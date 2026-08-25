Κουφονήσια: Νεκρή γυναίκα που βούτηξε στη θάλασσα από ημερόπλοιο

Τραγική κατάληξη είχε η θαλάσσια εκδρομή από τη Νάξο στα Κουφονήσια - Γυναίκα έχασε τις αισθήσεις της έπειτα από βουτιά σε απομακρυσμένη παραλία του Κάτω Κουφονησίου

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Κουφονήσια: Νεκρή γυναίκα που βούτηξε στη θάλασσα από ημερόπλοιο
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τη ζωή της έχασε το μεσημέρι μία γυναίκα στο Κάτω Κουφονήσι, κατά τη διάρκεια ημερήσιας εκδρομής με σκάφος που είχε ξεκινήσει από τη Νάξο.

Το ημερόπλοιο πραγματοποίησε στάση σε παραλία του Κάτω Κουφονησίου, σε σημείο που δεν είναι εύκολα προσβάσιμο. Η γυναίκα, η οποία επέβαινε στο σκάφος, αποφάσισε να κολυμπήσει, σύμφωνα με πληροφορίες του cyclades24.

Λίγο αργότερα, έχασε τις αισθήσεις της μέσα στη θάλασσα, με τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού να μην έχουν μέχρι στιγμής αποσαφηνιστεί.

Το πλήρωμα και οι υπόλοιποι επιβαίνοντες κινητοποιήθηκαν άμεσα και οργανώθηκε επιχείρηση για την παροχή βοήθειας και τη μεταφορά της γυναίκας στο λιμάνι.

Με την άφιξη στο λιμάνι πραγματοποιήθηκαν προσπάθειες καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ), χωρίς όμως αποτέλεσμα. Ο θάνατός της διαπιστώθηκε στη συνέχεια.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η γυναίκα ήταν 69 ετών και υπήκοος Βρετανίας, χωρίς ωστόσο τα στοιχεία αυτά να έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα.

Οι αρμόδιες Αρχές αναμένεται να διερευνήσουν τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, ενώ αναμένεται και επίσημη ενημέρωση για την ταυτότητα της γυναίκας και τα αίτια του θανάτου.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:28ΚΟΣΜΟΣ

«Τα ισραηλινά στρατεύματα θα παραμείνουν στη Νότια Συρία» λέει ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς

19:24ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Φωτιά τώρα στους Παρανύμφους Ηρακλείου – Άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

19:20ΚΟΣΜΟΣ

Ο Καναδάς θα επιβάλει δασμούς από 15% έως 50% σε αμερικανικά προϊόντα από τις 8 Σεπτεμβρίου

19:18ΕΘΝΙΚΑ

Συνεχίζεται η τουρκική παραβατικότητα στο Αιγαίο, τρεις παραβιάσεις από UAV

19:12ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Φυλάκισαν εικαστικό για... «προκλητικά» γλυπτά για τον Μάο Τσε Τουνγκ

19:11ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Απειλεί να μετονομάσει τη Λίμνη Οντάριο σε «Λίμνη Αμερικής» 

19:11ΕΛΛΑΔΑ

Πώς «μαρκάρουν» οι διαρρήκτες τα άδεια σπίτια - Το σημάδι με τη σιλικόνη - Πώς να προστατευτείτε

19:00ΚΟΣΜΟΣ

Αναχώρησε από τη Μόσχα το στρατιωτικό αεροσκάφος που μεταφέρει τον διευθυντή της CIA

18:42ΚΟΣΜΟΣ

Μοντάνα: Πολλοί νεκροί μετά από πυροβολισμούς και φωτιά σε σπίτι – Νεκρός ο δράστης

18:35ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Ο λόγος που ο αρχηγός της CIA Τζον Ράτκλιφ πήγε στη Μόσχα

18:32ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη στα Κατεχόμενα ο ύποπτος για τη δολοφονία Ζαμπούνη και την υπόθεση της Greek Mafia

18:29ΕΛΛΑΔΑ

Νέες καραβιές μεταναστών νότια της Κρήτης – Συνολικά 113 άτομα εντοπίστηκαν σε δύο λέμβους

18:25ΕΛΛΑΔΑ

«Πιθανότατα είναι νεκρός», λέει ο γιος του 66χρονου επιχειρηματία που έπεσε από το σκάφος στη θάλασσα - Ποιος παρακολουθούσε την πορεία του καταμαράν

18:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Σε νέα υψηλά 17 ετών - Ποιες μετοχές ξεχώρισαν

18:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θεοδωρικάκος: Στόχος η ενίσχυση του εισοδήματος των οικογενειών και η στήριξη των επενδύσεων

