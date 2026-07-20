Χανιά: Σταθμευμένο αυτοκίνητο κοντά στη Σούδα τυλίχθηκε στις φλόγες

Snapshot Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο κοντά στη Σούδα υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Το όχημα βρισκόταν έξω από αποθήκη όταν τυλίχθηκε στις φλόγες.

Πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς και την αποτροπή επέκτασής της.

Τα αίτια της πυρκαγιάς θα διερευνηθούν από το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηρακλείου. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας (20/7) στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο στην περιοχή κοντά στη Σούδα.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, το όχημα βρισκόταν σταθμευμένο έξω από αποθήκη όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, τυλίχθηκε στις φλόγες.

Στο σημείο επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις, με την επιχείρηση κατάσβεσης να βρίσκεται σε εξέλιξη, προκειμένου να τεθεί η φωτιά υπό έλεγχο και να αποτραπεί η επέκτασή της.

Μετά την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς, τα αίτια εκδήλωσής της αναμένεται να διερευνηθούν από το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) Ηρακλείου, το οποίο θα εξετάσει όλα τα ενδεχόμενα.