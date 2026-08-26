Κρατούμενος στην Κρήτη έβαλε τέλος στη ζωή του μέσα στα κρατητήρια του Αστυνομικού Τμήματος

Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης 26 Αυγούστου στα Χανιά, όπου αλλοδαπός κρατούμενος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στα κρατητήρια του Αστυνομικού Τμήματος Χανίων.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο άνδρας εντοπίστηκε περίπου στη 1:00 από αστυνομικό, ο οποίος διαπίστωσε ότι είχε αυτοτραυματιστεί. Άμεσα του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

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