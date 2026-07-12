«European F-35 Air Chiefs Meeting» παρουσία του Αρχηγού ΓΕΑ - Επί τάπητος τα μαχητικά αεροσκάφη

Snapshot Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας συμμετείχε στη σύσκεψη European F-35 Air Chiefs Meeting στο Ηνωμένο Βασίλειο στις 10 Ιουλίου 2026.

Συζητήθηκαν θέματα εκπαίδευσης, υποστήριξης, διαλειτουργικότητας και επιχειρησιακής αξιοποίησης των αεροσκαφών F-35.

Παρουσιάστηκαν εξελίξεις στο παγκόσμιο σύστημα υποστήριξης για την αύξηση της διαθεσιμότητας των F-35.

Υπήρξε ενημέρωση για το πρόγραμμα εκπαίδευσης χειριστών F-35 της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας του Ηνωμένου Βασιλείου.

Πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στις εγκαταστάσεις εκπαίδευσης και συντήρησης της 207 Μοίρας. Snapshot powered by AI

Την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, Αντιπτέραρχος Δημοσθένης Γρηγοριάδης, συμμετείχε στο «European F-35 Air Chiefs Meeting», το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Αεροπορική Βάση RAF Marham, στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν, πλην της χώρας μας, αρχηγοί και εκπρόσωποι των Πολεμικών Αεροποριών του Βελγίου, της Γερμανίας, της Δανίας, της Ελβετίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, του Ισραήλ, της Ιταλίας, του Καναδά, της Νορβηγίας, της Ολλανδίας, της Πολωνίας, της Ρουμανίας και της Φινλανδίας, καθώς και εκπρόσωποι της United States Air Forces in Europe – Air Forces Africa (USAFE-AFAFRICA), του F-35 Joint Program Office (JPO) και του Γραφείου Διεθνών Υποθέσεων της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, συζητήθηκαν θέματα εκπαίδευσης, υποστήριξης και διαλειτουργικότητας των αεροσκαφών F-35, καθώς και ζητήματα που αφορούν στην επιχειρησιακή τους αξιοποίηση και στις τακτικές χρήσης τους σε πρόσφατες επιχειρήσεις.

Επιπλέον, παρουσιάστηκαν οι εξελίξεις στο παγκόσμιο σύστημα υποστήριξης του προγράμματος με στόχο την αύξηση της διαθεσιμότητας των αεροσκαφών. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε ενημέρωση επί του προγράμματος εκπαίδευσης χειριστών F-35 της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας του Ηνωμένου Βασιλείου και επίσκεψη στις εγκαταστάσεις εκπαίδευσης και συντήρησης της 207 Μοίρας.

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