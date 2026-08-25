Cajon Pass: Η «σεισμική πύλη» που μπορεί να προκαλέσει έναν από τους ισχυρότερους σεισμούς

Τα ρήγματα San Andreas και San Jacinto, στη Νότια Καλιφόρνια, βρίσκονται υπό επίπεδα μηχανικής τάσης που δεν έχουν καταγραφεί εδώ και περίπου 1.000 χρόνια, σύμφωνα με νέα μελέτη ερευνητών του Πανεπιστημίου της Χαβάης, η οποία δημοσιεύθηκε στο Journal of Geophysical Research: Solid Earth.

Οι γεωλόγοι, μέσα από σύνθετη μοντελοποίηση της γεωλογικής και σεισμικής ιστορίας της περιοχής, ανασυνέθεσαν τον τρόπο με τον οποίο έχει συσσωρευτεί η τάση κατά μήκος των τεκτονικών πλακών.

Τα δεδομένα δείχνουν ότι κρίσιμα τμήματα του συστήματος, και συγκεκριμένα το τμήμα Mojave και το τμήμα San Jacinto Bernardino, έχουν φτάσει σε επίπεδα πίεσης 2,8 και 3,6 megapascals αντίστοιχα, ξεπερνώντας τις υψηλότερες τιμές που είχαν καταγραφεί τους προηγούμενους αιώνες.

Το κρίσιμο σημείο του Cajon Pass

Στο επίκεντρο της επιστημονικής έρευνας βρίσκεται το Cajon Pass, μια κρίσιμη περιοχή όπου συναντώνται και συνδέονται τα συστήματα των ρηγμάτων San Andreas και San Jacinto.

Η μελέτη δείχνει ότι η διαφορά πίεσης μεταξύ των δύο συστημάτων ρηγμάτων έχει περιοριστεί μόλις στα 0,8 megapascals.

Μια τέτοια σύγκλιση στα επίπεδα τάσης, σύμφωνα με τη μελέτη, αυξάνει σημαντικά την πιθανότητα τα δύο ρήγματα να υποστούν ταυτόχρονη ρήξη.

Εάν μια σεισμική διάρρηξη ξεκινούσε ταυτόχρονα και στα δύο τμήματα, αντί να σταματήσει στο Cajon Pass, η ενέργεια που θα απελευθερωνόταν θα μπορούσε να προκαλέσει σεισμό μεγέθους έως και 7,8 βαθμών, με δυνητικά καταστροφικές συνέπειες για ολόκληρη την περιοχή.

Οι περιοχές που θα επηρεάζονταν

Η ζώνη που θα μπορούσε να βρεθεί αντιμέτωπη με έναν τέτοιο μεγασεισμό περιλαμβάνει ορισμένα από τα πιο πυκνοκατοικημένα και οικονομικά σημαντικά αστικά κέντρα των ΗΠΑ.

Μεταξύ αυτών είναι η ευρύτερη μητροπολιτική περιοχή του Λος Άντζελες, καθώς και οι περιοχές San Bernardino, Riverside και Coachella Valley.

Ένας σεισμός τέτοιας έντασης θα δοκίμαζε σοβαρά τις στρατηγικές υποδομές της Καλιφόρνιας, από τους αυτοκινητόδρομους και το σιδηροδρομικό δίκτυο έως τα υδραγωγεία που είναι κρίσιμα για την υδροδότηση και τους βασικούς ενεργειακούς διαδρόμους.

Σύμφωνα με τις υφιστάμενες εκτιμήσεις σεισμολόγων, η πιθανότητα να σημειωθεί σεισμός μεγέθους άνω των 6,7 βαθμών στη Νότια Καλιφόρνια μέσα στις επόμενες τρεις δεκαετίες παραμένει υψηλή και υπολογίζεται περίπου στο 60%.

Δεν μπορούν να προβλέψουν πότε θα χτυπήσει

Παρά την ιδιαίτερα ανησυχητική εικόνα που δημιουργούν τα γεωλογικά δεδομένα, οι επιστήμονες υπογραμμίζουν ότι δεν είναι δυνατό να προβλεφθεί με ακρίβεια η ημέρα ή η ώρα ενός σεισμού.

Όπως επισημαίνουν οι σεισμολόγοι, στόχος της έρευνας δεν είναι η πρόκληση πανικού, αλλά η παροχή στις τοπικές αρχές και στις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας ακριβέστερων μοντέλων σεισμικού κινδύνου, ώστε να επικαιροποιούνται τα σχέδια έκτακτης ανάγκης, να ενισχύονται οι αντισεισμικοί κανονισμοί και να προστατεύονται οι κρίσιμες υποδομές.

Παράλληλα, η επιστημονική κοινότητα ενισχύει τη χρήση δορυφορικών αισθητήρων InSAR, αλλά και σταθμών GPS υψηλής ακρίβειας, που μπορούν να καταγράφουν σε πραγματικό χρόνο ακόμη και πολύ μικρές παραμορφώσεις του εδάφους.

Σημαντικό ρόλο έχει επίσης το σύστημα ShakeAlert, το οποίο μπορεί να προσφέρει στην κοινωνία και στα αυτοματοποιημένα συστήματα πολύτιμα δευτερόλεπτα προειδοποίησης πριν από την άφιξη των πιο καταστροφικών σεισμικών κυμάτων.

Τα εργαλεία αυτά δεν μπορούν να αποτρέψουν έναν σεισμό, μπορούν όμως να επιτρέψουν την έγκαιρη ακινητοποίηση τρένων, τη διακοπή ροής σε αγωγούς φυσικού αερίου και την άμεση προειδοποίηση των πολιτών, περιορίζοντας τις πιθανές ανθρώπινες απώλειες και τις υλικές ζημιές.

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