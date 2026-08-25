Επίθεση 18χρονου στην πρώην σύντροφό του στην Καλλιθέα - Την τραυμάτισε με μαχαίρι

18χρονος μαχαίρωσε την πρώην σύντροφό του στην Καλλιθέα

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη, Επιμέλεια

Επίθεση 18χρονου στην πρώην σύντροφό του στην Καλλιθέα - Την τραυμάτισε με μαχαίρι
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ένας 18χρονος στην Καλλιθέα επιτέθηκε με μαχαίρι στην 19χρονη πρώην σύντροφό του και την τραυμάτισε στο πόδι.
  • Η 19χρονη είχε καταγγείλει προηγούμενα περιστατικά βίας και απειλών από τον ίδιο, που φέρεται να είχε έντονα προβλήματα ζήλιας και επιθετική συμπεριφορά.
  • Η επίθεση έγινε σε δημόσιο χώρο μέρα μεσημέρι, ενώ ο δράστης αφαίρεσε και το κινητό της νεαρής πριν διαφύγει.
  • Περαστικός ειδοποίησε την αστυνομία, η οποία συνέλαβε τον 18χρονο στην Καλλιθέα και σχημάτισε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και κλοπή.
  • Η 19χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για παροχή πρώτων βοηθειών και η υπόθεση διερευνάται από τη Δικαιοσύνη.
Snapshot powered by AI

Νέο περιστατικό έμφυλης βίας σημειώθηκε στην Καλλιθέα, με θύμα μια 19χρονη γυναίκα και φερόμενο δράστη τον 18χρονο πρώην σύντροφό της. Η νεαρή είχε συμφωνήσει να συναντήσει τον πρώην σύντροφό της προκειμένου να συζητήσουν, ωστόσο η συνάντηση εξελίχθηκε σε επίθεση.

Σύμφωνα με όσα περιγράφει η ίδια, ο 18χρονος της επιτέθηκε με κουζινομάχαιρο και την τραυμάτισε στο πόδι, ενώ στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή. Η 19χρονη υποστηρίζει ότι ο πρώην σύντροφός της αντιμετώπιζε έντονα προβλήματα ζήλιας και ότι στο παρελθόν είχε παρουσιάσει επιθετική συμπεριφορά απέναντί της.

«Του είχα κάνει μήνυση άλλες δύο φορές για άσχημη συμπεριφορά, σήκωνε χέρι. Τρελαινόταν από το πουθενά. Του είχα δώσει μια δεύτερη ευκαιρία, αλλά μετά από πολύ καιρό έγινε ξανά το ίδιο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως περιγράφει, οι δύο τους είχαν επικοινωνήσει και αποφάσισαν να συναντηθούν για να μιλήσουν. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε μέρα μεσημέρι, σε δημόσιο χώρο, όταν ο 18χρονος φέρεται να έβγαλε μαχαίρι και να την τραυμάτισε.

Η 19χρονη κάνει λόγο για εμμονική συμπεριφορά από την πλευρά του πρώην συντρόφου της, ενώ υποστηρίζει ότι είχε δεχθεί και απειλές.

«Κάτσαμε να μιλήσουμε και απλά έβγαλε το μαχαίρι και μου το κάρφωσε στο πόδι και έφυγε. Μου είχε πει ότι αν είχε όπλο, θα με σκότωνε, θα με πυροβολούσε στο κεφάλι. Όσο αυτός κυκλοφορούσε έξω, φοβόμουν», ανέφερε.

Μετά την επίθεση, ο 18χρονος φέρεται να άρπαξε και το κινητό τηλέφωνο της 19χρονης και απομακρύνθηκε από το σημείο.

Περαστικός ειδοποίησε περιπολικό

Την ώρα της επίθεσης, ένας περαστικός αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί και ενημέρωσε αστυνομικούς. Περιπολικό που βρισκόταν στην περιοχή σταμάτησε στο σημείο και οι αστυνομικοί ανέλαβαν να βοηθήσουν τη νεαρή γυναίκα.

Η 19χρονη μεταφέρθηκε στο Λαϊκό Νοσοκομείο, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Τη στιγμή που ο περαστικός αντιλαμβάνεται την κατάσταση και ειδοποιεί το περιπολικό έχει καταγράψει βίντεο που φέρνει στη δημοσιότητα το MEGA.

