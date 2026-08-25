Αυτό ήταν το νούμερο 1 emoji του 2025 σύμφωνα με τη Google

Τα emojis έχουν γίνει πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής μας επικοινωνίας, σε σημείο που πολλές φορές ένα και μόνο σύμβολο αρκεί για να πει όσα δεν χωρούν σε ένα ολόκληρο μήνυμα.

Από γέλιο και ενθουσιασμό μέχρι αμηχανία, ειρωνεία ή… απόλυτη «παγωμάρα», η τεράστια ποικιλία τους μάς επιτρέπει να συμπυκνώνουμε ολόκληρες αντιδράσεις σε μία μικρή εικόνα. Όσο η χρήση τους αυξάνεται, τόσο πιο ενδιαφέρον έχει να δούμε ποιο emoji κατάφερε τελικά να ξεχωρίσει μέσα στο 2025.

Τα στοιχεία που συγκέντρωσε η Google από τη χρήση του Gboard, δίνουν ξεκάθαρη εικόνα για τις προτιμήσεις των χρηστών. Συνολικά αναλύθηκαν 665 εκατ. emojis που πληκτρολογήθηκαν από ανθρώπους σε ολόκληρο τον κόσμο, με ένα συγκεκριμένο να κατακτά την πρώτη θέση στην κατάταξη.

Πρόκειται για το πρόσωπο που κλαίει δυνατά, ένα emoji που μπορεί εκ πρώτης όψεως να παραπέμπει αποκλειστικά στη λύπη, όμως, στην πράξη έχει αποκτήσει πολύ ευρύτερη χρήση. Συχνά «επιστρατεύεται» για να συνοδεύσει έντονο γέλιο, έκπληξη, αμηχανία ή ενθουσιασμό, ανάλογα πάντα με το πλαίσιο της συζήτησης.

Η δημοφιλία του, μάλιστα, δεν είναι τυχαία, καθώς μέσα σε μόλις έναν χρόνο, η χρήση του αυξήθηκε κατά 37%, με τη Gen Z να φαίνεται πως έχει συμβάλλει σημαντικά σε αυτή την άνοδο. Η νεότερη γενιά δείχνει να αναζητά διαφορετικούς τρόπους έκφρασης και να αφήνει πίσω της ορισμένα emojis που θεωρούνται πλέον υπερβολικά συνηθισμένα.

Στις υπόλοιπες θέσεις της πρώτης δεκάδας συναντάμε γνώριμες επιλογές, όπως την κόκκινη καρδιά, τα ενωμένα χέρια και τον αντίχειρα προς τα επάνω. Ωστόσο, το emoji που σημείωσε τη μεγαλύτερη άνοδο μέσα στη χρονιά, ήταν το μαραμένο λουλούδι, καταγράφοντας εντυπωσιακή αύξηση της τάξεως του 190%.

Ανοδική πορεία κατέγραψε και το Moai, το χαρακτηριστικό πέτρινο πρόσωπο που έχει εξελιχθεί σε αγαπημένη επιλογή για ανέκφραστες, παράλογες ή αμήχανες αντιδράσεις.