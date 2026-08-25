Το σάλιο ίσως προβλέπει τον κίνδυνο δύο γαστρεντερικών καρκίνων – Τι ανέδειξε έρευνα

Ένα απλό στοματικό επίχρισμα μπορεί κάποτε να βοηθήσει στην αναγνώριση καρκίνων του γαστρεντερικού συστήματος πριν οι γιατροί στραφούν σε πιο επεμβατικές εξετάσεις.

Νέα έρευνα διαπίστωσε, ότι άτομα με καρκίνο του παχέος εντέρου ή του στομάχου έφεραν ξεχωριστά μοτίβα στοματικών βακτηρίων, που εμφανίζονταν επίσης στο έντερο, επιτρέποντας στους ερευνητές να δημιουργήσουν μοντέλα ταξινόμησης καρκίνου μόνο από στοματικά δείγματα.

Η προσέγγιση είναι πολλά υποσχόμενη, αλλά δεν συνιστά ακόμα εξέταση για τον καρκίνο από δείγμα σάλιου, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σήμερα. Οι συμμετέχοντες είχαν ήδη καρκίνο, επομένως εξακολουθούν να απαιτούνται προοπτικές μελέτες ελέγχου.

Τι διαπίστωσε η νέα μελέτη σάλιου;

Οι ερευνητές συνέλεξαν δείγματα στοματικού διαλύματος και κοπράνων από 507 συμμετέχοντες:

129 υγιή άτομα (ομάδα ελέγχου)

215 με μεταβολικές διαταραχές

77 με καρκίνο του στομάχου και

86 με καρκίνο του παχέος εντέρου

Τα δείγματα καρκίνου ελήφθησαν πριν από τη θεραπεία.

Δημιούργησαν έναν δείκτη «από-στόμα-σε-κόπρανα» (MF) που μετρά πόσες πανομοιότυπες πληροφορίες μικροβιακής αλληλουχίας εμφανίστηκαν και στις δύο θέσεις (στόμα και κόπρανα). Ο δείκτης ήταν σημαντικά υψηλότερος στις ομάδες καρκίνου απ’ ό,τι σε υγιείς συμμετέχοντες, αλλά όχι σε άτομα με μεταβολικές διαταραχές.

Μοντέλα μηχανικής μάθησης, που βασίζονται σε αυτές τις υπογραφές, διέκριναν τον καρκίνο του παχέος εντέρου και του στομάχου από την ομάδα ελέγχου και δοκιμάστηκαν σε ανεξάρτητες ομάδες. Τα μοντέλα με δείγμα μόνο από το στόμα είχαν ιδιαίτερα καλή απόδοση για ανίχνευση καρκίνου του παχέος εντέρου. Τα αποτελέσματα για τον καρκίνο του στομάχου ήταν λιγότερο ισχυρά.

Πώς συγκρίνεται η εξέταση με το σάλιο με την εξέταση κοπράνων;

Σε μια υποομάδα 66 ατόμων:

το στοματικό μοντέλο ανίχνευσε καρκίνο του παχέος εντέρου με ευαισθησία 92,9% και ειδικότητα 92,1%

με ευαισθησία και ειδικότητα η εξέταση κρυφής αιμορραγίας στα κόπρανα είχε ευαισθησία 61% και ειδικότητα 100%

Αυτό δεν αποδεικνύει ότι ένα στοματικό διάλυμα είναι ανώτερο από τον τρέχοντα έλεγχο. Ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες σημείωσαν ότι η σύγκριση ήταν μικρή και πολλές περιπτώσεις καρκίνου του παχέος εντέρου ήταν ήδη προχωρημένες. Μια χρήσιμη εξέταση ελέγχου πρέπει να λειτουργεί αξιόπιστα και σε άτομα χωρίς συμπτώματα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με πρώιμο καρκίνο ή προκαρκινικές αλλοιώσεις.

Γιατί τα βακτήρια στο στόμα θα αποκάλυπταν καρκίνο στο έντερο;

Οι άνθρωποι καταπίνουν συνεχώς στοματικά μικρόβια, αλλά το στόμα και το έντερο διατηρούν συνήθως διακριτές/ξεχωριστές μικροβιακές κοινότητες. Οι ερευνητές διαπίστωσαν μεγαλύτερη επικάλυψη μεταξύ των δύο σε άτομα με γαστρεντερικό καρκίνο.