«Με πήρε από άλλο κινητό ενώ ήταν στο νοσοκομείο»

Σοκαρισμένοι εμφανίζονται και οι συγγενείς της 19χρονης, οι οποίοι ενημερώθηκαν για την επίθεση ενώ εκείνη βρισκόταν στο νοσοκομείο.

Η γιαγιά της περιγράφει ότι η νεαρή την ενημέρωσε τηλεφωνικά για όσα είχαν συμβεί, ενώ υποστηρίζει ότι ο 18χρονος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν την οικογένεια με τη συμπεριφορά του απέναντι στην 19χρονη.

«Με πήρε από ένα άλλο κινητό ενώ ήταν στο νοσοκομείο και μου είπε ότι ο Χ. την χτύπησε με μαχαίρι. Μου είπε ότι είχαν χωρίσει και εκείνος της έστελνε για διάφορους λόγους. Την είχε χτυπήσει ξανά και εκείνη δεν τον ήθελε, αλλά την ενοχλούσε με το τηλέφωνο», ανέφερε.

Μετά από αναζητήσεις των αστυνομικών, ο 18χρονος εντοπίστηκε στην Καλλιθέα και συνελήφθη. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και κλοπή και πλέον βρίσκεται αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:58ΚΟΣΜΟΣ

Ανατροπή στην υπόθεση της Μαντλίν ΜακΚάν: Σε νέα δίκη οδηγείται ο βασικός ύποπτος για την εξαφανισή

20:52ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Οι γονείς ξένων μαθητών με κακές επιδόσεις θα μαθαίνουν υποχρεωτικά ιταλικά

20:47ΚΑΙΡΟΣ

Ποιες περιοχές θα «ψηθούν» τις επόμενες ημέρες - Πότε υποχωρεί η ζέστη και τι σημαίνει το Super El Nino

20:35ΚΟΣΜΟΣ

SOS από τον ΟΗΕ για τα αυτόνομα όπλα - Ποια είναι και πώς λειτουργούν

20:28ΕΛΛΑΔΑ

Επίθεση 18χρονου στην πρώην σύντροφό του στην Καλλιθέα - Την τραυμάτισε με μαχαίρι

20:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο χρυσός παίρνει «φωτιά»: Πάνω από τα 4.700 δολάρια - Τι κρύβεται πίσω από το ράλι

20:21ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αιγάλεω: «Γρήγορα, δώσ’ τα μου όλα» — Βίντεο ντοκουμέντο από την ένοπλη ληστεία σε μίνι μάρκετ

20:19ΚΟΣΜΟΣ

Μέγκαν Μαρκλ: Είναι ακόμη σε συζητήσεις για να πρωταγωνιστήσει σε γνωστή σειρά του Netflix

20:10ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος από τη Ραφήνα μέχρι τον Μαραθώνα - Βλάβη σε υποσταθμό

20:09ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Αυτό ήταν το νούμερο 1 emoji του 2025 σύμφωνα με τη Google

20:09ΕΛΛΑΔΑ

Σύγκρουση Ι.Χ.Ε. με δίκυκλο στην Αλθέα Κορωπίου - Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στην Αθηνών–Σουνίου

20:03WHAT THE FACT

Cajon Pass: Η «σεισμική πύλη» που μπορεί να προκαλέσει έναν από τους ισχυρότερους σεισμούς

20:00ΥΓΕΙΑ

Το σάλιο ίσως προβλέπει τον κίνδυνο δύο γαστρεντερικών καρκίνων – Τι ανέδειξε έρευνα

19:53ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Super El Niño, έρχεται το πιο ανησυχητικό σημάδι - «Τα χειρότερα δεν έχουν έρθει ακόμη»

19:42ΚΟΣΜΟΣ

Πορτογαλία: Η στιγμή που μεθυσμένος οδηγός πέφτει πάνω σε πλήθος - 12 τραυματίες 

19:38ΕΛΛΑΔΑ

Γιου Τινγκ: Τρεις μήνες χωρίς ίχνος της 50χρονης - «Πιστεύω ότι πρόκειται για απαγωγή», λέει ο γιος της

