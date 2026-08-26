Κρατούμενος στην Κρήτη έβαλε τέλος στη ζωή του μέσα στα κρατητήρια του Αστυνομικού Τμήματος
Σοκ προκαλεί το περιστατικό όπου ένας κρατούμενος του Αστυνομικού Τμήματος Χανίων έβαλε τέλος στη ζωή του.
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Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης 26 Αυγούστου στα Χανιά, όπου αλλοδαπός κρατούμενος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στα κρατητήρια του Αστυνομικού Τμήματος Χανίων.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο άνδρας εντοπίστηκε περίπου στη 1:00 από αστυνομικό, ο οποίος διαπίστωσε ότι είχε αυτοτραυματιστεί. Άμεσα του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
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