Χανιά: Αυτοκίνητο μπήκε στον χώρο των Τάφων των Βενιζέλων

Snapshot Το όχημα είχε φιμέ τζάμια και κινήθηκε μέσα στον αρχαιολογικό και τουριστικό χώρο.

Οι επιβαίνοντες φάνηκαν να αγνοούν τη σημασία του μνημείου.

Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση και αντιδράσεις λόγω της ιστορικής αξίας του χώρου. Snapshot powered by AI

Αναστάτωση προκάλεσε η είσοδος ενός αυτοκινήτου στον ιστορικό χώρο των Τάφων των Βενιζέλων στα Χανιά, το μεσημέρι της Τρίτης.

Σύμφωνα με βίντεο που δημοσίευσε το zarpanews, όχημα με φιμέ τζάμια κινήθηκε ανενόχλητο εντός του αρχαιολογικού και τουριστικού χώρου, προκαλώντας έκπληξη στους παρευρισκόμενους. Οι επιβαίνοντες φέρονται να κινούνται σαν να μην αντιλαμβάνονταν τη σημασία και τον χαρακτήρα του ιστορικού μνημείου.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς ο χώρος των Τάφων των Βενιζέλων αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά και επισκέψιμα σημεία των Χανίων.