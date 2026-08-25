Κουφονήσια: Νεκρή γυναίκα που βούτηξε στη θάλασσα από ημερόπλοιο

Τη ζωή της έχασε το μεσημέρι μία γυναίκα στο Κάτω Κουφονήσι, κατά τη διάρκεια ημερήσιας εκδρομής με σκάφος που είχε ξεκινήσει από τη Νάξο.

Το ημερόπλοιο πραγματοποίησε στάση σε παραλία του Κάτω Κουφονησίου, σε σημείο που δεν είναι εύκολα προσβάσιμο. Η γυναίκα, η οποία επέβαινε στο σκάφος, αποφάσισε να κολυμπήσει, σύμφωνα με πληροφορίες του cyclades24.

Λίγο αργότερα, έχασε τις αισθήσεις της μέσα στη θάλασσα, με τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού να μην έχουν μέχρι στιγμής αποσαφηνιστεί.

Το πλήρωμα και οι υπόλοιποι επιβαίνοντες κινητοποιήθηκαν άμεσα και οργανώθηκε επιχείρηση για την παροχή βοήθειας και τη μεταφορά της γυναίκας στο λιμάνι.

Με την άφιξη στο λιμάνι πραγματοποιήθηκαν προσπάθειες καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ), χωρίς όμως αποτέλεσμα. Ο θάνατός της διαπιστώθηκε στη συνέχεια.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η γυναίκα ήταν 69 ετών και υπήκοος Βρετανίας, χωρίς ωστόσο τα στοιχεία αυτά να έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα.

Οι αρμόδιες Αρχές αναμένεται να διερευνήσουν τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, ενώ αναμένεται και επίσημη ενημέρωση για την ταυτότητα της γυναίκας και τα αίτια του θανάτου.

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