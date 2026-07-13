Πρότυπο ολοκληρωμένης δασικής αποκατάστασης και πρόληψης ο Έβρος, μετά τις φωτιές

Snapshot Στον Έβρο υλοποιείται πρόγραμμα δασικής αποκατάστασης και πρόληψης με προϋπολογισμό περίπου 86 εκατ. ευρώ, περιλαμβάνοντας έργα πρόληψης και αποκατάστασης μετά την πυρκαγιά του 2023.

Ολοκληρώθηκαν αντιδιαβρωτικά έργα αξίας άνω των 10 εκατ. ευρώ που περιορίζουν τη διάβρωση και προωθούν τη φυσική αναγέννηση των δασικών οικοσυστημάτων.

Τα αντιπλημμυρικά έργα προϋπολογισμού περίπου 48,7 εκατ. ευρώ βρίσκονται στο τελικό στάδιο και ενισχύουν την προστασία οικισμών, υποδομών και γεωργικών εκτάσεων.

Ο Έβρος αποτελεί πρότυπο ολοκληρωμένου προγράμματος πρόληψης, αποκατάστασης και παρακολούθησης δασικών οικοσυστημάτων, συνδυάζοντας έργα πρόληψης, προστασίας και διατήρησης βιοποικιλότητας. Snapshot powered by AI

Αυτοψία στον Έβρο – περιλαμβανομένης και της Σαμοθράκης- πραγματοποίησε από την Κυριακή 5 έως την Τρίτη 7 Ιουλίου επιχειρησιακό κλιμάκιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Το κλιμάκιο παρακολούθησε την πορεία των παρεμβάσεων που υλοποιούνται στον Έβρο μετά τη μεγάλη πυρκαγιά του 2023.

Στιγμιότυπο από τα έργα αποκατάστασης στον Έβρο

Σήμερα, στην περιοχή βρίσκεται σε εξέλιξη ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα πρόληψης και αποκατάστασης δασικών οικοσυστημάτων, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 86 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων περίπου 25 εκατ. ευρώ αφορούν νέα έργα πρόληψης δασικών πυρκαγιών και περίπου 61 εκατ. ευρώ έργα αποκατάστασης. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα πρόληψης, αποκατάστασης, επανάκαμψης και ανάδειξης δασικών οικοσυστημάτων που υλοποιούνται σήμερα στην Ελλάδα.

Στιγμιότυπο από τα έργα αποκατάστασης στον Έβρο

Αντιδιαβρωτικά έργα

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης αξιολογήθηκε η πρόοδος των έργων αποκατάστασης που υλοποιούνται μετά την πυρκαγιά. Τα αντιδιαβρωτικά έργα, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 10 εκατ. ευρώ, ολοκληρώθηκαν σε χρόνο-ρεκόρ αμέσως μετά την καταστροφή, περιορίζοντας τη διάβρωση των καμένων εδαφών, συγκρατώντας πολύτιμο γόνιμο έδαφος και δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες για τη φυσική αναγέννηση των δασικών οικοσυστημάτων.

Στιγμιότυπο από τα έργα αποκατάστασης στον Έβρο

Τα αντιπλημμυρικά έργα, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 48,7 εκατ. ευρώ, βρίσκονται πλέον στο τελικό στάδιο υλοποίησης και αναμένεται να συμβάλουν καθοριστικά στην αντιπλημμυρική θωράκιση της ευρύτερης περιοχής, προστατεύοντας οικισμούς, κρίσιμες υποδομές, γεωργικές εκτάσεις και το φυσικό περιβάλλον, ενώ ταυτόχρονα ενισχύουν τη σταθεροποίηση των λεκανών απορροής και την αποκατάσταση της υδρολογικής ισορροπίας.

Στιγμιότυπο από τα έργα αποκατάστασης στον Έβρο

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην παρακολούθηση της φυσικής αναγέννησης των πληγέντων δασικών οικοσυστημάτων, η οποία αποτελεί βασικό εργαλείο για την αξιολόγηση της οικολογικής αποκατάστασης και τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων σχετικά με τις περιοχές όπου απαιτούνται ενεργητικές παρεμβάσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, σε συνεργασία με τη WWF Ελλάς και την Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας της Θράκης, έχουν ήδη υλοποιηθεί στοχευμένες αναδασωτικές δράσεις σε επιλεγμένες περιοχές του Εθνικού Πάρκου Δαδιάς, με τη φύτευση 54.172 δασικών φυταρίων σε έκταση 1.146 στρεμμάτων, επιταχύνοντας την οικολογική αποκατάσταση εκεί όπου η φυσική αναγέννηση δεν επαρκεί.

Στιγμιότυπο από τα έργα αποκατάστασης στον Έβρο

Παράλληλα, έχει ολοκληρωθεί και λειτουργεί το νέο Παρατηρητήριο Αρπακτικών Πτηνών στην καρδιά του Εθνικού Πάρκου Δαδιάς, προσφέροντας στους επισκέπτες τη δυνατότητα να παρατηρούν με ασφάλεια και χωρίς όχληση τα εμβληματικά αρπακτικά πτηνά ο πληθυσμός των οποίων ήδη βρίσκεται στην πλήρη επανάκαμψή τους.

Κατά τη διάρκεια των αυτοψιών επιθεωρήθηκε επίσης η πρόοδος των έργων πρόληψης που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος Προστασίας Δασών Antinero, τα οποία περιλαμβάνουν καθαρισμούς δασικής βλάστησης, δημιουργία και συντήρηση αντιπυρικών ζωνών, καθώς και συντήρηση και βελτίωση του δασικού οδικού δικτύου.

Οι παρεμβάσεις αυτές μειώνουν ουσιαστικά τον κίνδυνο εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών, ενισχύουν την επιχειρησιακή ετοιμότητα του Πυροσβεστικού Σώματος και των συναρμόδιων υπηρεσιών και συμβάλλουν στη βιώσιμη διαχείριση και την ανθεκτικότητα των δασικών οικοσυστημάτων.

Στιγμιότυπο από τα έργα αποκατάστασης στον Έβρο

Η επιτόπια επιθεώρηση επιβεβαίωσε ότι ο Έβρος αποτελεί σήμερα πρότυπο εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου προγράμματος πρόληψης, αποκατάστασης και επιστημονικής παρακολούθησης των δασικών οικοσυστημάτων.

Το πρόγραμμα συνδυάζει έργα πρόληψης δασικών πυρκαγιών, αντιδιαβρωτικής και αντιπλημμυρικής προστασίας, αναδασώσεις, συστηματική παρακολούθηση της φυσικής αναγέννησης, καθώς και δράσεις για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και την προστασία της άγριας πανίδας, με στόχο την ταχεία οικολογική αποκατάσταση των πληγεισών περιοχών, την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των δασικών οικοσυστημάτων και τη διασφάλιση ενός ασφαλέστερου και πιο βιώσιμου φυσικού περιβάλλοντος για τις τοπικές κοινωνίες.

Στιγμιότυπο από τα έργα αποκατάστασης στον Έβρο

Το επιχειρησιακό κλιμάκιο είχε επικεφαλής τον Γενικό Διευθυντή Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Δασών, κ. Ευάγγελο Γκουντούφα. Στο κλιμάκιο συμμετείχαν η αρμόδια Προϊσταμένη Τμήματος της Κεντρικής Υπηρεσίας, στελέχη των Δασικών Υπηρεσιών Έβρου, καθώς και της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. (Υπερταμείο).