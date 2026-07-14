Marfin: Προφυλακίστηκαν οι δύο συλληφθέντες για την εμπρηστική επίθεση το 2020

Snapshot Οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την εμπρηστική επίθεση στη Marfin το 2010 κρίθηκαν προσωρινά προφυλακιστέοι μετά τις απολογίες τους.

Η ταυτοποίηση των υπόπτων βασίστηκε σε φωτογραφίες από την ημέρα της επίθεσης και από διακοπές το 2009, στις οποίες αναγνωρίστηκαν χαρακτηριστικά αντικείμενα και σωματοτυπικά γνωρίσματα.

Η 46χρονη γυναίκα που ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη στη Βρετανία αναμένεται να εκδοθεί στην Ελλάδα, αλλά η αναγνώρισή της βασίζεται κυρίως σε σωματοτυπικά χαρακτηριστικά και όχι σε αντικείμενα.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης αμφισβητούν την αξιοπιστία των ταυτοποιήσεων, υποστηρίζοντας ότι βασίζονται κυρίως σε αντικείμενα και όχι σε πρόσωπα, και επισημαίνουν ερωτήματα για τη νέα αξιολόγηση των στοιχείων της 46χρονης. Snapshot powered by AI

Τον δρόμο για τη φυλακή πήραν, μετά τις απολογίες τους, οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την υπόθεση του εμπρησμού του υποκαταστήματος της Marfin στη Σταδίου, από τον οποίο τον Μάιο του 2010 έχασαν τη ζωή τους τρεις εργαζόμενοι.

Oι δύο συλληφθέντες για την υπόθεση της Marfin οδηγήθηκαν στον ανακριτή νωρίς το πρωί της Τρίτης προκειμένου να απολογηθούν.

Κατά πληροφορίες, οι δύο κατηγορούμενοι επέμειναν στην απολογία τους ότι δεν είχαν καμία συμμετοχή στα επεισόδια έξω από το υποκατάστημα της Marfin. Ο κατηγορούμενος που, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, φέρεται να είναι το άτομο που έσπασε την τζαμαρία του κτιρίου, υποστήριξε ότι συμμετείχε στην πορεία της 5ης Μαΐου 2010, αλλά αποχώρησε μόλις ξεκίνησαν τα επεισόδια. Ο δεύτερος φέρεται να ανέφερε ότι βρισκόταν στην ίδια πορεία, αλλά σε διαφορετικό σημείο από εκεί όπου εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα.

Ωστόσο, ανακρίτρια και εισαγγελέας έκριναν ότι οι δύο κατηγορούμενοι πρέπει να οδηγηθούν στη φυλακή, εκτιμώντας ότι, λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των πράξεων που τους αποδίδονται, υπάρχει κίνδυνος να τελέσουν νέα αδικήματα.

Το τρίτο άτομο που ταυτοποιήθηκε, η 46χρονη γυναίκα που συνελήφθη στη Βρετανία, αναμένεται να εκδοθεί στην Ελλάδα.

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Marfin: Πώς ταυτοποιήθηκαν οι ύποπτοι

Τις φωτογραφίες ντοκουμέντο από την ημέρα της δολοφονικής επίθεσης στη Marfin στις 5 Μαΐου 2010, που οδήγησαν στην ταυτοποίηση και τη σύλληψη υπόπτων 16 χρόνια μετά τη δολοφονία τεσσάρων ανθρώπων, παρουσίασε ο Σκάι.

Πρόκειται για δύο διαφορετικά φωτογραφικά αρχεία, τα οποία εξετάστηκαν εξονυχιστικά από τους αναλυτές της ΕΛ.ΑΣ. και τελικά, διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στην έρευνα.

Το πρώτο αποτελείται από 205 φωτογραφίες που τράβηξε επαγγελματίας φωτορεπόρτερ την ημέρα των επεισοδίων στο κέντρο της Αθήνας, σύμφωνα με τον Σκάι. Σε έξι από αυτές αποτυπώνονται τα πρόσωπα που, σύμφωνα με τη δικογραφία, συμμετείχαν στην επίθεση στο υποκατάστημα της Marfin, σπάζοντας τη γυάλινη πρόσοψη και πετώντας στο εσωτερικό αυτοσχέδιους εμπρηστικούς μηχανισμούς, από τους οποίους έχασαν τη ζωή τους τρεις εργαζόμενοι, μία εκ των οποίων ήταν έγκυος.

Το δεύτερο φωτογραφικό αρχείο κατασχέθηκε το 2020 από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία και περιλαμβάνει φωτογραφίες από διακοπές ομάδας ατόμων το καλοκαίρι του 2009, πιθανότατα στην Ικαρία. Σε αυτές οι ύποπτοι εμφανίζονται χωρίς καλυμμένα χαρακτηριστικά, γεγονός που επέτρεψε στους ειδικούς να πραγματοποιήσουν συγκρίσεις με τα πρόσωπα που καταγράφηκαν την ημέρα της επίθεσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ο 42χρονος που διώκεται αναγνωρίστηκε ως το άτομο που φορούσε κόκκινο μαντίλι στο πρόσωπο κατά τη διάρκεια των επεισοδίων. Η ταυτοποίησή του, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., δεν στηρίχθηκε μόνο στον σωματότυπο ή στα υποδήματά του, αλλά και σε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του σακιδίου που φέρεται να είχε μαζί του. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ακόμη και μικρές φθορές και σκουριές στο φερμουάρ, οι οποίες εντοπίστηκαν τόσο στις φωτογραφίες του 2009 όσο και στις εικόνες από τα επεισόδια.

Ανάλογη μεθοδολογία ακολουθήθηκε και για τον δεύτερο κατηγορούμενο. Πρόκειται για έναν ψηλό άνδρα που εμφανίζεται με ανοιχτόχρωμο καπέλο και γυαλιά οράσεως. Οι αστυνομικοί συνέδεσαν την παρουσία του με μία τσάντα που έφερε χαρακτηριστικό κόκκινο σύμβολο πανκ συγκροτήματος, το οποίο, σύμφωνα με τη δικογραφία, διακρίνεται τόσο στις φωτογραφίες των διακοπών όσο και σε εκείνες της ημέρας της επίθεσης.

Για τη 46χρονη κατηγορούμενη, τα διαθέσιμα στοιχεία είναι λιγότερο ισχυρά, καθώς η αναγνώρισή της βασίζεται κυρίως στον σωματότυπο, τη στάση του σώματος και τα χαρακτηριστικά των μαλλιών της, χωρίς να υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο αντικείμενο που να συνδέεται αποκλειστικά μαζί της.

Από την πλευρά τους, οι συνήγοροι υπεράσπισης αμφισβητούν την αξιοπιστία των ταυτοποιήσεων. Υποστηρίζουν ότι η αστυνομική έρευνα δεν αναγνωρίζει πρόσωπα, αλλά κυρίως αντικείμενα, όπως τσάντες, σακίδια και είδη ένδυσης, τα οποία θεωρούν ότι δεν μπορούν από μόνα τους να στοιχειοθετήσουν την εμπλοκή των κατηγορουμένων.

Ειδικά για τη 46χρονη, οι υπερασπιστές της επισημαίνουν ότι το ίδιο φωτογραφικό υλικό είχε εξεταστεί και κατά την έρευνα του 2020, χωρίς τότε να οδηγήσει σε ταυτοποίησή της, γεγονός που, όπως υποστηρίζουν, δημιουργεί ερωτήματα για τη νέα αξιολόγηση των στοιχείων.

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