19:38ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Παγκόσμιο ανθρωποκυνηγητό για «εξαφανισμένα παιδιά» – Διασώθηκαν 163 ανήλικοι

19:36ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Κύπελλο Ελλάδας: Ντέρμπι Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ-ΑΕΚ στη League Phase | Όλο το πρόγραμμα

19:33ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στις «16» του EuroVolley η Εθνική Γυναικών - Άνετη επικράτηση επί της Αυστρίας

19:31ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισός: Κυκλοφοριακό «έμφραγμα» στη Νέα Φιλαδέλφεια λόγω ακινητοποιημένου οχήματος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:11ΕΛΛΑΔΑ

Πώς «μαρκάρουν» οι διαρρήκτες τα άδεια σπίτια - Το σημάδι με τη σιλικόνη - Πώς να προστατευτείτε

09:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη των Ιταλών μετεωρολόγων για τον Σεπτέμβριο στην Ελλάδα - Ο ρόλος του «Ισλανδικού χαμηλού»

11:10ΚΟΣΜΟΣ

Βρέθηκαν κηλίδες αίματος στο ιστιοφόρο του Ισπανού επιχειρηματία που χάθηκε στα νερά της Πύλου - Τα κενά στη μαρτυρία της συζύγου

10:42ΕΛΛΑΔΑ

Τι υποστήριξε ο σύζυγός της παρουσιάστριας μετά τη σύλληψή του - «Ναι τσακωθήκαμε...»

15:35ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Δημήτρης Κόκοτας σε ηλικία 57 ετών

18:01ΕΛΛΑΔΑ

Κουφονήσια: Νεκρή γυναίκα που βούτηξε στη θάλασσα από ημερόπλοιο

19:53ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Super El Niño, έρχεται το πιο ανησυχητικό σημάδι - «Τα χειρότερα δεν έχουν έρθει ακόμη»

13:36ΕΛΛΑΔΑ

Το τελευταίο στίγμα του σκάφους του αγνοούμενου Ισπανού επιχειρηματία και το κρίσιμο κενό – Επέστρεψε στην Ισπανία η σύζυγός του

17:54ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Φωτιά τώρα στον Άγιο Βλάσιο – Καίει σε χαμηλή βλάστηση, ήχησε το «112» για ετοιμότητα

18:25ΕΛΛΑΔΑ

«Πιθανότατα είναι νεκρός», λέει ο γιος του 66χρονου επιχειρηματία που έπεσε από το σκάφος στη θάλασσα - Ποιος παρακολουθούσε την πορεία του καταμαράν

19:00ΚΟΣΜΟΣ

Αναχώρησε από τη Μόσχα το στρατιωτικό αεροσκάφος που μεταφέρει τον διευθυντή της CIA

20:28ΕΛΛΑΔΑ

Επίθεση 18χρονου στην πρώην σύντροφό του στην Καλλιθέα - Την τραυμάτισε με μαχαίρι

09:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται και δεύτερο κύμα ακραίας ζέστης - Πότε θα ξεκινήσει

20:21ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αιγάλεω: «Γρήγορα, δώσ’ τα μου όλα» — Βίντεο ντοκουμέντο από την ένοπλη ληστεία σε μίνι μάρκετ

16:51ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε δάσος της Σαλαμίνας - Μεγάλη πυροσβεστική κινητοποίηση - Μήνυμα για εκκενώσεις από το 112

18:32ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη στα Κατεχόμενα ο ύποπτος για τη δολοφονία Ζαμπούνη και την υπόθεση της Greek Mafia

18:19ΕΛΛΑΔΑ

Αυξάνονται οι Αμερικανοί που έρχονται στην Ελλάδα για εξωσωματική γονιμοποίηση

19:38ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Παγκόσμιο ανθρωποκυνηγητό για «εξαφανισμένα παιδιά» – Διασώθηκαν 163 ανήλικοι

20:10ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος από τη Ραφήνα μέχρι τον Μαραθώνα - Βλάβη σε υποσταθμό

17:07ΚΟΣΜΟΣ

25.000 αγελάδες στην Ισπανία «απολαμβάνουν» μουσική και δροσιά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