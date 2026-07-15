Πειραιάς: Θρήνος για το νεαρό ζευγάρι δικηγόρων που έχασε τη ζωή του από αναθυμιάσεις

Snapshot Ένα νεαρό ζευγάρι δικηγόρων, ο 28χρονος Ιάσονας και η 24χρονη σύντροφός του, βρήκε τραγικό θάνατο από αναθυμιάσεις μέσα σε κλειστό γκαράζ στον Πειραιά.

Ο θάνατος προκλήθηκε από οξεία εισπνοή μονοξειδίου του άνθρακα, καθώς το αυτοκίνητο ήταν αναμμένο με κλειστή την γκαραζόπορτα για να λειτουργεί το air condition.

Τους νεκρούς εντόπισε ο πατέρας του Ιάσονα και η είδηση βύθισε σε βαθύ πένθος τις οικογένειες, τους φίλους και τους συναδέλφους τους.

Ο Ιάσονας ήταν ενεργό μέλος της νομικής κοινότητας και της ποδοσφαιρικής ομάδας του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, ενώ η 24χρονη ήταν ασκούμενη δικηγόρος στην αρχή της επαγγελματικής της πορείας.

Η τραγωδία συγκλόνισε τη γειτονιά, με τους οικείους να βιώνουν έντονο πόνο και απώλεια. Snapshot powered by AI

Μια πρωτοφανής για τα ελληνικά δεδομένα τραγωδία καταγράφηκε το πρωί της Τρίτης (14/7) στον Πειραιά, εκεί όπου ένα νεαρό ζευγάρι βρήκε τραγικό θάνατο από αναθυμιάσεις μέσα σε ΙΧ που βρισκόταν σε κλειστό γκαράζ πολυκατοικίας.

Ο 28χρονος Ιάσονας και η 24χρονη σύντροφός του, αμφότεροι δικηγόροι, εντοπίστηκαν περίπου στις 09:00 το πρωί από τον πατέρα του, μέσα στο αυτοκίνητό του, χωρίς να έχουν τις αισθήσεις τους.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το ζευγάρι εισήλθε στο γκαράζ και βρισκόταν μέσα στο όχημα. Έκλεισαν την γκαραζόπορτα, κι άναψαν τη μηχανή του αυτοκινήτου, για να δουλεύει το air condition. Από το σύστημα εισαγωγής αέρα του ΙΧ, εισήλθαν στο εσωτερικό της καμπίνας τα καυσαέρια που εξέπεμπε το αυτοκίνητο επειδή ήταν αναμμένη η μηχανή.

Εν ολίγοις, ο κλειστός χώρος των 15-18 τετραγωνικών χώρων, μετατράπηκε σε θάλαμο αερίων και προκάλεσε τον θάνατο των δύο νεαρών παιδιών. Μένει πλέον να αποδειχθεί από την ιατροδικαστική εξέταση στις σορούς τους, πώς επήλθε ο θάνατος, όμως μικρή σημασία έχει τόσο για τους οικείους, όσο και για τους φίλους και τους συναδέλφους των δύο νεαρών παιδιών, που έχουν βυθιστεί σε βαθύ πένθος, αδυνατώντας να πιστέψουν ότι «έφυγαν» τόσο άδικα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της πρώτης ιατροδικαστικής εξέτασης, ο θάνατος του άτυχου ζευγαριού οφείλεται σε οξεία εισπνοή αναθυμιάσεων (μονοξείδιο του άνθρακα).

Σκηνές αρχαίας τραγωδίας

Ο πατέρας του 28χρονου Ιάσονα, ήταν αυτός που αντίκρισε το παιδί του νεκρό μαζί με τη σύντροφό του στο γκαράζ της πολυκατοικίας στην οποία διέμεναν και κάλεσε άμεσα το ΕΚΑΒ και την Αστυνομία.

Λίγο αργότερα, ειδοποιήθηκε και η μητέρα της 24χρονης κοπέλας, η οποία ήταν ασκούμενη δικηγόρος, κι όταν έφτασε στο σημείο, κατέρρευσε.

Τα ουρλιαχτά της, σήκωσαν τη γειτονιά στο πόδι, κι όσοι δεν είχαν καταλάβει τι είχε συμβεί, στο άκουσμα του θρήνου της μάνας, συνειδητοποίησαν ότι κάτι τραγικό είχε συμβεί.

Στην οδό Μήλου επικρατούσε βουβαμάρα και θρήνος. Χαρακτηριστική είναι η μαρτυρία μιας γειτόνισσας, η οποία βουρκωμένη περιέγραψε τη στιγμή που διαπίστωσε ότι είχε συμβεί κάτι πολύ κακό, όταν άκουσε τη μητέρα της 24χρονης να θρηνεί και να λέει ουρλιάζοντας «το έχασα το κορίτσι μου, πάει το παιδάκι μου...»

«Το γκαράζ ήταν τελείως κλειστό και τα παιδιά ήταν μέσα. Είδα Αστυνομία, το ασθενοφόρο. Ήταν η μητέρα του κοριτσιού, φώναζε κι έτσι κατάλαβα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Φώναζε “το κορίτσι μου, το έχασα”… Είναι μεγάλη τραγωδία, είμαι σοκαρισμένη και ταράχτηκα πάρα πολύ. Ήταν νέα παιδιά, πολύ στεναχωρήθηκα, είμαστε μια πόρτα με τους ανθρώπους» είπε βουρκωμένη η γειτόνισσα.

Ποια ήταν τα δύο παιδιά που βρήκαν τραγικό θάνατο

Ο 28χρονος Ιάσονας ήταν ένας νέος δικηγόρος με ιδιαίτερα αξιόλογη πορεία. Ιδιαίτερα αγαπητός στους συναδέλφους του, συμμετείχε ενεργά στην ποδοσφαιρική ομάδα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Όσοι τον γνώριζαν κάνουν λόγο για έναν άνθρωπο χαμογελαστό, ευγενικό και γεμάτο όνειρα για το μέλλον.

Η 24χρονη σύντροφός του βρισκόταν στα πρώτα βήματα της επαγγελματικής της πορείας στη δικηγορία. Ένα νέο κορίτσι που μόλις είχε αρχίσει να χτίζει το μέλλον του, με φιλοδοξίες και σχέδια που έμελλε να μείνουν ανεκπλήρωτα.

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