφόρου Κηφισού διεξαγόταν με δυσχέρεια για αρκετή ώρα, μέχρι τα συνεργεία οδικής βοήθειας να απομακρύνουν το αναποδογυρισμένο όχημα και να καθαρίσουν τον δρόμο.

Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ έφτασαν στο σημείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά δύο άτομα που επέβαιναν στα οχήματα, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει καμία ανησυχία για τη ζωή τους.

Σύμφωνα με τις πάγιες διαδικασίες, προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο ατύχημα διενεργεί το αρμόδιο τμήμα της Τροχαίας, εξετάζοντας όλα τα στοιχεία από τον τόπο του συμβάντος.

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