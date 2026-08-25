Πάτρα: Οδηγός ταξί παρέσυρε κατά λάθος γατάκι και ειδοποίησε αμέσως την Αστυνομία

Ένα περιστατικό που αναδεικνύει την ευαισθησία και την υπευθυνότητα ορισμένων οδηγών σημειώθηκε σήμερα νωρίς το πρωί στην Πάτρα.

Συγκεκριμένα, γύρω στις 06:00 τα ξημερώματα, οδηγός ταξί που κινούνταν στην οδό Φωκαίας, στην περιοχή των Προσφυγικών, παρέσυρε ένα γατάκι που πετάχτηκε ξαφνικά στον δρόμο. Ο οδηγός δεν πρόλαβε να αντιδράσει, με αποτέλεσμα το άτυχο ζώο να τραυματιστεί θανάσιμα.

Συγκλονισμένος από το συμβάν, ο ταξιτζής δεν το προσπέρασε αδιάφορος. Σταμάτησε αμέσως το όχημά του, παρέμεινε στο σημείο και κάλεσε την Αστυνομία για να αναφέρει το περιστατικό, όπως οφείλουμε να κάνουμε όλοι.

Πηγή: patrisnews.com