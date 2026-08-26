Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε τρεις ανήλικοι και ένας 19χρονος για ληστείες στο κέντρο

Συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη τρεις ανήλικοι και ένας 19χρονος για δύο ληστείες στο κέντρο της πόλης

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε τρεις ανήλικοι και ένας 19χρονος για ληστείες στο κέντρο
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Οι δράστες χρησιμοποίησαν μαχαίρι και σωματική βία για να αφαιρέσουν χρυσά κοσμήματα από δύο νεαρούς άνδρες.
  • Οι ληστείες έγιναν στις οδούς Αγίας Θεοδώρας, Αγίας Σοφίας και στη Λεωφόρο Νίκης κοντά στην πλατεία Αριστοτέλους.
  • Τα κλεμμένα κοσμήματα βρέθηκαν και αποδόθηκαν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους.
  • Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης.
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Τέσσερις νεαροί, τρεις ανήλικοι ηλικίας 15, 16 και 17 ετών και ένας 19χρονος, συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη για δύο ληστείες στο κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι δράστες, με απειλή μαχαιριού και χρήση σωματικής βίας, αφαίρεσαν χρυσά κοσμήματα από έναν 23χρονο και έναν 18χρονο, σε δύο διαφορετικά περιστατικά στις οδούς Αγίας Θεοδώρας και Αγίας Σοφίας και στη Λεωφόρο Νίκης, στο ύψος της πλατείας Αριστοτέλους.

Οι τέσσερις συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης, ενώ τα κοσμήματα εντοπίστηκαν και αποδόθηκαν στους ιδιοκτήτες τους.

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