Ευρωπαίοι μαθητές συγκεντρώνονται στη Χίο για να τιμήσουν την κληρονομιά του Ομήρου

Snapshot Η 5η πανελλήνια συνάντηση νέων «Νεαροί Ομηρίδες» θα πραγματοποιηθεί στη Χίο από 14 έως 19 Σεπτεμβρίου με συμμετοχή μαθητών από Ελλάδα και Ισπανία.

Η συνάντηση περιλαμβάνει θεατρικές παραστάσεις, μουσική, εικαστικές δράσεις και εκδρομές εμπνευσμένες από την ομηρική παράδοση, με στόχο να φέρει τους νέους σε άμεση επαφή με τον Όμηρο.

Συνολικά 23 σχολεία υπέβαλαν αιτήσεις, με 371 μαθητές και 57 εκπαιδευτικούς να εκδηλώνουν ενδιαφέρον, και αναμένεται να επιλεγούν εννέα ομάδες από όλη την Ελλάδα και τέσσερις από τη Χίο.

Η διοργάνωση συνδυάζει την ομηρική κληρονομιά με την τοπική ιστορία της Χίου, συμπεριλαμβάνοντας επισκέψεις σε ιστορικούς χώρους και το Μουσείο Μαστίχας, ενισχύοντας τον πολιτιστικό και εκπαιδευτικό τουρισμό του νησιού.

Η πρωτοβουλία διοργανώνεται από τον Δήμο Χίου, τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου και τον πολιτιστικό οργανισμό Ε.Θ.Ο.Σ. Αιγαίου, με στόχο την πολιτιστική αλληλεπίδραση νέων από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Snapshot powered by AI

Μαθητές από όλη την Ελλάδα και την Ισπανία θα ταξιδέψουν τον Σεπτέμβριο στη Χίο για μια εξαήμερη πολιτιστική και εκπαιδευτική συνάντηση αφιερωμένη στον Όμηρο και τη διαχρονική κληρονομιά της «Ιλιάδας» και της «Οδύσσειας».

Η 5η πανελλήνια συνάντηση νέων «Νεαροί Ομηρίδες» θα πραγματοποιηθεί από τις 14 έως τις 19 Σεπτεμβρίου, φέρνοντας κοντά μαθητικές ομάδες για θεατρικές παραστάσεις, μουσική, εικαστικές δράσεις, λογοτεχνικές δραστηριότητες και εκδρομές εμπνευσμένες από την ομηρική παράδοση.

Αντί να αντιμετωπίζει τα αρχαία έπη αποκλειστικά ως σχολικά κείμενα, το πρόγραμμα επιδιώκει να γνωρίσει στους νέους τον Όμηρο μέσα από άμεσες πολιτιστικές εμπειρίες, εξετάζοντας παράλληλα την επιρροή των έργων του στη λογοτεχνία και τις τέχνες μέσα στους αιώνες.

Μαθητές από την Ελλάδα και την Ισπανία συναντώνται στη Χίο με επίκεντρο τον Όμηρο

Το ενδιαφέρον για τη διοργάνωση του 2026 είναι ιδιαίτερα μεγάλο. Συνολικά 23 σχολεία υπέβαλαν αιτήσεις συμμετοχής από περιοχές σε όλη την Ελλάδα, μεταξύ άλλων από την Κρήτη, τη Μυτιλήνη, την Αττική, τη Θεσσαλία, τη Μακεδονία, τη Ζάκυνθο και την Ιθάκη.

Στη διοργάνωση έχει υποβάλει αίτηση συμμετοχής και το IES Ramón Arcas Meca από τη Λόρκα της Ισπανίας, προσδίδοντας διεθνή χαρακτήρα στη συνάντηση.

Οι αιτήσεις αντιπροσωπεύουν 371 μαθητές και 57 εκπαιδευτικούς, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των υποψήφιων συμμετεχόντων στους 428. Οι διοργανωτές αναμένουν ότι το τελικό πρόγραμμα θα περιλαμβάνει εννέα επιλεγμένες μαθητικές ομάδες από άλλες περιοχές, δύο ομάδες ως αναπληρωματικές και τέσσερις ομάδες από σχολεία της Χίου.

