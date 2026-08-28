Λεωφορεία: Βλάβη για δεύτερη ημέρα στην τηλεματική - Προβλήματα με τα δρομολόγια

Snapshot Η βλάβη στην τηλεματική των λεωφορείων στην Αττική παραμένει για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα.

Το μήνυμα «δοκιμαστική λειτουργία» εμφανίζεται στις στάσεις, προκαλώντας αβεβαιότητα στους επιβάτες για τις ώρες άφιξης.

Οι επιβάτες δεν ενημερώνονται για τις στάσεις που πλησιάζουν κατά τη διάρκεια των δρομολογίων.

Ο ΟΑΣΑ ανακοίνωσε χθες ότι το σύστημα τηλεματικής είναι προσωρινά εκτός λειτουργίας και τεχνικά κλιμάκια εργάζονται για την αποκατάστασή του. Snapshot powered by AI

Παραμένει για δεύτερη ημέρα η βλάβη στο σύστημα τηλεματικής του ΟΑΣΑ, με αποτέλεσμα να συνεχίζονται και σήμερα τα προβλήματα στα δρομολόγια των λεωφορείων στην Αττική.

Το επιβατικό κοινό βλέπει στις στάσεις το μήνυμα «δοκιμαστική λειτουργία» και δεν γνωρίζει την ώρα άφιξης των λεωφορείων, ενώ όταν βρίσκονται σε δρομολόγιο δεν ξέρουν σε ποια στάση πλησιάζουν.

Υπενθυμίζεται ότι ο ΟΑΣΑ εξέδωσε χθες, για το ίδιο πρόβλημα, την παρακάτω ανακοίνωση:

«Ο ΟΑΣΑ ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι το σύστημα τηλεματικής βρίσκεται προσωρινά εκτός λειτουργίας» αναφέρει η ανακοίνωση, προσθέτοντας πως τα αρμόδια τεχνικά κλιμάκια εργάζονται για την αποκατάσταση της λειτουργίας του.

Ζητούμε την κατανόηση του επιβατικού κοινού για την προσωρινή αναστάτωση. Επισημαίνουμε ότι τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά. Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση».

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