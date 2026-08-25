ΗΠΑ: Παγκόσμιο ανθρωποκυνηγητό για «εξαφανισμένα παιδιά» – Διασώθηκαν 163 ανήλικοι

Επιχείρηση-μαμούθ σε πέντε ηπείρους έφερε στο φως κακοποιήσεις βρεφών και εφήβων – Οι πρώτες συλλήψεις δραστών

Δημήτριος Παπαγεωργίου

ΗΠΑ: Παγκόσμιο ανθρωποκυνηγητό για «εξαφανισμένα παιδιά» – Διασώθηκαν 163 ανήλικοι
ΚΟΣΜΟΣ
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Ένα μωρό μόλις δύο μηνών. Ένας έφηβος δεκαεπτά ετών στα πρόθυρα της ενηλικίωσης. Και άλλες 161 περιπτώσεις ανηλίκων που είχαν χαθεί από προσώπου γης, παγιδευμένοι στη βία, στην απόλυτη εγκατάλειψη ή στα δίχτυα οργανωμένων κυκλωμάτων εμπορίας ανθρώπων.

Μέσα σε πέντε ημέρες στα μέσα Αυγούστου, ένα πρωτοφανές σε έκταση ανθρωποκυνηγητό που ξεκίνησε από τις αρχές της Φλόριντα, των ΗΠΑ εξελίχθηκε σε παγκόσμια επιχείρηση εντοπισμού. Όπως ανακοίνωσε ο γενικός εισαγγελέας της πολιτείας, Τζέιμς Ουθμάιερ, η επιχείρηση με την κωδική ονομασία «Statewide Shield» κατάφερε να φέρει πίσω 163 παιδιά σε πέντε διαφορετικές ηπείρους. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αποστολή διάσωσης ανηλίκων στην ιστορία της πολιτείας, επιτρέποντας να κλείσουν ισάριθμοι ανοιχτοί φάκελοι στο Κέντρο Εξαφανισμένων και Σε Κίνδυνο Προσώπων.

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Από τη φυγή στην κακοποίηση και στα κυκλώματα

Πίσω από τα νούμερα κρύβονται ιστορίες που προκαλούν αποτροπιασμό. Ορισμένα από τα παιδιά είχαν εξαφανιστεί οικειοθελώς, τρέχοντας μακριά από δυσλειτουργικά περιβάλλοντα, χωρίς να υπολογίζουν τους κινδύνους που παραμόνευαν στον δρόμο. Άλλα είχαν εγκαταλειφθεί στο έλεος της μοίρας τους, παραμελημένα ή κακοποιημένα άγρια. Αρκετά όμως είχαν περάσει απευθείας στον έλεγχο κυκλωμάτων trafficking, διακινούμενα από χέρι σε χέρι.

«Πολλά από αυτά τα παιδιά έγιναν στόχος ανθρώπων που κυνηγούν συστηματικά τους πιο ευάλωτους», δήλωσε ο Ουθμάιερ, τονίζοντας πως οι αρχές δεν πρόκειται να αφήσουν κανένα περιθώριο ατιμωρησίας.

Το μέγεθος της επιχείρησης αποτυπώνεται καθαρά στον γεωγραφικό χάρτη των ερευνών. Εντός της αμερικανικής επικράτειας, τα κλιμάκια έφτασαν στην Αλαμπάμα, την Καλιφόρνια, το Οχάιο, τη Νέα Υόρκη, τη Βόρεια Καρολίνα, το Τενεσί και το Πουέρτο Ρίκο. Την ίδια ώρα, η συνεργασία με διεθνείς διωκτικές υπηρεσίες οδήγησε τους ερευνητές σε δώδεκα χώρες σε όλο τον κόσμο.

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Παιδιά εντοπίστηκαν στη Βραζιλία, στον Καναδά, στην Κολομβία, στη Γουατεμάλα, στο Μεξικό, στη Δομινίκα και στην Τζαμάικα. Άλλες γραμμές της έρευνας έφτασαν μέχρι την Ευρώπη, στην Ισπανία, την Ιταλία και τη Φινλανδία, ενώ υποθέσεις έκλεισαν ακόμη και στην Γκάνα και την Ταϊβάν. Μια διασπορά που καταδεικνύει το πώς τα διεθνή δίκτυα μετακινούν ανήλικα θύματα για να σβήσουν τα ίχνη τους.

