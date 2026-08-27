Αττική: Προβλήματα στα δρομολόγια των λεωφορείων - «Έπεσε» το σύστημα της τηλεματικής
Από νωρίς το πρωί το επιβατικό κοινό αντιμετωπίζει προβλήματα
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- Βλάβη στο σύστημα τηλεματικής των λεωφορείων στην Αττική.
- Η τηλεματική έχει «πέσει» και δεν λειτουργεί, προκαλώντας προβλήματα στα δρομολόγια.
- Υπάρχει υπόνοια ότι το σύστημα χάκαραν άγνωστοι.
- Οι επιβάτες δεν ενημερώνονται για την ώρα άφιξης των λεωφορείων και τις στάσεις που πλησιάζουν.
- Τα προβλήματα επηρεάζουν την ομαλή μετακίνηση του επιβατικού κοινού από νωρίς το πρωί.
Προβλήματα αντιμετωπίζει από νωρίς το πρωί της Πέμπτης το επιβατικό κοινό των λεωφορείων στην Αττική, καθώς έχει «πέσει» το σύστημα της τηλεματικής.
Ειδικότερα, το σύστημα δείχνει να είναι εκτός λειτουργίας, με τις πληροφορίες που μεταδίδει ο τηλεοπτικός σταθμός του ΣΚΑΙ να αναφέρουν πως πιθανώς άγνωστοι το χάκαραν.
Οι επιβάτες δεν γνωρίζουν την ώρα της άφιξης των λεωφορείων, ενώ όταν βρίσκονται σε δρομολόγιο δεν γνωρίζουν τη στάση στην οποία πλησιάζουν, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα.
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