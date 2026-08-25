Κάτω Κουφονήσι: 67χρονη ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από παραλία

Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε 67χρονη αλλοδαπή λουόμενη από θαλάσσια περιοχή στο Κάτω Κουφονήσι.

Η γυναίκα επέβαινε σε επιβατηγό τουριστικό πλοίο και μεταφέρθηκε με ταχύπλοο σκάφος στο λιμάνι του Άνω Κουφονησίου. Στη συνέχεια την παρέλαβε το ΕΚΑΒ το οποίο την μετέφερε στο Κέντρο Υγείας του νησιού.

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