Οι χειροπέδες στους δράστες

Το ανθρωποκυνηγητό δεν σταμάτησε στον εντοπισμό των ανηλίκων. Οι αρχές έχουν ήδη προχωρήσει σε τρεις συλλήψεις, ενώ εκπρόσωπος του γραφείου του γενικού εισαγγελέα επιβεβαίωσε πως έχουν ξεκινήσει δεκάδες νέες έρευνες και αναμένονται περαιτέρω εντάλματα.

Στις 21 Αυγούστου, το γραφείο του σερίφη στο Τζάκσονβιλ συνέλαβε τον Μάικλ Κόρεϊ Πρέσκοτ. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει είναι βαριές: τρεις κακουργηματικές πράξεις ασέλγειας εις βάρος ανηλίκου, σωματική βλάβη και διακεκριμένη επίθεση, ενώ εις βάρος του εκκρεμούσε ήδη ενεργό ένταλμα για παράνομη παρακράτηση παιδιού.

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Μία ημέρα νωρίτερα, στις 20 Αυγούστου, οι αστυνομικοί στην κομητεία Λι πέρασαν χειροπέδες στον Ρόμπερτ Φέραλ Άλισον για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου ηλικίας 12 έως 16 ετών. Στη λίστα των συλληφθέντων προστέθηκε και ο Τζέιντεν Άλεν Χάργουντ, ο οποίος κατηγορείται για παράνομη παρέμβαση σε υπόθεση επιμέλειας και αντίσταση κατά της αρχής.

«Η Φλόριντα θα συνεχίσει να ηγείται στον εντοπισμό εξαφανισμένων παιδιών, κυνηγώντας κάθε αρπακτικό και ασκώντας διώξεις στους κακοποιητές με όλη την αυστηρότητα του νόμου», ξεκαθάρισε ο Ουθμάιερ.

Η επόμενη μέρα

Τη στιγμή που τα παιδιά απομακρύνονταν από τους χώρους κινδύνου, μεταφέρονταν αμέσως σε ειδικούς κόμβους υποδοχής. Εκεί βρέθηκαν κοινωνικοί λειτουργοί, παιδοψυχολόγοι, γιατροί και νομικοί συμπαραστάτες θυμάτων για να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες και εξειδικευμένη φροντίδα.

Για μερικά από τα παιδιά, ο εφιάλτης έκλεισε με την επιστροφή στην ασφάλεια των οικογενειών τους. Για άλλα, όπου το οικογενειακό περιβάλλον ήταν ακατάλληλο ή ανύπαρκτο, αποφασίστηκε η άμεση ένταξή τους σε ανάδοχες δομές.

Τον επιχειρησιακό συντονισμό είχε το Τμήμα Επιβολής του Νόμου της Φλόριντα (FDLE), αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και τις μεθόδους από παλαιότερες επιχειρήσεις των U.S. Marshals, όπως τα προγράμματα «Dragon Eye» και «Home for the Holidays». Στην προσπάθεια ενεπλάκησαν η Πολιτειακή Εισαγγελία, το Τμήμα Παιδιών και Οικογενειών (DCF), το Τμήμα Δικαιοσύνης Ανηλίκων (DJJ), εξειδικευμένες οργανώσεις όπως η Baycare και η More to Life, καθώς και το Ταμείο Θυμάτων Εμπορίας Ανθρώπων της πολιτείας.

Στο επιχειρησιακό σκέλος συνεργάστηκαν 13 γραφεία σερίφηδων από τις κομητείες Manatee, Sarasota, Jacksonville, Clay, Nassau, Putnam, St. Johns, Flagler, Orange, Escambia, Hillsborough, Pasco και Pinellas.

Κι όμως, παρά τον αριθμό των παιδιών που βρίσκονται πλέον σε ασφαλές περιβάλλον, οι αρμόδιοι γνωρίζουν ότι η μάχη δεν κερδίζεται σε πέντε ημέρες. Τα κυκλώματα εξακολουθούν να λειτουργούν και τα στόματα των συλληφθέντων μόλις άρχισαν να ανοίγουν.

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