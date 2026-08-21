Αίγιο: 5χρονος καταπλακώθηκε από μηχάνημα με αρκουδάκια - Συνελήφθη ο υπεύθυνος του παιχνιδιού

Snapshot Ένα 5χρονο αγόρι τραυματίστηκε ελαφρά όταν καταπλακώθηκε από μηχάνημα με κερματοδέκτη που διαθέτει λούτρινα αρκουδάκια στην πλατεία Υψηλών Αλωνίων στο Αίγιο.

Το παιδί μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων στην Πάτρα για ιατρική φροντίδα, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του.

Ο υπεύθυνος του παιχνιδιού συνελήφθη από τις αρχές μετά το περιστατικό.

Διεξάγονται έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα και για την απόδοση τυχόν ευθυνών. Snapshot powered by AI

Ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (18/8) στην πλατεία Υψηλών Αλωνίων στο Αίγιο, όταν ένα 5χρονο αγοράκι τραυματίστηκε από βαρύ μηχάνημα με κερματοδέκτη, από το οποίο διατίθενται λούτρινα αρκουδάκια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Tempo24.News, το μηχάνημα καταπλάκωσε το παιδί κάτω από συνθήκες που βρίσκονται υπό διερεύνηση, με αποτέλεσμα να υποστεί, ευτυχώς, ελαφρά τραύματα.

Μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο

Όπως αναφέρει το Tempo24.News, μετά το περιστατικό το 5χρονο αγόρι μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων στην Πάτρα, προκειμένου να του παρασχεθεί η απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Παρά τον τραυματισμό του, η κατάσταση της υγείας του δεν φαίνεται να εμπνέει ανησυχία, καθώς τα τραύματα που υπέστη χαρακτηρίζονται ελαφρά.

Συνελήφθη ο υπεύθυνος του παιχνιδιού

Για το περιστατικό κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες Αρχές, ενώ, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Tempo24.News, συνελήφθη ο υπεύθυνος του παιχνιδιού.

Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη οι έρευνες για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες το βαρύ μηχάνημα με τον κερματοδέκτη έπεσε πάνω στο παιδί και να αποδοθούν, εφόσον προκύψουν, οι σχετικές ευθύνες.

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