Συλλήψεις σε Καβάλα και Κομοτηνή για πρόκληση πυρκαγιών

Snapshot Η Πυροσβεστική ανακοίνωσε δύο συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιών σε Καβάλα και Κομοτηνή.

Συνελήφθη ημεδαπός για πυρκαγιά σε ξηρά χόρτα σε οικόπεδο στην Κομοτηνή.

Συνελήφθη αλλοδαπός για πυρκαγιά σε δασική έκταση στον δήμο Παγγαίου Καβάλας.

Στον αλλοδαπό επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 3.712,50 ευρώ. Snapshot powered by AI

Δύο συλλήψεις -στο πλαίσιο του αυτόφωρου- για πρόκληση πυρκαγιών σε Καβάλα και Κομοτηνή ανακοίνωσε η πυροσβεστική υπηρεσία.

Συγκεκριμένα ανακριτικοί υπάλληλοι της πυροσβεστικής υπηρεσίας Καβάλας συνέλαβαν σήμερα ημεδαπό για πρόκληση πυρκαγιάς σε ξηρά χόρτα εντός οικοπεδικού χώρου, σε περιοχή του δήμου Κομοτηνής της περιφερειακής ενότητας Ροδόπης.

Χθες στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπαλλήλους του Α.Κ.Α.Ε.Ε Καβάλας συνελήφθη αλλοδαπός, για πρόκληση πυρκαγιάς σε δασική έκταση, σε περιοχή του δήμου Παγγαίου της περιφερειακής ενότητας Καβάλας. Στον συλληφθέντα επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 3.712,50 ευρώ.

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