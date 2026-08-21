Λευκάδα: Σύγκρουση θαλαμηγού με ιστιοφόρο - Επτά οι επιβαίνοντες των δύο σκαφών
Το περιστατικό σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή της Νικιάνας
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- Στη θαλάσσια περιοχή της Νικιάνας, ανατολικά της Λευκάδας, σημειώθηκε σύγκρουση θαλαμηγού με ιστιοφόρο.
- Η θαλαμηγός, με σημαία Ιταλίας, είχε τέσσερις αλλοδαπούς επιβαίνοντες και το ιστιοφόρο, με σημαία ΗΠΑ, τρεις αλλοδαπούς.
- Δεν αναφέρθηκε τραυματισμός μεταξύ των επτά συνολικά επιβατών των δύο σκαφών.
- Στο σημείο έσπευσε περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος για έλεγχο.
- Δεν διαπιστώθηκε θαλάσσια ρύπανση από το περιστατικό και οι καιρικές συνθήκες ήταν καλές.
Δύο σκάφη συγκρούστηκαν στη θαλάσσια περιοχή της Νικιάνας, ανατολικά της Λευκάδας, το μεσημέρι της Παρασκευής.
Ειδικότερα, θαλαμηγό σκάφος με σημαία Ιταλίας, στο οποίο επέβαιναν τέσσερις αλλοδαποί, συγκρούστηκε με ιστιοφόρο σκάφος με σημαία ΗΠΑ, με τρεις αλλοδαπούς επιβαίνοντες.
Στο σημείο σπεύδει περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, ενώ από τη σύγκρουση δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός κάποιου από τους συνολικά επτά επιβαίνοντες.
Παράλληλα, δεν έχει διαπιστωθεί θαλάσσια ρύπανση από το περιστατικό. Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή είναι καλές.
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