Διακοπές ρεύματος από τη Ραφήνα μέχρι τον Μαραθώνα - Βλάβη σε υποσταθμό

Προβλήματα ηλεκτροδότησης από νωρίς το βράδυ της Τρίτης στη Διασταύρωση Ραφήνας και σε περιοχές του Μαραθώνα

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Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Διακοπές ρεύματος από τη Ραφήνα μέχρι τον Μαραθώνα - Βλάβη σε υποσταθμό
ΕΛΛΑΔΑ
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Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα παραμένουν απόψε, Τρίτη 25 Αυγούστου, περιοχές στη Διασταύρωση Ραφήνας, μεταξύ των οποίων η Βαγενά, καθώς και σημεία στον Μαραθώνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του irafina, το πρόβλημα παρουσιάστηκε λίγο πριν από τις 19:00, όταν κάτοικοι της περιοχής άκουσαν έναν έντονο κρότο και ακολούθησε διακοπή της ηλεκτροδότησης.

Οι ίδιες πληροφορίες αποδίδουν τη διακοπή σε βλάβη σε υποσταθμό του ΔΕΔΔΗΕ.

Στο σημείο και στην ευρύτερη περιοχή έχουν κινητοποιηθεί συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ, τα οποία επιχειρούν για τον εντοπισμό και την αποκατάσταση της βλάβης.

Μέχρι αυτή την ώρα δεν έχει δοθεί επίσημη ενημέρωση για τον ακριβή χρόνο επαναφοράς της ηλεκτροδότησης, αναφέρεται στο ίδιο δημοσίευμα.

Οι πρώτες εκτιμήσεις, πάντως, κάνουν λόγο για αποκατάσταση μέσα στις επόμενες περίπου δύο ώρες, εφόσον οι εργασίες εξελιχθούν ομαλά.

Η ηλεκτροδότηση αναμένεται να επανέλθει σταδιακά στις περιοχές που έχουν επηρεαστεί.

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