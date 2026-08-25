Πύλος: «Πιθανότατα είναι νεκρός», λέει ο γιος του 66χρονου επιχειρηματία που έπεσε από το σκάφος

Ο γιος του αγνοούμενου εκτιμά ότι πιθανότατα είναι νεκρός, ενώ τονίζει ότι το ταξίδι με το συγκεκριμένο καταμαράν ήταν η πρώτη φορά για την οικογένεια, παρά την εμπειρία του πατέρα στη θάλασσα

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Πύλος: «Πιθανότατα είναι νεκρός», λέει ο γιος του 66χρονου επιχειρηματία που έπεσε από το σκάφος
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο 66χρονος Ισπανός επιχειρηματίας εξαφανίστηκε στις 18 Αυγούστου μετά από πτώση στη θάλασσα από καταμαράν στο Ιόνιο, νότια της Μεσσηνίας.
  • Σύμφωνα με τη σύζυγό του, ο άνδρας γλίστρησε πάνω σε αίματα ψαριού ενώ προσπαθούσε να μετακινήσει έναν τόνο και έπεσε στη θάλασσα, ενώ εκείνη δεν κατάφερε να σταματήσει το σκάφος λόγω πανικού.
  • Φίλος της οικογένειας φέρεται να παρακολουθούσε την πορεία του καταμαράν, αλλά δεν έχει διευκρινιστεί αν ενημέρωσε τις Αρχές ή επιχείρησε επικοινωνία μετά το περιστατικό.
  • Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τον εντοπισμό του και εξετάζουν τα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού ασφαλείας του σκάφους και των συνθηκών της πτώσης.
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Συνεχίζεται το θρίλερ γύρω από την εξαφάνιση του 66χρονου Ισπανού επιχειρηματία, ο οποίος αγνοείται από τις 18 Αυγούστου, όταν έπεσε στη θάλασσα από καταμαράν που έπλεε στην Πύλο, ανοιχτά της νότιας Μεσσηνίας.

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο άνδρας βρέθηκε στη θάλασσα, ενώ την ίδια ώρα παραμένουν αναπάντητα ερωτήματα για την πορεία του σκάφους και τις κινήσεις που έγιναν αμέσως μετά το περιστατικό.

Σύμφωνα με όσα έχει καταθέσει η σύζυγος του 66χρονου, ο άνδρας είχε πιάσει έναν τόνο που είχε αγκιστρώσει και προσπαθούσε να τον μετακινήσει. Κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς του φέρεται να γλίστρησε πάνω στα αίματα του ψαριού και να έπεσε από το καταμαράν στη θάλασσα.

Όπως περιγράφει η γυναίκα, αμέσως μετά την πτώση του, ο σύζυγός της τής φώναξε να σταματήσει το σκάφος. Παρά το γεγονός ότι διαθέτει άδεια χειριστή, η ίδια φέρεται να βρέθηκε σε κατάσταση πανικού και δεν κατάφερε να ακινητοποιήσει εγκαίρως το καταμαράν, με αποτέλεσμα αυτό να συνεχίσει την πορεία του και να απομακρυνθεί από το σημείο όπου είχε πέσει ο 66χρονος.

Ποιος παρακολουθούσε την πορεία του καταμαράν

Την ίδια ώρα, πληροφορίες που μεταδίδουν ισπανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι την πορεία του καταμαράν φέρεται να παρακολουθούσε φίλος της οικογένειας. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό εάν επιχείρησε να επικοινωνήσει με τους επιβαίνοντες ή εάν ενημέρωσε τις Αρχές για το περιστατικό.

Το στοιχείο αυτό βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο των ερευνών, καθώς παραμένει άγνωστο τι ακριβώς γνώριζε ο συγκεκριμένος άνθρωπος και ποιες ενέργειες έκανε μετά την πτώση του 66χρονου στη θάλασσα.

Η σύζυγος του αγνοούμενου, η οποία φέρεται να υπέστη ισχυρό σοκ, ακολούθησε τη διαδικασία που προβλέπεται σε περιπτώσεις ναυτικών ατυχημάτων και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη.

«Πιθανότατα είναι νεκρός»

Μιλώντας στο MEGA, ο γιος του 66χρονου εξέφρασε την εκτίμηση ότι ο πατέρας του πιθανότατα δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή.

Παράλληλα, μετέφερε όσα του έχει περιγράψει η μητέρα του για τις συνθήκες της εξαφάνισης, δίνοντας νέα στοιχεία για όσα συνέβησαν πάνω στο καταμαράν.

Όπως ανέφερε, η οικογένεια πραγματοποιούσε τα τελευταία πέντε χρόνια το συγκεκριμένο θαλάσσιο ταξίδι προς την Ελλάδα και γνώριζε καλά τη διαδρομή. Ο 66χρονος, μάλιστα, είχε περισσότερα από 13 χρόνια εμπειρίας στη θάλασσα.

Ωστόσο, το ταξίδι του Αυγούστου πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά με το συγκεκριμένο καταμαράν, το οποίο η οικογένεια είχε αποκτήσει λίγο πριν από την αναχώρησή της.

«Ήταν σε κατάσταση πανικού»

Η σύζυγος του 66χρονου βρίσκεται πλέον στην Ισπανία και, σύμφωνα με τον γιο της, εξακολουθεί να είναι βαθιά σοκαρισμένη από όσα συνέβησαν.

Παρότι διέθετε την απαραίτητη άδεια χειρισμού, μετά την πτώση του συζύγου της φέρεται να πανικοβλήθηκε και χρειάστηκε χρόνο μέχρι να καταφέρει να ανακτήσει τον έλεγχο του σκάφους και να ζητήσει βοήθεια.

Η οικογένεια αναφέρεται επίσης σε ίχνη αίματος από το ψάρι στη δεξιά πλευρά του καταμαράν. Όπως υποστηρίζει, στο συγκεκριμένο σημείο ο 66χρονος είχε βγάλει και καθάριζε το ψάρι που είχε πιάσει, λίγο πριν από την πτώση του στη θάλασσα.

Την ίδια ώρα, οι Αρχές εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, ενώ παραμένουν ανοιχτά ερωτήματα σχετικά με τον εξοπλισμό ασφαλείας του σκάφους, αλλά και τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

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