Πειραιάς: «Μέσα σε 10 λεπτά άρχισαν να ζαλίζονται» - Τα πιθανά αίτια θανάτου του ζευγαριού

Συγκλονίζει η αδιανόητη τραγωδία με θύματα έναν 28χρονο και μία 24χρονη το πρωί της Τρίτης στον Πειραιά

Πειραιάς: «Μέσα σε 10 λεπτά άρχισαν να ζαλίζονται» - Τα πιθανά αίτια θανάτου του ζευγαριού
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ένα νεαρό ζευγάρι βρέθηκε νεκρό μέσα σε αυτοκίνητο σε κλειστό γκαράζ στον Πειραιά, με πιθανά αίτια θανάτου τη δηλητηρίαση από μονοξείδιο του άνθρακα ή άλλα καυσαέρια.
  • Ο κινητήρας και ο κλιματισμός του αυτοκινήτου ήταν σε λειτουργία σε κλειστό χώρο, προκαλώντας υπερπαραγωγή μονοξειδίου του άνθρακα που δεν ανανεωνόταν από αέρα.
  • Οι δύο νέοι υπέστησαν υποξία και ζάλη μέσα σε περίπου δέκα λεπτά, με τον εγκέφαλο να επηρεάζεται πρώτος από την έλλειψη οξυγόνου.
  • Η έλλειψη οξυγόνου και η συσσώρευση δηλητηριωδών αερίων προκάλεσαν σταδιακή απώλεια συνείδησης, καθιστώντας δύσκολη την αντίδραση των θυμάτων.
  • Οι έρευνες συνεχίζονται και τα ακριβή αίτια θα αποσαφηνιστούν μετά τις ιατροδικαστικές και εργαστηριακές εξετάσεις.
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Συγκλονίζει η τραγωδία που εκτυλίχθηκε το πρωί της Τρίτης σε πολυκατοικία στον Πειραιά, όπου ένα νεαρό ζευγάρι εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα σε αυτοκίνητο, στο γκαράζ της πολυκατοικίας επί της οδού Μήλου.

Πρόκειται για έναν 28χρονο και μία 24χρονη, τους οποίους εντόπισε ο πατέρας του νεαρού λίγο πριν από τις 09:00 το πρωί. Άμεσα ειδοποιήθηκαν η Αστυνομία και το ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να μεταφέρουν τους δύο νέους στο Τζάνειο Νοσοκομείο, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

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Η στιγμή που το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παραλαμβάνει τις σορούς των δύο νεαρών

Το βασικό σενάριο που εξετάζεται είναι εκείνο της δηλητηρίασης από μονοξείδιο του άνθρακα ή άλλα καυσαέρια, με τις οριστικές απαντήσεις να αναμένονται από τη νεκροψία-νεκροτομή, τις τοξικολογικές εξετάσεις και την αυτοψία που πραγματοποιείται στον χώρο.

Μιλώντας στο Newsbomb, ο πραγματογνώμονας Παναγιώτης Μαδιάς διατύπωσε τη δική του τεχνική εκτίμηση για το τι ενδέχεται να συνέβη μέσα στο κλειστό γκαράζ.

«Τα παιδιά έκλεισαν την πόρτα του γκαράζ χωρίς να σκεφτούν ότι ο κινητήρας του αυτοκινήτου βρισκόταν εν δυνάμει σε λειτουργία. Υπήρχε πολλαπλάσια παραγωγή μονοξειδίου του άνθρακα σε σχέση με την ποσότητα του ατμοσφαιρικού αέρα που μπορούσε να εισέλθει στον χώρο. Με απλά λόγια, το μονοξείδιο παραγόταν πολύ πιο γρήγορα απ' όσο μπορούσε να ανανεωθεί ο αέρας μέσα στο γκαράζ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Το γκαράζ όπου βρήκε τραγικό θάνατο το νεαρό ζευγάρι στον Πειραιά

Ο ίδιος εκτιμά ότι οι δύο νέοι υπέστησαν υποξία λόγω της σταδιακής μείωσης του διαθέσιμου οξυγόνου. «Έπαθαν υποξία. Μέσα σε περίπου δέκα λεπτά άρχισαν σιγά-σιγά να ζαλίζονται, σαν να μεθούσαν. Δεν καταλαβαίνεις εύκολα τι συμβαίνει. Σιγά-σιγά επηρεάζεται ο οργανισμός και σταματά η αντίδραση», εξήγησε.

Όπως σημείωσε, το όργανο που επηρεάζεται πρώτο από την έλλειψη οξυγόνου είναι ο εγκέφαλος.

«Ο εγκέφαλος είναι το πιο ευαίσθητο όργανο στην έλλειψη οξυγόνου. Η προοδευτική έλλειψη οξυγόνου αρχίζει να προκαλεί ζάλη, σύγχυση και αποπροσανατολισμό. Με απλά λόγια, ο άνθρωπος αρχίζει να "μεθάει", να χάνει την επαφή με το περιβάλλον και όσο συνεχίζεται η έκθεση, η κατάσταση γίνεται μοιραία», είπε.

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Ο κ. Μαδιάς υπογράμμισε ότι, κατά την άποψή του, το σημαντικότερο στοιχείο είναι η αναλογία ανάμεσα στην παραγωγή μονοξειδίου του άνθρακα και στον αέρα που μπορούσε να εισέλθει στον χώρο.

«Το πιο σημαντικό είναι ότι υπήρχε πολλαπλάσια παραγωγή μονοξειδίου του άνθρακα έναντι του εισερχόμενου ατμοσφαιρικού αέρα, επειδή το γκαράζ ήταν κλειστό. Αν το γκαράζ ήταν ανοιχτό δεν θα είχε συμβεί η τραγωδία», τόνισε.

Ερωτηθείς εάν οι δύο νέοι θα μπορούσαν να αντιληφθούν εγκαίρως ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και να αντιδράσουν, απάντησε: «Πιστεύω πως όχι. Όταν αρχίζει η επίδραση του μονοξειδίου και η έλλειψη οξυγόνου, ο άνθρωπος σταδιακά χάνει την ικανότητα να αντιδράσει όπως θα έκανε υπό φυσιολογικές συνθήκες».

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Ο πραγματογνώμονας πρόσθεσε ακόμη ότι είχε βιώσει ο ίδιος μια αντίστοιχη επικίνδυνη εμπειρία στο παρελθόν κατά τη διάρκεια ταξιδιού του στην Ευρώπη, επισημαίνοντας ότι οι κίνδυνοι από τη συσσώρευση καυσαερίων σε κλειστούς χώρους είναι ιδιαίτερα μεγάλοι.

Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται, ενώ τα ακριβή αίτια της τραγωδίας αναμένεται να αποσαφηνιστούν μετά την ολοκλήρωση των ιατροδικαστικών και εργαστηριακών εξετάσεων.

Οι αστυνομικές Αρχές διερευνούν όλα τα ενδεχόμενα γύρω από την υπόθεση. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, οι δύο νέοι δεν έφεραν εμφανή τραύματα, ενώ το αυτοκίνητο φέρεται να βρέθηκε με τη μηχανή και τον κλιματισμό σε λειτουργία μέσα στον κλειστό χώρο του γκαράζ.

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