Χάρης Δούκας: Ώρα να γίνει πράξη το πάρκο στο Γουδή

Snapshot Ο Δήμος Αθηναίων, σε συνεργασία με τους Δήμους Ζωγράφου και Παπάγου, προωθεί τη δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου στο Γουδή ως βασικό πνεύμονα πρασίνου για το Λεκανοπέδιο Αθηνών.

Έχει εκπονηθεί πολεοδομική μελέτη και προτάσεις για άμεσες παρεμβάσεις στην ανάδειξη του πυρήνα του πάρκου και την επίλυση προβλημάτων στον χώρο.

Η καταστροφή του Μπάντμιντον τονίζει την ανάγκη αλλαγής στάσης των δημόσιων φορέων και ουσιαστικής συνεργασίας με την Αυτοδιοίκηση χωρίς αντιπαλότητες.

Η απόδοση κτιρίου από το ΥΕΘΑ σε πολιτιστικές χρήσεις αποτελεί παράδειγμα συνεργασίας προς όφελος των πολιτών.

Ο Δήμος Αθηναίων ζητά από όλους τους φορείς να αναλάβουν τις ευθύνες τους και δεσμεύεται να επιμείνει στις προτάσεις και παρεμβάσεις του. Snapshot powered by AI

Η δημιουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου στο Γουδή, ως βασικού πνεύμονα πρασίνου για ολόκληρο το Λεκανοπέδιο της Αθήνας, αποτελεί βασική προτεραιότητα του Δήμου Αθηναίων, σε συνεργασία με τους Δήμους Ζωγράφου και Παπάγου, όπως τονίζει σε ανάρτησή του ο Χάρης Δούκας

Ο δήμαρχος Αθηναίων σημειώνει ότι «προχωρήσαμε στην εκπόνηση πολεοδομικής μελέτης και σε προτάσεις έργων άμεσης παρέμβασης για την ανάδειξη του πυρήνα του Πάρκου και την αντιμετώπιση των προβληματικών καταστάσεων στον χώρο».

Παράλληλα, επισημαίνει ότι η καταστροφή του Μπάντμιντον, πέρα από τον εντοπισμό και τη σύλληψη των υπευθύνων, καθιστά αναγκαία την αλλαγή στάσης των αρμόδιων δημόσιων φορέων και την ουσιαστική συνεργασία τους με την Αυτοδιοίκηση, χωρίς στεγανά και αντιπαλότητες.

Ο ίδιος καταλήγει ότι το παράδειγμα της απόδοσης κτιρίου της περιοχής από το ΥΕΘΑ σε πολιτιστικές χρήσεις δείχνει τον δρόμο της συνεργασίας προς όφελος των πολιτών.

«Ας αναλάβουν όλοι τις ευθύνες τους. Εμείς θα επιμείνουμε με τις συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις μας.»

Αναλυτικά η ανάρτησή του:



«ΩΡΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΣΤΟ ΓΟΥΔΗ.



Η δημιουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου στο Γουδή, ως βασικού πνεύμονα πρασίνου για όλο το Λεκανοπέδιο της Αθήνας, αποτελεί βασικό στόχο του Δήμου Αθηναίων, σε συνεργασία με τους Δήμους Ζωγράφου και Παπάγου.



Προχωρήσαμε στην εκπόνηση πολεοδομικής μελέτης και σε προτάσεις έργων άμεσης παρέμβασης για την ανάδειξη του πυρήνα του Πάρκου και αντιμετώπισης των προβληματικών καταστάσεων στον χώρο.



Η καταστροφή του Μπάντμιντον -πέρα από τον εντοπισμό και τη σύλληψη των ενόχων- επιβάλλει την αλλαγή στάσης εκ μέρους των αρμόδιων δημόσιων φορέων και την ουσιαστική συνεργασία τους με την Αυτοδιοίκηση, χωρίς στεγανά και αντιπαλότητες.



Το παράδειγμα της απόδοσης κτιρίου της περιοχής από το ΥΕΘΑ σε πολιτιστικές χρήσεις, δείχνει τον δρόμο της συνεργασίας προς όφελος των πολιτών.



Ας αναλάβουν όλοι τις ευθύνες τους.



Εμείς θα επιμείνουμε με τις συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις μας»

Διαβάστε επίσης