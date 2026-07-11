Φωτιά: 37 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη τη χώρα

Σήμερα εκδηλώθηκαν συνολικά 37 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη τη χώρα, παρά το γεγονός ότι ο δείκτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς δεν βρισκόταν σε επίπεδο πολύ υψηλού κινδύνου.

Η πλειονότητα των πυρκαγιών καταγράφηκε στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, γεγονός που προκαλεί εύλογο προβληματισμό. Η συγκέντρωση μεγάλου αριθμού συμβάντων στην ίδια γεωγραφική περιοχή, ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για ενεργές πυρκαγιές ή για πυρκαγιές που έχουν ήδη τεθεί υπό έλεγχο, αναδεικνύει την αυξημένη επιχειρησιακή πίεση που δέχεται η περιοχή.

Ο μεγάλος αριθμός ενάρξεων πυρκαγιών, όταν συνδυάζεται με υψηλές θερμοκρασίες, ξηρή βλάστηση, ισχυρούς ανέμους και έντονη ανθρώπινη δραστηριότητα, αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης ακραίων πυρκαγιών, καθώς ακόμη και ένα μικρό περιστατικό μπορεί να εξελιχθεί σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα σε σοβαρή και δύσκολα διαχειρίσιμη πυρκαγιά.

Χαρακτηριστικό είναι ότι μόλις τις προηγούμενες ημέρες η ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης βρέθηκε αντιμέτωπη με ιδιαίτερα απαιτητικές πυρκαγιές, οι οποίες ανέδειξαν τις σοβαρές συνέπειες που μπορεί να έχει η ταχεία εξέλιξη ενός περιστατικού και απαίτησαν την ανάπτυξη ισχυρών επίγειων και εναέριων πυροσβεστικών δυνάμεων, καθώς και την έκδοση μηνυμάτων μέσω του 112 για την ενημέρωση και την προληπτική απομάκρυνση πολιτών. Αντίστοιχα, και σήμερα εκδόθηκαν μηνύματα μέσω του 112 τόσο για την ενημέρωση όσο και για την προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονταν σε περιοχές που επηρεάστηκαν από τις πυρκαγιές, όπου αυτό κρίθηκε αναγκαίο, σύμφωνα με τις εισηγήσεις των αρμόδιων αρχών.

Το γεγονός ότι καταγράφηκε τόσο μεγάλος αριθμός ενάρξεων πυρκαγιών σε μία ημέρα χωρίς πολύ υψηλό δείκτη επικινδυνότητας καταδεικνύει ότι η επαγρύπνηση δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο στις ημέρες πολύ υψηλού ή ακραίου κινδύνου. Η πρόληψη, η υπεύθυνη στάση όλων και η άμεση ειδοποίηση των αρχών με την εκδήλωση καπνού ή πυρκαγιάς αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών.

Τη διερεύνηση των αιτιών έχουν αναλάβει τα κατά τόπους Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος.