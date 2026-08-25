Επίθεση 18χρονου στην πρώην σύντροφό του στην Καλλιθέα - Την τραυμάτισε με μαχαίρι

Snapshot Ένας 18χρονος στην Καλλιθέα επιτέθηκε με μαχαίρι στην 19χρονη πρώην σύντροφό του και την τραυμάτισε στο πόδι.

Η 19χρονη είχε καταγγείλει προηγούμενα περιστατικά βίας και απειλών από τον ίδιο, που φέρεται να είχε έντονα προβλήματα ζήλιας και επιθετική συμπεριφορά.

Η επίθεση έγινε σε δημόσιο χώρο μέρα μεσημέρι, ενώ ο δράστης αφαίρεσε και το κινητό της νεαρής πριν διαφύγει.

Περαστικός ειδοποίησε την αστυνομία, η οποία συνέλαβε τον 18χρονο στην Καλλιθέα και σχημάτισε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και κλοπή.

Η 19χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για παροχή πρώτων βοηθειών και η υπόθεση διερευνάται από τη Δικαιοσύνη. Snapshot powered by AI

Νέο περιστατικό έμφυλης βίας σημειώθηκε στην Καλλιθέα, με θύμα μια 19χρονη γυναίκα και φερόμενο δράστη τον 18χρονο πρώην σύντροφό της. Η νεαρή είχε συμφωνήσει να συναντήσει τον πρώην σύντροφό της προκειμένου να συζητήσουν, ωστόσο η συνάντηση εξελίχθηκε σε επίθεση.

Σύμφωνα με όσα περιγράφει η ίδια, ο 18χρονος της επιτέθηκε με κουζινομάχαιρο και την τραυμάτισε στο πόδι, ενώ στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή. Η 19χρονη υποστηρίζει ότι ο πρώην σύντροφός της αντιμετώπιζε έντονα προβλήματα ζήλιας και ότι στο παρελθόν είχε παρουσιάσει επιθετική συμπεριφορά απέναντί της.

«Του είχα κάνει μήνυση άλλες δύο φορές για άσχημη συμπεριφορά, σήκωνε χέρι. Τρελαινόταν από το πουθενά. Του είχα δώσει μια δεύτερη ευκαιρία, αλλά μετά από πολύ καιρό έγινε ξανά το ίδιο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως περιγράφει, οι δύο τους είχαν επικοινωνήσει και αποφάσισαν να συναντηθούν για να μιλήσουν. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε μέρα μεσημέρι, σε δημόσιο χώρο, όταν ο 18χρονος φέρεται να έβγαλε μαχαίρι και να την τραυμάτισε.

Η 19χρονη κάνει λόγο για εμμονική συμπεριφορά από την πλευρά του πρώην συντρόφου της, ενώ υποστηρίζει ότι είχε δεχθεί και απειλές.

«Κάτσαμε να μιλήσουμε και απλά έβγαλε το μαχαίρι και μου το κάρφωσε στο πόδι και έφυγε. Μου είχε πει ότι αν είχε όπλο, θα με σκότωνε, θα με πυροβολούσε στο κεφάλι. Όσο αυτός κυκλοφορούσε έξω, φοβόμουν», ανέφερε.

Μετά την επίθεση, ο 18χρονος φέρεται να άρπαξε και το κινητό τηλέφωνο της 19χρονης και απομακρύνθηκε από το σημείο.

Περαστικός ειδοποίησε περιπολικό

Την ώρα της επίθεσης, ένας περαστικός αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί και ενημέρωσε αστυνομικούς. Περιπολικό που βρισκόταν στην περιοχή σταμάτησε στο σημείο και οι αστυνομικοί ανέλαβαν να βοηθήσουν τη νεαρή γυναίκα.

Η 19χρονη μεταφέρθηκε στο Λαϊκό Νοσοκομείο, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Τη στιγμή που ο περαστικός αντιλαμβάνεται την κατάσταση και ειδοποιεί το περιπολικό έχει καταγράψει βίντεο που φέρνει στη δημοσιότητα το MEGA.

«Με πήρε από άλλο κινητό ενώ ήταν στο νοσοκομείο»

Σοκαρισμένοι εμφανίζονται και οι συγγενείς της 19χρονης, οι οποίοι ενημερώθηκαν για την επίθεση ενώ εκείνη βρισκόταν στο νοσοκομείο.

Η γιαγιά της περιγράφει ότι η νεαρή την ενημέρωσε τηλεφωνικά για όσα είχαν συμβεί, ενώ υποστηρίζει ότι ο 18χρονος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν την οικογένεια με τη συμπεριφορά του απέναντι στην 19χρονη.

«Με πήρε από ένα άλλο κινητό ενώ ήταν στο νοσοκομείο και μου είπε ότι ο Χ. την χτύπησε με μαχαίρι. Μου είπε ότι είχαν χωρίσει και εκείνος της έστελνε για διάφορους λόγους. Την είχε χτυπήσει ξανά και εκείνη δεν τον ήθελε, αλλά την ενοχλούσε με το τηλέφωνο», ανέφερε.

Μετά από αναζητήσεις των αστυνομικών, ο 18χρονος εντοπίστηκε στην Καλλιθέα και συνελήφθη. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και κλοπή και πλέον βρίσκεται αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη.