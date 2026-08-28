Μπακογιάννης για κατεδάφιση Badminton: «Ένα χρόνιο αίτημα που γίνεται επιτέλους πράξη»

Snapshot Ξεκίνησε η κατεδάφιση του Badminton, μια εξέλιξη που θεωρείται θετική και επίτευξη χρόνιου αιτήματος.

Ο Κώστας Μπακογιάννης τονίζει ότι η απομάκρυνση του Badminton πρέπει να σηματοδοτήσει την αρχή για την ανάδειξη του Μητροπολιτικού Πάρκου Γουδή–Ιλισίων.

Ζητείται η άμεση σύσταση φορέα διαχείρισης του Πάρκου και η προώθηση της πολεοδομικής μελέτης που είχε εξαγγελθεί το 2024.

Ο Δήμος Αθηναίων καλείται να αξιοποιήσει θεσμικά και νομικά εργαλεία για την απομάκρυνση αυθαίρετων κτισμάτων, ρύθμιση κυκλοφορίας και στάθμευσης, και να ξεκινήσει εργασίες πρασίνου.

Τονίζεται η ανάγκη για συγκεκριμένο σχέδιο, σαφές χρονοδιάγραμμα και έργα χωρίς καθυστερήσεις για το Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή–Ιλισίων. Snapshot powered by AI

Στην κατεδάφιση του Badminton και στην ανάγκη να προχωρήσουν άμεσα τα επόμενα βήματα για τη δημιουργία και λειτουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου Γουδή–Ιλισίων αναφέρεται ο Κώστας Μπακογιάννης, με αφορμή την έναρξη των εργασιών στον χώρο.

Ο πρώην δήμαρχος Αθηναίων χαρακτηρίζει θετική εξέλιξη την έναρξη της κατεδάφισης, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ένα χρόνιο αίτημα που, όπως επισημαίνει, «γίνεται επιτέλους πράξη». Παράλληλα, όμως, υπογραμμίζει ότι η απομάκρυνση του Badminton δεν πρέπει να αποτελέσει το τέλος της προσπάθειας, αλλά την αφετηρία για την ουσιαστική ανάδειξη του χώρου.

Στο επίκεντρο της παρέμβασής του θέτει τη δημιουργία του φορέα διαχείρισης του Πάρκου, η οποία, όπως αναφέρει, αποτελεί δέσμευση του δημάρχου Αθηναίων ήδη από τον Ιανουάριο του 2024. Αντίστοιχα, ζητά να προχωρήσει άμεσα και η πολεοδομική μελέτη, η οποία είχε επίσης εξαγγελθεί το 2024, χωρίς μέχρι σήμερα, όπως υποστηρίζει, να έχει ανατεθεί.

Ο κ. Μπακογιάννης καλεί παράλληλα τον Δήμο Αθηναίων να αξιοποιήσει τα θεσμικά και νομικά εργαλεία που διαθέτει, δίνοντας έμφαση σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις στον χώρο. Μεταξύ άλλων, ζητά την απομάκρυνση αυθαίρετων κτισμάτων και παράνομων περιφράξεων, τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και της στάθμευσης, καθώς και την άμεση έναρξη εργασιών πρασίνου.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Επιτέλους, ξεκίνησε η κατεδάφιση του Badminton.Χθες, με εντολή του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, μπήκαν οι πρώτες μπουλτόζες. Μια σημαντική και θετική εξέλιξη. Ένα χρόνιο αίτημα που γίνεται επιτέλους πράξη. Όμως αυτό πρέπει να είναι η αρχή και όχι το τέλος. Η σύσταση του φορέα διαχείρισης πρέπει να προχωρήσει άμεσα. Αποτελεί υπόσχεση του δημάρχου ήδη από τον Ιανουάριο του 2024.

Το ίδιο ισχύει και για την πολεοδομική μελέτη που και αυτή είχε εξαγγελθεί το 2024, αλλά ακόμη δεν έχει καν ανατεθεί.

Το σημαντικότερο είναι ο Δήμος Αθηναίων να μη μείνει ξανά στα λόγια. Διαθέτει θεσμικά και νομικά εργαλεία και ο ρόλος του δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο στον ακτιβισμό και στις ανακοινώσεις. Πρέπει να απομακρύνει συστηματικά τα αυθαίρετα κτίσματα και τις παράνομες περιφράξεις, να ρυθμίσει την κυκλοφορία και τη στάθμευση των αυτοκινήτων, όπως προβλέπει ο νόμος, και να ξεκινήσει χωρίς άλλη καθυστέρηση τις εργασίες πρασίνου.

Το Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή–Ιλισίων δεν χρειάζεται άλλες υποσχέσεις. Χρειάζεται συγκεκριμένο σχέδιο, σαφές χρονοδιάγραμμα και έργα. Τώρα.Το Badminton φεύγει. Ώρα να προχωρήσει και το Πάρκο»

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