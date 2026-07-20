Αχαΐα: 57χρονος βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του

Από την μέχρι στιγμής αστυνομική έρευνα δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας

Γιάννης Καλύβας

Αχαΐα: 57χρονος βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ένας 57χρονος άνδρας βθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του σε χωριό της Αιγιάλειας, Αχαΐα.
  • Τον άνδρα εντόπισαν οικεία του πρόσωπα και ειδοποίησαν τις αρχές.
  • Η αστυνομική έρευνα δεν έδειξε ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.
  • Ο θάνατος πιθανότατα σχετίζεται με χρόνια προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε ο 57χρονος.
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Νεκρός εντοπίστηκε το απόγευμα της Κυριακής (19/7) ένας 57χρονος άνδρας σε χωριό της Αιγιάλειας στην Αχαΐα.

Τον άνδρα βρήκαν χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο σπίτι του οικεία του πρόσωπα, τα οποία ειδοποίησαν άμεσα τις αρχές. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και διασώστες, διαπιστώνοντας τον θάνατό του.

Όπως αναφέρει το tempo24.news, από την αστυνομική έρευνα δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας

Ο 57χρονος αντιμετώπιζε χρόνια προβλήματα υγείας, γεγονός που εξετάζεται ως η πιθανότερη αιτία του θανάτου του.

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