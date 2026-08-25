Κηφισός: Κυκλοφοριακό «έμφραγμα» στη Νέα Φιλαδέλφεια λόγω ακινητοποιημένου οχήματος

Snapshot Στη Λεωφόρο Κηφισού, στο ρεύμα προς Λαμία, έχει δημιουργηθεί κυκλοφοριακό πρόβλημα λόγω ακινητοποιημένου οχήματος.

Οι αρμόδιες Αρχές βρίσκονται στο σημείο για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Η ομαλή ροή αναμένεται να αποκατασταθεί μετά την απομάκρυνση του ακινητοποιημένου οχήματος.

Οι οδηγοί καλούνται να είναι προσεκτικοί, να μειώσουν ταχύτητα και να προτιμήσουν εναλλακτικές διαδρομές όπου είναι δυνατόν. Snapshot powered by AI

Σημαντικές δυσκολίες καταγράφονται στην κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Κηφισού, στο ρεύμα προς Λαμία, το απόγευμα της Τρίτης 25 Αυγούστου.

Η κίνηση έχει επιβαρυνθεί στην περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας, καθώς ένα ακινητοποιημένο όχημα έχει προκαλέσει προβλήματα στη ροή των οχημάτων.

Οι οδηγοί που κινούνται στη Λεωφόρο Κηφισού με κατεύθυνση προς Λαμία θα πρέπει να οπλιστούν με υπομονή, καθώς η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσκολία και έχουν δημιουργηθεί καθυστερήσεις.

Το ακινητοποιημένο όχημα αποτελεί την αιτία της κυκλοφοριακής επιβάρυνσης, ενώ οι αρμόδιες Αρχές βρίσκονται επί τόπου για την αντιμετώπιση του προβλήματος και την αποκατάσταση της ομαλής κυκλοφορίας.

Η κατάσταση αναμένεται να βελτιωθεί μετά την απομάκρυνση του οχήματος από το οδόστρωμα. Μέχρι τότε, οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να μειώσουν ταχύτητα και, εφόσον έχουν τη δυνατότητα, να επιλέξουν εναλλακτικές διαδρομές.