Το γιατί συμβαίνει αυτό παραμένει ασαφές. Ο καρκίνος πιθανώς διευκολύνει την επιμονή των στοματικών βακτηρίων στο έντερο, ορισμένα μικρόβια θα μπορούσαν ενδεχομένως να συμβάλουν στη βιολογία του καρκίνου ή και τα δύο μπορεί να συμβούν. Η μελέτη δεν μπορεί να αποδείξει αιτιότητα και η αντιστοίχιση βακτηριακών αλληλουχιών δεν αποδεικνύει ότι το ίδιο ακριβώς βακτηριακό στέλεχος ταξίδεψε από το στόμα στο έντερο.

Πώς συγκρίνεται αυτό με προηγούμενες έρευνες για τον καρκίνο;

Η μελέτη επεκτείνει προηγούμενα ερευνητικά στοιχεία. Παλαιότερες συστηματικές ανασκοπήσεις έχουν ήδη εντοπίσει πρωτεΐνες του σάλιου, μικροRNA, μεταβολίτες και μικροβιακά πρότυπα που σχετίζονται με τον καρκίνο του στομάχου και του παχέος εντέρου, ενώ προειδοποιούν επανειλημμένα ότι απαιτούνται μεγαλύτερες και πιο ποικίλες μελέτες επικύρωσης.

Η νέα έρευνα προωθεί τον τομέα, παρακολουθώντας κοινές μικροβιακές υπογραφές στόματος και εντέρου σε ασθενείς με καρκίνο και επικυρώνοντας μοντέλα ταξινόμησης. Η βασική της συμβολή δεν είναι επομένως απλώς ότι το σάλιο περιέχει ενδείξεις καρκίνου, αλλά ότι μια συγκεκριμένη μικροβιακή σχέση στόματος-εντέρου θα μπορούσε να παρέχει ένα χρήσιμο διαγνωστικό σήμα.

Θα μπορούσε το σάλιο να αντικαταστήσει την κολονοσκόπηση ή τον τρέχοντα έλεγχο για τον καρκίνο;

Όχι προς το παρόν. Ο τρέχων έλεγχος του παχέος εντέρου περιλαμβάνει εξετάσεις κοπράνων και κολονοσκόπηση, με διαθέσιμες και νεότερες επιλογές αίματος. Τα θετικά αποτελέσματα ελέγχου εκτός κολονοσκόπησης απαιτούν γενικά κολονοσκόπηση για επιβεβαίωση και αξιολόγηση.

Για ύποπτο καρκίνο του στομάχου, η ενδοσκόπηση του άνω μέρους και η βιοψία παραμένουν κεντρικές διαγνωστικές εξετάσεις.

Μια μελλοντική εξέταση στοματικού επιχρίσματος θα βοηθούσε πιο ρεαλιστικά στον εντοπισμό ατόμων που θα πρέπει να υποβληθούν σε καθιερωμένες διαγνωστικές διαδικασίες, αντί να διαγνώσουν τον καρκίνο από μόνη της.

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορεί μια εξέταση σάλιου να ανιχνεύσει και προκαρκινικούς πολύποδες;

Αυτό δεν έχει τεκμηριωθεί ακόμα. Η εν λόγω μελέτη αξιολόγησε κυρίως άτομα με διαγνωσμένους καρκίνους, επομένως η απόδοση του τεστ σάλιου για προκαρκινικές αλλοιώσεις εξακολουθεί να χρειάζεται μεγαλύτερη έρευνα και επικύρωση.

Πότε θα μπορούσε να γίνει διαθέσιμη μια εξέταση καρκίνου μέσω του σάλιου;

Δεν υπάρχει καθορισμένο χρονοδιάγραμμα. Απαιτούνται προοπτικές μελέτες σε πραγματικούς πληθυσμούς, τυποποιημένη δειγματοληψία και μικροβιακή ανάλυση πριν από την κλινική χρήση.

Συμπέρασμα

Το σάλιο μπορεί να περιέχει χρήσιμες πληροφορίες για γαστρεντερικούς καρκίνους. Αυτή η μελέτη ενισχύει την υπόθεση για τον έλεγχο του στοματικού μικροβιώματος, ιδιαίτερα για τον καρκίνο του παχέος εντέρου, αλλά παραμένει απλά μια απόδειξη της ιδέας για νέο τεστ καρκίνου.

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