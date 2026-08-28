Συναγερμός και αύριο για ακραίο κίνδυνο φωτιάς: Ποιες περιοχές τέθηκαν σε red code

Snapshot Ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού για ακραίο κίνδυνο φωτιάς αύριο σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, με ειδική σύσκεψη Πολιτικής Προστασίας.

Σε κατάσταση Red Code έχουν τεθεί οι Περιφέρειες Αττικής, Κρήτης, Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου, Στερεάς Ελλάδας (Εύβοια) και η Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας.

Ο Εθνικός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας ενεργοποιεί πλήρως ανθρώπινο δυναμικό, μέσα και ειδικές επιχειρησιακές μονάδες για την άμεση αντιμετώπιση πυρκαγιών.

Εκτελούνται αυξημένοι έλεγχοι, εναέριες περιπολίες με drones και εναέρια μέσα, ενώ οι Ένοπλες Δυνάμεις ενισχύουν τα πυροφυλάκια και τις περιπολίες.

Το υπουργείο καλεί τους πολίτες να αποφύγουν δραστηριότητες που μπορεί να προκαλέσουν φωτιά και να ενημερώνουν άμεσα την Πυροσβεστική σε περίπτωση πυρκαγιάς. Snapshot powered by AI

Σε συναγερμό βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός και αύριο λόγω του ακραίου κινδύνου φωτιάς σε αρκετές περιοχές της χώρας. Σε αυτό το πλαίσιο συνεδρίασε εκ νέου το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας, έπειτα από πρόσκληση του γενικού γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκου Παπαευσταθίου, παρουσία και του υπουργού Ευάγγελου Τουρνά.

Κατά τη συνεδρίαση, ο υπουργός υπογράμμισε ότι και η αυριανή ημέρα αναμένεται ιδιαίτερα δύσκολη και απαιτεί αυξημένη προσοχή και ετοιμότητα από όλους. Όπως και χθες, ζήτησε από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να διατηρήσουν τις δυνάμεις τους σε πλήρη ανάπτυξη και αυξημένη επιφυλακή, ιδιαίτερα στις περιοχές που βρίσκονται σε ακραίο και πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, ώστε να υπάρχει άμεση επέμβαση σε κάθε νέο συμβάν.

Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, για αύριο προβλέπεται:

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς - Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Κρήτης

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΕ Ρόδου, ΠΕ Καρπάθου)

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος (ΠΕ Ευβοίας)

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Χίου, ΠΕ Σάμου, ΠΕ Ικαρίας)

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων, ΠΕ Καλύμνου, ΠΕ Κω)

Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Λακωνίας)

Για το λόγο αυτό για αύριο έχουν τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) οι παρακάτω περιοχές με ακραίο και πολύ υψηλό κίνδυνο :

Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)

Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Οι Περιφερειακές Ενότητες Λέσβου, Χίου, Σάμου και Ικαρίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Η Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου

Η Περιφέρεια Κρήτης

Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Πλήρης κινητοποίηση

Όπως τονίζει το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, στην κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) ο Εθνικός Μηχανισμός τίθεται σε πλήρη κινητοποίηση, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό και τα αντίστοιχα προς τις ανάγκες, υλικά και μέσα για την ετοιμότητα ενόψει επαπειλούμενου κινδύνου, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση καταστροφικού φαινομένου και δρομολογούνται δράσεις βραχείας αποκατάστασης, αρωγής και υποστήριξης για τη μετρίαση των επιπτώσεων καταστροφής.

Στο πλαίσιο των παραπάνω, οι δήμοι και οι περιφέρειες σε αυτές τις περιοχές καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (ΤΕΣΟΠΠ) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (ΠΕΣΟΠΠ) αντίστοιχα, προκειμένου να εξετάσουν θέματα που συνδέονται με την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών.

Παράλληλα, το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος θα συνεχίσει να βρίσκεται σε κατάσταση επιφυλακής, ενώ η Κρήτη θα ενισχυθεί επιπλέον με εναέριο μέσο. Επιπλέον, αυξημένοι έλεγχοι θα πραγματοποιούνται για την πιστή εφαρμογή της απαγόρευσης κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων σε δάση, εθνικούς δρυμούς και λοιπές ευπαθείς περιοχές, σύμφωνα με τις αποφάσεις των αρμόδιων αρχών. Ακόμη, στο ΕΣΚΕΔΙΚ θα βρίσκονται με φυσική παρουσία εκπρόσωποι των συναρμόδιων φορέων προκειμένου να διασφαλιστεί ο άμεσος συντονισμός και η ταχεία λήψη αποφάσεων.

Παράλληλα, ενισχύεται η ανάπτυξη των ειδικών επιχειρησιακών μονάδων του Πυροσβεστικού Σώματος, όπως το Μηχανοκίνητο Ειδικό Τμήμα Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων (ΜΕΤΠΕ) και οι Ειδικές Μονάδες Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ), ενώ περιπολίες θα πραγματοποιούν στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και των Ανακριτικών Κλιμακίων Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος. Επιπλέον, όπως επισημαίνεται από το υπουργείο, θα πραγματοποιούνται έμφορτες εναέριες επιτηρήσεις με στόχο την άμεση ανίχνευση αλλά και επέμβαση όπου απαιτηθεί. Επιπρόσθετα, αναπτύσσονται οι ομάδες του Πυροσβεστικού Σώματος με Συστήματα Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣΜΗΕΑ), καθώς και τα κινητά κέντρα drone, ενισχύοντας τη συνεχή εναέρια επιτήρηση των περιοχών ακραίου και υψηλού κινδύνου.

Ακόμη, οι Ένοπλες Δυνάμεις θα πραγματοποιούν τις προγραμματισμένες περιπολίες και θα επανδρώσουν τα καθορισμένα πυροφυλάκια για 24 ώρες, ενώ εκπρόσωπος του ΓΕΕΘΑ/ΔΙΚΑΦΚΑ θα βρίσκεται στο ΕΘΚΕΠΙΧ.

Παράλληλα, σε ετοιμότητα και διασπορά σε όλες τις περιοχές θα βρίσκονται τα μηχανήματα έργου, προκειμένου να επιχειρήσουν άμεσα, εφόσον χρειαστεί, ενώ σε αυξημένη ετοιμότητα θα βρίσκονται επίσης η ΕΛΑΣ, το ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών (μηχανήματα έργου, υδροφόρες, εθελοντικές ομάδες), η Δασική Υπηρεσία, ο ΔΕΔΔΗΕ, ο ΑΔΜΗΕ και το ΕΚΑΒ.

Το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας απευθύνει ισχυρή έκκληση προς τους πολίτες να επιδείξουν τη μέγιστη δυνατή προσοχή και να αποφύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά από αμέλεια, όπως η καύση ξερών χόρτων, κλαδιών και υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες (δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης κά), η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων και κάθε άλλη ενέργεια που ενδέχεται να προκαλέσει ανάφλεξη. Υπενθυμίζεται επίσης ότι, καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, απαγορεύεται η καύση αγρών.

Σε περίπτωση που οι πολίτες αντιληφθούν πυρκαγιά, παρακαλούνται να ειδοποιούν άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία καλώντας τον αριθμό 199.

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