Πορτογαλία: Η στιγμή που μεθυσμένος οδηγός πέφτει πάνω σε πλήθος - 12 τραυματίες 

Snapshot Ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς στην Αλμπουφέιρα της Πορτογαλίας, προκαλώντας τον τραυματισμό 12 ατόμων, εκ των οποίων ένας σοβαρά.

Ο 35χρονος οδηγός αγνόησε τις επανειλημμένες εντολές της αστυνομίας να σταματήσει και οι αστυνομικοί πυροβόλησαν στον αέρα για να τον σταματήσουν.

Το όχημα χτύπησε πεζούς και δύο αξιωματικούς της Εθνικής Δημοκρατικής Φρουράς πριν συγκρουστεί με άλλο αυτοκίνητο και σταματήσει.

Ο οδηγός συνελήφθη μετά από απόπειρα διαφυγής πεζός και διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ.

Κατηγορείται για βαριά σωματική βλάβη, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και επικίνδυνη οδήγηση. Snapshot powered by AI

Δώδεκα άτομα τραυματίστηκαν, εκ των οποίων ένα σοβαρά, όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς στην Αλμπουφέιρα, ένα δημοφιλές παραθαλάσσιο θέρετρο στην περιοχή Αλγκάρβε της νότιας Πορτογαλίας, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 3 π.μ. τοπική ώρα όταν ένας 35χρονος άνδρας οδηγούσε σε ένα πλήθος που βρισκόταν έξω από τα καταστήματα εστίασης. Αγνόησε τις επανειλημμένες εντολές της αστυνομίας να σταματήσει, σύμφωνα με την Πορτογαλική Εθνική Δημοκρατική Φρουρά (GNR).

Οι αστυνομικοί πυροβόλησαν αρκετές φορές στον αέρα σε μια προσπάθεια να σταματήσουν το όχημα. Ωστόσο ο οδηγός συνέχισε την πορεία του και έπεσε με το αυτοκίνητο του πάνω σε πεζούς αλλά και σε δύο αξιωματικούς της GNR.

Τελικά έπεσε σε άλλο όχημα και σταμάτησε. Αμέσως μετά προσπάθησε να διαφύγει πεζός αλλά συνελήφθη.Ο οδηγός υποβλήθηκε σε τοξικολογικές εξετάσεις και εντοπίστηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ. Αντιμετωπίζει κατηγορίες που περιλαμβάνουν βαριά σωματική βλάβη, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και επικίνδυνη οδήγηση.