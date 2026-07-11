Σύγκρουση αστικού λεωφορείου με δύο ΙΧ στον Πειραιά - Δύο τραυματίες

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (11/7) στον Πειραιά, όταν αστικό λεωφορείο συγκρούστηκε με δύο ΙΧ στην οδό Αντιστάσεως, στο ύψος της Πλατείας Ιπποδαμείας, με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να τραυματιστούν.

Στο σημείο, το οποίο βρίσκεται στην έξοδο του λιμανιού, επικράτησε για αρκετή ώρα δυσχέρεια στην κυκλοφορία, κυρίως στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως.

Η εικόνα έχει βελτιωθεί και η κυκλοφορία των οχημάτων έχει αρχίσει να αποκαθίσταται.

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