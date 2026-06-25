«Πυρά» Δούκα για τα σχολεία που παρέλαβε από την προηγούμενη δημοτική αρχή: Κτίρια ηλικίας 100 ετών

Αιχμές για την κατάσταση στην οποία βρίσκονταν τα σχολικά κτίρια που παρέλαβε ο Δήμος Αθηναίων, υπό την διοίκησή του, άφησε ο Χάρης Δούκας σε ανάρτησή του στα social media, τονίζοντας ότι η δημοτική αρχή παρέλαβε εγκαταστάσεις ακόμη και 100 ετών, με σοβαρές φθορές και σπασμένα τζάμια. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση ύψους 75 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση και τη συντήρηση των σχολικών υποδομών.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Χάρη Δούκα:

«Aυτές είναι οι εικόνες των σχολείων της Αθήνας που παραλάβαμε. Κτίρια ηλικίας ακόμα και 100 ετών, με σπασμένα τζάμια, χαλασμένα κουφώματα, ανοιχτές πρίζες, σκουριές, υγρασία, λέβητες με φθαρμένα καλώδια, διαλυμένες πόρτες και υποδομές που δεν αξίζουν ούτε στους μαθητές, ούτε στους εκπαιδευτικούς.

Γι’ αυτό είμαστε περήφανοι για την απόφασή μας να επενδύσουμε στο μέλλον των παιδιών μας.

Εξασφαλίσαμε χρηματοδότηση 75 εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, αποκλειστικά για την ενεργειακή αναβάθμιση των σχολικών υποδομών.

Ολοκληρώσαμε ήδη τις τεχνικές εκθέσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση 9 σχολικών συγκροτημάτων που στεγάζουν 20 σχολικές μονάδες και μόλις χθες περάσαμε την πρόταση από το Δημοτικό μας Συμβούλιο για να προχωρήσουν τα έργα.

Αναβαθμίζουμε την ενεργειακή κλάση από Β έως Α+, εξοικονομώντας ετησίως 3.270 MWh.

Νέα κουφώματα, θερμομόνωση, σύγχρονος φωτισμός και φωτοβολταϊκά σε συνολικά 21.500 τ.μ..

Τα υπόλοιπα χρήματα του δανείου θα διατεθούν για την ενεργειακή αναβάθμιση τουλάχιστον 30 ακόμη σχολείων.

Αυτή είναι μια πολιτική επιλογή ευθύνης για τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και την αξιοπρέπειά τους».

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