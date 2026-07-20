Βάρκιζα: Απομακρύνθηκαν 2,5 τόνοι απορριμμάτων από τον βυθό της μαρίνας

Snapshot Απομακρύνθηκαν περίπου 2,5 τόνοι απορριμμάτων από τον βυθό της μαρίνας Βάρκιζας σε περιβαλλοντική δράση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών και της οργάνωσης Why Not.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν 20 δύτες που ανέσυραν ελαστικά, πλαστικά και γυάλινα μπουκάλια, μεταλλικά εξαρτήματα και άλλα απορρίμματα.

Ο πρόεδρος του ΕΕΑ, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, τόνισε την ανάγκη για συνεχή ευαισθητοποίηση και επανάληψη τέτοιων πρωτοβουλιών για την προστασία του περιβάλλοντος.

Στη δράση συμμετείχαν μέλη της διοίκησης του ΕΕΑ, εθελοντές, ο ανεξάρτητος βουλευτής Ευάγγελος Αποστολάκης, καθώς και εκπρόσωποι φορέων και τοπικής αυτοδιοίκησης.

Η απομάκρυνση των απορριμμάτων αναδεικνύει το μέγεθος της θαλάσσιας ρύπανσης και την ανάγκη προστασίας των θαλασσών και ακτών από απόβλητα. Snapshot powered by AI

Περίπου 2,5 τόνοι απορριμμάτων απομακρύνθηκαν από τον βυθό της μαρίνας Βάρκιζας, στο πλαίσιο περιβαλλοντικής δράσης που διοργάνωσε το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών σε συνεργασία με τη μη κυβερνητική οργάνωση Why Not, το Σάββατο 18 Ιουλίου.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν 20 δύτες της οργάνωσης, οι οποίοι ανέσυραν περισσότερα από 35 ελαστικά αυτοκινήτων και μικρότερων οχημάτων, εκατοντάδες πλαστικά και γυάλινα μπουκάλια, καθώς και σωλήνες, μεταλλικά εξαρτήματα, σίδερα, καλώδια και εξαρτήματα μηχανημάτων.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση, στην δράση συμμετείχαν μέλη της διοίκησης και του διοικητικού συμβουλίου του ΕΕΑ, με επικεφαλής τον πρόεδρο Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, μέλη επιτροπών του επιμελητηρίου και εθελοντές.

Σε δηλώσεις του, ο κ. Χατζηθεοδοσίου υπογράμμισε ότι στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ευαισθητοποίηση πολιτών και φορέων για την προστασία του περιβάλλοντος, επισημαίνοντας ότι το Επιμελητήριο έχει ήδη αναλάβει αντίστοιχες δράσεις, όπως δενδροφυτεύσεις σε πυρόπληκτες περιοχές της Αττικής.

Όπως ανέφερε, η απομάκρυνση 2,5 τόνων απορριμμάτων από τον βυθό αναδεικνύει το μέγεθος του προβλήματος της θαλάσσιας ρύπανσης, ενώ τόνισε την ανάγκη να επαναλαμβάνονται ανάλογες πρωτοβουλίες και να ενισχυθεί η περιβαλλοντική συνείδηση των πολιτών, ώστε οι θάλασσες και οι ακτές να μην μετατρέπονται σε χώρους απόρριψης αποβλήτων.

Μεταξύ των συμμετεχόντων ήταν και ο ανεξάρτητος βουλευτής Επικρατείας και επίτιμος Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Ευάγγελος Αποστολάκης, ο οποίος συμμετείχε στον καθαρισμό του βυθού ενώ στην εκδήλωση παρέστησαν επίσης, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ Γιώργος Καββαθάς, μέλη του διοικητικού συμβουλίου του επιμελητηρίου, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και φορέων.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

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