Πάτρα: Οδηγός ταξί παρέσυρε κατά λάθος γατάκι και ειδοποίησε αμέσως την Αστυνομία
Ο οδηγός δεν πρόλαβε να αντιδράσει, με αποτέλεσμα το άτυχο ζώο να τραυματιστεί θανάσιμα.
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Ένα περιστατικό που αναδεικνύει την ευαισθησία και την υπευθυνότητα ορισμένων οδηγών σημειώθηκε σήμερα νωρίς το πρωί στην Πάτρα.
Συγκεκριμένα, γύρω στις 06:00 τα ξημερώματα, οδηγός ταξί που κινούνταν στην οδό Φωκαίας, στην περιοχή των Προσφυγικών, παρέσυρε ένα γατάκι που πετάχτηκε ξαφνικά στον δρόμο. Ο οδηγός δεν πρόλαβε να αντιδράσει, με αποτέλεσμα το άτυχο ζώο να τραυματιστεί θανάσιμα.
Συγκλονισμένος από το συμβάν, ο ταξιτζής δεν το προσπέρασε αδιάφορος. Σταμάτησε αμέσως το όχημά του, παρέμεινε στο σημείο και κάλεσε την Αστυνομία για να αναφέρει το περιστατικό, όπως οφείλουμε να κάνουμε όλοι.
Πηγή: patrisnews.com
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