Άδωνις για ΠΑΣΟΚ: «Πηγαίνει με μεγάλη ταχύτητα στην εκλογική συντριβή»

Σφοδρή κριτική στην ηγεσία και τη στρατηγική του ΠΑΣΟΚ άσκησε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, σχολιάζοντας τις εσωκομματικές εξελίξεις και τη δημοσκοπική εικόνα του κόμματος.

Αναφερόμενος στις πρόσφατες τοποθετήσεις της Άννας Διαμαντοπούλου για τις θέσεις του Χάρη Δούκα, ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε ότι η κριτική της ήταν ορθή, ωστόσο εκτίμησε πως έγινε με καθυστέρηση.

«Η κυρία Διαμαντοπούλου έκανε μία σωστή κριτική για το κατά πόσον η θέση του κυρίου Δούκα είναι "γελοία" – μια βαριά έκφραση. Όμως είναι λίγο αργά, γιατί πλέον οι θέσεις του κυρίου Δούκα έχουν μετατραπεί σε συνεδριακές θέσεις του ΠΑΣΟΚ», ανέφερε.

Ο υπουργός Υγείας υποστήριξε ότι σήμερα το ΠΑΣΟΚ εκφράζεται περισσότερο από τις απόψεις του δημάρχου Αθηναίων παρά από εκείνες στελεχών όπως η Άννα Διαμαντοπούλου. «Το ΠΑΣΟΚ σήμερα είναι περισσότερο ΠΑΣΟΚ του Δούκα και λιγότερο της Διαμαντοπούλου. Είναι τόσο απλό. Αν δεν το βλέπει αυτό η εξαίρετη κυρία Διαμαντοπούλου, τότε υπάρχει πρόβλημα», είπε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας την κριτική του προς τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο κ. Γεωργιάδης απέδωσε τη δημοσκοπική υποχώρηση του κόμματος στην προσπάθεια, όπως είπε, προσέγγισης ψηφοφόρων που είχαν μετακινηθεί προς τον ΣΥΡΙΖΑ την περίοδο της οικονομικής κρίσης. «Το ΠΑΣΟΚ έχει αυτή τη δημοσκοπικά κακή εικόνα γιατί ο κ. Ανδρουλάκης ξεκίνησε με άγαρμπο τρόπο να κυνηγάει τους ψηφοφόρους που το 2012-2013 έφυγαν και πήγαν στον ΣΥΡΙΖΑ, ξεχνώντας όμως εκείνους που τότε παρέμειναν στο ΠΑΣΟΚ», υποστήριξε.

«Τώρα που πάει να το παίξει "πράσινος ΣΥΡΙΖΑ", αυτή η επιλογή έχει γίνει ντεμοντέ με την έλευση Τσίπρα, γιατί ο Τσίπρας στον χώρο του λαϊκισμού είναι καλύτερος και δεν μπορεί να τον ανταγωνιστεί», συνέχισε ο υπουργός. Καταλήγοντας, ο υπουργός Υγείας προέβλεψε ότι η πορεία αυτή θα έχει σοβαρές εκλογικές συνέπειες για το ΠΑΣΟΚ, λέγοντας ότι «πηγαίνει με μεγάλη ταχύτητα στην εκλογική συντριβή».

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