Χανιά: Στα δικαστήρια ο θάνατος 36χρονης μετά από τοκετό – Αγωγή για τον χαμό της μητέρας

Στο ακροατήριο του Διοικητικού Πρωτοδικείου Χανίων μεταφέρεται η υπόθεση του θανάτου μιας 36χρονης γυναίκας στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, ένα τραγικό συμβάν που εκτυλίχθηκε κατά τη διάρκεια τοκετού το καλοκαίρι του 2023.

Η συζήτηση της αγωγής που κατέθεσε ο σύζυγος και οι οικείοι της θανούσης προσδιορίστηκε για τις 16 Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους. Σύμφωνα με νομικούς κύκλους, η προσφυγή στρέφεται ευθέως κατά του νοσοκομείου, διεκδικώντας χρηματική αποζημίωση για την ηθική βλάβη του παιδιού καθώς και για την ψυχική οδύνη που βιώνει η οικογένεια. Όλα συνέβησαν στις 3 Ιουλίου 2023. Η 36χρονη Δ.Κ. εισήχθη στο μαιευτικό τμήμα και, έπειτα από πολύωρη διαδικασία φυσιολογικού τοκετού, παρουσίασε σοβαρές επιπλοκές. Οι γιατροί έκριναν αναγκαία την εισαγωγή της στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπου λίγο αργότερα άφησε την τελευταία της πνοή.

Η κατάσταση του νεογνού και οι νομικές κινήσεις

Ταυτόχρονα, δραματικές ήταν οι εξελίξεις και για την υγεία του νεογέννητου αγοριού. Το μωρό χρειάστηκε να μεταφερθεί άμεσα από την πρώτη στιγμή στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου για εξειδικευμένη νοσηλεία. Σύμφωνα με τους συνηγόρους της οικογένειας, το παιδί υπέστη βαρύτατη και μη αναστρέψιμη εγκεφαλική βλάβη κατά τη διάρκεια του τοκετού. Στη νεκροψία-νεκροτομή που πραγματοποιήθηκε τότε είχε δώσει το «παρών» τεχνικός σύμβουλος εκ μέρους των συγγενών, προκειμένου να διακριβωθούν με ακρίβεια τα ιατρικά δεδομένα.

Εκτός από τη διαδικασία στο Διοικητικό Πρωτοδικείο, ανοιχτό παραμένει το μέτωπο και στην ποινική δικαιοσύνη. Όπως αναφέρουν οι νομικοί εκπρόσωποι των συγγενών, ενώπιον της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Χανίων εκκρεμεί η σχετική ποινική δικογραφία για τη διερεύνηση ενδεχόμενων ευθυνών γύρω από τις συνθήκες του τοκετού.

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