Η πρωτοβουλία απευθύνεται σε μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από την Ελλάδα, την Κύπρο και ελληνικά σχολεία του εξωτερικού, καθώς και σε ξένα σχολεία που προσφέρουν προγράμματα σχετικά με την ελληνική γλώσσα.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, ευρύτερος στόχος είναι να γνωρίσουν οι νέοι τις βάσεις της δυτικής λογοτεχνικής παράδοσης και παράλληλα να εξετάσουν τη διαχρονική επιρροή των ομηρικών επών στη λογοτεχνία, το θέατρο, τη μουσική και άλλες μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης.

Ο Όμηρος βγαίνει από την τάξη

Η συνάντηση θα ξεπεράσει κατά πολύ τα όρια των διαλέξεων και των συμβατικών ακαδημαϊκών παρουσιάσεων. Οι μαθητές θα συμμετάσχουν σε θεατρικές και μουσικές εκδηλώσεις στο Ομήρειο Πνευματικό Κέντρο και στη Δασκαλόπετρα, έναν από τους χώρους που συνδέονται παραδοσιακά με τον Όμηρο στη Χίο.

Σύμφωνα με την τοπική παράδοση, ο Όμηρος δίδαξε στη Δασκαλόπετρα, ή «Πέτρα του Δασκάλου», κοντά στον Βροντάδο. Παρότι πολλές λεπτομέρειες για τη ζωή του αρχαίου ποιητή παραμένουν αβέβαιες, η Χίος διατηρεί εδώ και αιώνες μία από τις ισχυρότερες παραδόσεις που συνδέουν τον Όμηρο με το νησί.

Η σύνδεση αυτή προσφέρει στη διοργάνωση ένα ιδιαίτερο σκηνικό, επιτρέποντας στους συμμετέχοντες να έρθουν σε επαφή με την ομηρική κληρονομιά σε τόπους που συνδέονται στενά με την πολιτιστική μνήμη του νησιού.

Παράλληλα, έχει προγραμματιστεί έκθεση εικαστικών έργων, ενώ αρκετές από τις παραστάσεις και τις δράσεις θα καταγραφούν.

Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα θα έχει μια πεζοπορική διαδρομή στο όρος Αίπος, ακολουθώντας πορεία από τα Πετροτά προς την περιοχή που είναι γνωστή ως «Ομηρικά». Η εκδρομή θα συνδέσει το φυσικό τοπίο της Χίου με τις παραδόσεις που περιβάλλουν μία από τις σημαντικότερες λογοτεχνικές μορφές της αρχαιότητας.

Η Χίος φέρνει τους μαθητές κοντά στην ομηρική και πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας

Οι συμμετέχοντες θα επισκεφθούν επίσης το Μουσείο Μαστίχας Χίου, όπου θα γνωρίσουν ακόμη ένα χαρακτηριστικό στοιχείο της ιστορίας και της ταυτότητας του νησιού.

Η Χίος είναι το μοναδικό μέρος στον κόσμο όπου ο σχίνος παράγει σε εμπορική κλίμακα την αρωματική ρητίνη που είναι γνωστή ως μαστίχα. Η καλλιέργειά της έχει επηρεάσει την οικονομία, τις παραδόσεις και το τοπίο του νησιού εδώ και αιώνες.

Συνδυάζοντας την ομηρική κληρονομιά με την τοπική ιστορία, την καλλιτεχνική έκφραση και την εξερεύνηση του νησιού, οι διοργανωτές επιδιώκουν να προσφέρουν στους μαθητές μια ευρύτερη εμπειρία της Χίου και όχι ένα ακόμη συμβατικό σχολικό φεστιβάλ.

Παράλληλα, η πρωτοβουλία ενισχύει την προσπάθεια ανάδειξης του νησιού του ανατολικού Αιγαίου ως προορισμού πολιτιστικού και εκπαιδευτικού τουρισμού.

Τη συνάντηση διοργανώνουν από κοινού ο Δήμος Χίου, η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου και ο πολιτιστικός οργανισμός Ε.Θ.Ο.Σ. Αιγαίου, σε συνεργασία με την οργανωτική επιτροπή της διοργάνωσης.

Στον πυρήνα της συνάντησης βρίσκεται μια απλή αλλά διαχρονική ιδέα: ιστορίες που γράφτηκαν πριν από σχεδόν τρεις χιλιετίες εξακολουθούν να εμπνέουν νέες παραστάσεις, ερμηνείες και σχέσεις μεταξύ νέων ανθρώπων από διαφορετικές χώρες της Ευρώπης.