18:20ΚΟΣΜΟΣ

Βρυξέλλες: Πυρά με καλάσνικοφ έξω από σιδηροδρομικό σταθμό - Κραυγή αγωνίας από τον δήμαρχο - «Πρέπει κάποιος να έρθει να μας βοηθήσει»

18:19ΕΛΛΑΔΑ

Αυξάνονται οι Αμερικανοί που έρχονται στην Ελλάδα για εξωσωματική γονιμοποίηση

18:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δούκας για Κυψέλη: «Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα – Θέλουμε να προχωρήσουν τα έργα του Μετρό με ασφάλεια»

18:11ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Πυρκαγιά σε δασική έκταση στον Δήμο Αλμωπίας - Επιχειρεί ένα ελικόπτερο

18:08ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Αποναρκοθετήθηκαν πλήρως τα Στενά του Ορμούζ - «Το Ιράν να μην τοποθετήσει νέες νάρκες»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:01ΕΛΛΑΔΑ

Κουφονήσια: Νεκρή γυναίκα που βούτηξε στη θάλασσα από ημερόπλοιο

09:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη των Ιταλών μετεωρολόγων για τον Σεπτέμβριο στην Ελλάδα - Ο ρόλος του «Ισλανδικού χαμηλού»

11:10ΚΟΣΜΟΣ

Βρέθηκαν κηλίδες αίματος στο ιστιοφόρο του Ισπανού επιχειρηματία που χάθηκε στα νερά της Πύλου - Τα κενά στη μαρτυρία της συζύγου

15:35ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Δημήτρης Κόκοτας σε ηλικία 57 ετών

10:42ΕΛΛΑΔΑ

Τι υποστήριξε ο σύζυγός της παρουσιάστριας μετά τη σύλληψή του - «Ναι τσακωθήκαμε...»

18:25ΕΛΛΑΔΑ

«Πιθανότατα είναι νεκρός», λέει ο γιος του 66χρονου επιχειρηματία που έπεσε από το σκάφος στη θάλασσα - Ποιος παρακολουθούσε την πορεία του καταμαράν

18:32ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη στα Κατεχόμενα ο ύποπτος για τη δολοφονία Ζαμπούνη και την υπόθεση της Greek Mafia

16:51ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε δάσος της Σαλαμίνας - Μεγάλη πυροσβεστική κινητοποίηση - Μήνυμα για εκκενώσεις από το 112

15:49ΕΛΛΑΔΑ

Ήχησε το 112 τώρα στην Κερατέα - Εντολή για εκκένωση στην Αγ. Μαρίνα και Τσονίμα - «Στα 20 μέτρα από τα σπίτια» η φωτιά λέει ο δήμαρχος - Ενισχύονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις

15:03ΕΛΛΑΔΑ

Απειλές σε οικογένεια τουριστών από οδηγό ταξί: Ζήτησε €600 για κούρσα από αεροδρόμιο προς Αθήνα!

09:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται και δεύτερο κύμα ακραίας ζέστης - Πότε θα ξεκινήσει

18:04ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιές τώρα: Έξι πύρινα μέτωπα σε εξέλιξη - Μάχη με τις φλόγες σε Σαλαμίνα, Λαύριο, Βοιωτία, Κρήτη και Πέλλα

12:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρυσοχοΐδης: Οι παλιές ταυτότητες ουσιαστικά δεν ισχύουν – Τι είπε για τα διαθέσιμα ραντεβού σε Αστυνομικά Τμήματα

17:18ΚΟΣΜΟΣ

Ένα βήμα πριν την έξοδο ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία Μπάρακ - Η «κόντρα» με την Λάρα Λούμερ - «Βρείτε κάποιον που δεν θα υπερασπίζεται τα τουρκικά συμφέροντα αλλά τα αμερικάνικα»

13:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Δεν θα στείλουμε ξανά τον λογαριασμό στα παιδιά μας»: Ο Πιερρακάκης εξηγεί γιατί η κυβέρνηση προχωράει σε πρόωρη αποπληρωμή χρέους – Η «παγίδα» του 2032

17:54ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Φωτιά τώρα στον Άγιο Βλάσιο – Καίει σε χαμηλή βλάστηση, ήχησε το «112» για ετοιμότητα

15:56ΕΛΛΑΔΑ

Η βόλτα 5 παιδιών κατέληξε σε τραγωδία: Πώς έγινε το δυστύχημα με θύμα 17χρονη στα Άνω Λιόσια - Στη ΜΕΘ με κατάγματα συνομήλική της

17:18ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στη Σαλαμίνα: 112 για εκκένωση δύο περιοχών

17:07ΚΟΣΜΟΣ

25.000 αγελάδες στην Ισπανία «απολαμβάνουν» μουσική και δροσιά

18:35ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Ο λόγος που ο αρχηγός της CIA Τζον Ράτκλιφ πήγε στη Μόσχα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